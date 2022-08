Poutine rompt le silence et marque le meurtre de la fille du copain de Raspoutine “VILE CRIME” alors que le gourou demande vengeance

VLADIMIR Poutine a qualifié le meurtre de la fille de son gourou de la guerre dans un attentat à la voiture piégée de “crime ignoble”.

Alexander Dugin a appelé à la vengeance après l’explosion qui a anéanti sa fille de 30 ans, Darya Dugina.

Les suites de l’attaque d’Alexander Dugin Crédit : AFP

L’homme parfois décrit comme “le cerveau de Poutine”, aurait été victime d’une crise cardiaque à la suite de

Dans un message publié par le Kremlin, Poutine a déclaré : « Un crime ignoble et cruel a mis fin à la vie de Daria Dugina, une personne brillante et talentueuse avec un vrai cœur russe – gentil, aimant, sympathique et ouvert.

La figure ultra-nationaliste Dugin serait hospitalisée après avoir esquivé la tentative d’assassinat, des informations non confirmées indiquant qu’il a subi une crise cardiaque.

Dugin lui-même a dénoncé « l’attentat terroriste mené par le régime ukrainien nazi ».

«Ils voulaient réprimer la volonté avec une terreur sanglante contre les meilleurs et les plus vulnérables d’entre nous.

“Mais ils ne réussiront pas. Nos cœurs aspirent à plus qu’une simple vengeance ou rétribution.

« C’est trop mesquin, ce n’est pas à la russe. Nous n’avons besoin que de notre victoire. Ma fille a déposé sa vie sur son autel – alors, s’il vous plaît, gagnez.”

Une vidéo prise immédiatement après l’attentat à la bombe montre Dugin avec ses mains sur sa tête en état de choc alors qu’il regarde l’épave brûlante de la voiture.

Dugina, une journaliste russe, avait fait des reportages depuis l’Ukraine depuis le début de la guerre pour les médias pro-russes, y compris depuis l’aciérie Azovstal à Marioupol.

Elle a été sanctionnée le mois dernier par le gouvernement britannique comme “contributrice fréquente et très médiatisée de désinformation concernant l’Ukraine”.