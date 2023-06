Poutine s’adresse à la Russie après le coup d’État de Wagner alors que Prigozhin est exilé en Biélorussie | Nouvelles du monde

Le président a parlé à la Russie après le coup d’État militaire d’hier (Photo: Russia-1 / Getty) Vladimir Poutine se dit confiant dans la réalisation de tous ses plans dans le cadre de « l’opération militaire spéciale » après la rébellion wagnérienne. Il s’est adressé à la nation aujourd’hui après les événements extraordinaires d’hier dans son pays, le chef a déclaré que sa priorité absolue reste sa guerre brutale en Ukraine. S’exprimant à la télévision d’État russe, Poutine, 70 ans, a déclaré: « Nous sommes confiants et, bien sûr, nous sommes en mesure de mettre en œuvre tous les plans et tâches qui nous attendent ». [in Ukraine]. « Cela s’applique également à la défense du pays, cela s’applique à l’opération militaire spéciale, cela s’applique à l’économie dans son ensemble et à ses domaines individuels. » Une réunion prévue du Conseil de sécurité russe aura lieu la semaine prochaine malgré le chaos de ce week-end. Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à une version Web

vidéo Mais Poutine avait précédemment affirmé que la tentative de coup d’État avait mis en danger l’existence même de la Russie. L’emplacement de Poutine n’est pas connu pour le moment après les informations selon lesquelles ses deux avions présidentiels auraient fui Moscou hier. Poutine aurait été « très effrayé » et aurait fui sa résidence à Moscou après la rébellion des mercenaires du groupe Wagner ce week-end, a déclaré le président ukrainien plus tôt dans la journée. Les combattants lourdement armés d’Evgueni Prigojine se trouvaient à environ 160 kilomètres de la capitale russe lorsque sa « marche » destinée à éliminer les commandants corrompus qu’il accuse d’avoir bâclé la guerre a été annulée. Après 24 heures de chaos, ni lui ni ses hommes ne seront punis, et il a été envoyé en Biélorussie malgré l’action contre l’armée russe, que Poutine a qualifiée de « trahison ». Il y a un certain nombre de questions sans réponse sur l’accord que l’ancien allié de Poutine a conclu pour retirer ses troupes pour compte d’autrui, et sur ce qui se passera ensuite. Volodymyr Zelensky a déclaré dans son discours d’hier soir: « L’homme du Kremlin a évidemment très peur et se cache probablement quelque part, ne se montrant pas. » Des soldats ukrainiens tirent vers des positions russes sur la ligne de front dans la région de Zaporizhzhia (Photo: AP) « Je suis sûr qu’il n’est plus à Moscou. Il sait de quoi il a peur parce qu’il a lui-même créé cette menace. Il a ajouté : « Le monde peut voir que les maîtres de la Russie ne contrôlent rien. L’Ukraine aurait également profité du chaos qui s’est emparé du régime de Vladimir Poutine pour lancer une offensive majeure dans le sud et l’est. Alors que les mercenaires du groupe Wagner marchaient vers Moscou, les généraux de Kiev auraient réfléchi à la manière dont ils pourraient en tirer parti en première ligne. Loin de la rébellion, de violents combats se poursuivent en Ukraine et la vice-ministre de la Défense, Hanna Maliar, a déclaré dans un message sur Telegram plus tôt dans la journée « il y a des progrès dans toutes les directions ». Malgré les avertissements précédents de ne pas discuter des plans militaires de l’Ukraine, elle a déclaré que l’armée avait lancé une offensive dans plusieurs endroits de l’est, notamment Bakhmut, Yagidne, Orikhovo-Vasylivka, Bohdanivka, Klishchiivka et Kurdyumivka.

