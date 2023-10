Poutine russe salue l’initiative chinoise « la Ceinture et la Route » lors de sa réunion

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

Le dirigeant chinois Xi Jinping a présenté mercredi sa vision d’une version remaniée de son initiative d’investissement « la Ceinture et la Route » et a promis un soutien économique continu aux pays qui adhèrent à l’ordre mondial refait par la Chine. Avec l’invité d’honneur du président russe Vladimir Poutine, qui partage son mécontentement à l’égard de l’ordre mondial dirigé par l’Occident, Xi a présenté ce plan comme une voie alternative vers la richesse par rapport à celle offerte par les États-Unis et d’autres démocraties industrielles, qu’il accuse de freiner le développement. nations avec des sanctions commerciales et des exigences de réforme politique.

« Nous ne nous engageons pas dans une confrontation idéologique, dans des jeux géopolitiques et ne formons pas de cliques politiques conflictuelles », a déclaré Xi depuis le Grand Palais du Peuple, où étaient présents des représentants de plus de 140 pays, en grande partie du Sud.

Cela fait une décennie que Xi a dévoilé ses plans visant à reconstruire l’ancienne Route de la Soie et, avec elle, à remodeler le commerce et la politique mondiale avec la Chine fermement ancrée au centre.

Son projet phare s’est transformé en un effort de 1 000 milliards de dollars, mais il ne s’agit encore que d’un réseau vaguement coordonné de centrales électriques, de ports, de routes et de chemins de fer. Cela a suscité une controverse importante, dans la mesure où des pays hôtes comme le Sri Lanka et le Népal luttent pour surmonter un surendettement croissant, tandis que dans des pays comme le Laos, les militants craignent que les largesses chinoises ne soient mêlées de menaces à la souveraineté nationale.

Dans un effort de refonte de l’initiative, Xi a promis mercredi une phase du projet plus verte, de haute technologie, plus ciblée et plus interconnectée, qui transformerait les « basses terres du développement en hauts plateaux de la prospérité ».

Il l’a également décrit comme nécessaire dans un monde de plus en plus polarisé, visant les efforts américains et européens visant à « réduire les risques » des chaînes d’approvisionnement en réduisant la dépendance à l’égard de la Chine. « Considérer le développement des autres comme une menace et l’interdépendance économique comme un risque ne permettra pas de vivre mieux et de se développer plus rapidement », a-t-il déclaré.

La Chine est passée des grandes infrastructures aux petits projets technologiques, sa capacité à financer des projets à l’étranger étant limitée par l’endettement croissant et le ralentissement intérieur. Une série de mesures de soutien a permis d’assurer une croissance économique de 4,9% au cours des trois derniers mois, malgré le ralentissement persistant du secteur immobilier, selon les données publiées mercredi.

Mais Xi n’a montré aucun signe d’abandon d’un projet qui reste au cœur des efforts de la Chine pour remettre en question l’ordre mondial dirigé par les États-Unis. Rien que cette année, des projets d’une valeur de 40 milliards de dollars ont été lancés dans le cadre de ce programme, selon l’American Enterprise Institute, un groupe de réflexion.

L’initiative « la Ceinture et la Route » a commencé comme un effort basé sur d’énormes projets de construction, mais elle a évolué pour devenir un véhicule allégé pour les objectifs géostratégiques de la Chine et un moyen de contribuer à protéger son économie contre les sanctions, a déclaré le Groupe Eurasie dans une note.

Pékin considère depuis longtemps Moscou comme un pays critique ami dans cet effort, forgeant leur partenariat « sans limites » et ignorant les efforts menés par l’Occident pour censurer Poutine à propos de l’invasion de l’Ukraine et un mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale pour expulsion illégale d’enfants.

Ce n’est que la deuxième fois que Poutine quitte la Russie depuis son inculpation en mars, après un voyage la semaine dernière à Bichkek, la capitale kirghize.

Poutine, montant sur scène pour prononcer un discours après celui de Xi, a salué les réalisations de la Chine et a vanté un désir commun de progrès économique mondial qui respecte « la diversité civilisationnelle et le droit de chaque pays à son propre modèle de développement ».

Alors que la Chine a souligné le caractère mondial de l’initiative « la Ceinture et la Route », affirmant qu’elle est ouverte à tous les pays, l’investissement chinois s’est principalement concentré sur les économies émergentes, et cet accent n’a fait que croître à mesure que les relations de la Chine avec l’Occident se sont détériorées. . L’Italie, seule économie industrialisée du Groupe des Sept à adhérer, cherche un moyen de sortir du système.

Le Premier ministre d’extrême droite hongrois, Viktor Orban, était le seul dirigeant de l’Union européenne présent au forum. Il a rencontré Poutine mardi, dans le cadre d’une autre victoire diplomatique pour le président russe isolé.

L’importance de Poutine lors de ce forum – lui et Xi ont marché mardi soir au son d’une musique entraînante à travers les portes dorées d’une salle de banquet, où Xi a promis une autre « décennie dorée » de l’initiative – montre à quel point la Chine favorise désormais l’établissement de relations avec des pays non alignés sur l’Occident. , car de nombreux dirigeants ne seront pas disposés à partager une plate-forme avec le dirigeant russe, estiment les analystes.

L’initiative reste également « utile à l’ambition de la Chine de créer un espace de rencontre alternatif pour les économies émergentes », a déclaré Christoph Nedopil Wang, directeur de l’Institut asiatique de l’Université Griffith en Australie.

La Chine s’est montrée prudente quant à la liste des invités à ce forum et quant aux annulations de dernière minute causées par la guerre entre Israël et le Hamas, mais il semble y avoir moins de nations arabes présentes qu’au dernier forum, en 2019.

Xi est profondément et personnellement investi dans l’initiative « la Ceinture et la Route ». Il a été inscrit dans la charte du Parti communiste chinois et est régulièrement présenté comme un élément clé de l’approche diplomatique personnelle de Xi. Les nouvelles initiatives en matière de développement mondial, de sécurité et de « civilisation » sont présentées comme des extensions plutôt que des remplacements de la Ceinture et de la Route.

Un livre blanc publié la semaine dernière expose l’affirmation audacieuse de Xi selon laquelle la Chine, à travers la Ceinture et la Route, offre une nouvelle voie vers la richesse aux nations désillusionnées par la mondialisation menée par l’Occident, et promet une plus grande part de butin pour le Sud si le monde se développe. selon le playbook de Pékin.

« Il n’est plus acceptable que seuls quelques pays dominent le développement économique mondial, contrôlent les règles économiques et profitent des fruits du développement », affirme le journal.

Les commentateurs nationalistes chinois n’ont pas tardé à établir un contraste entre ce qu’ils prétendaient être des scènes de sérénité à Pékin et les destructions à Gaza – un conflit imputé à l’échec de la politique étrangère américaine.

« Une guerre fait rage au Moyen-Orient et la guerre est imminente… Les États-Unis ne restent pas inactifs non plus », a écrit Niu Tanqin, un blog populaire sur les affaires étrangères lié à l’agence de presse officielle Xinhua. « À Pékin, nous célébrons et un grand événement est sur le point d’avoir lieu… Le monde prend feu chaque jour et la Chine travaille dur pour y remédier. »