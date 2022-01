Poutine s’adresse aux PDG italiens lors d’une réunion vidéo que le gouvernement italien a tenté d’arrêter au milieu de la crise ukrainienne

Jusqu’à récemment, l’Italie entretenait des relations assez chaleureuses avec la Russie. Peut-être le plus célèbre, Poutine a passé des vacances avec l’ancien Premier ministre italien Silvio Berlusconi en Sardaigne et le long de la mer Noire. Pour l’ouverture des Jeux olympiques d’hiver de 2014 à Sotchi, de nombreux grands dirigeants occidentaux sont restés à l’écart, protestant contre les lois répressives anti-LGBT, mais le premier ministre italien de l’époque, Enrico Letta, était présent. Lorsqu’une coalition populiste a pris le pouvoir en 2018, elle a exprimé des inquiétudes quant aux sanctions déjà imposées à la Russie pour son invasion de la Crimée.

