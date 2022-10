Poutine risque d’être expulsé dans les trois mois malgré son discours sur la menace nucléaire, déclare l’ancien Premier ministre du tyran

VLADIMIR Poutine risque d’être chassé du pouvoir dans les trois mois malgré ses menaces nucléaires, a affirmé l’ancien Premier ministre du tyran.

Mikhail Kasyanov a déclaré que “des facteurs croissants simultanément” menaçaient sérieusement l’emprise de Poutine sur le pouvoir.

Vladimir Poutine pourrait quitter le pouvoir “d’ici quelques mois”, selon son ancien Premier ministre Crédit : AP

Mikhail Kasyanov a déclaré que Poutine faisait face à une opposition croissante à sa guerre en Ukraine de la part des Russes ordinaires Crédit : Reuters

S’adressant à Sky News, Kasyanov a déclaré que son ancien patron avait encore quelques semaines en tant que commandant en chef de la Russie.

“Je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un dans le cercle de Poutine qui puisse le faire partir”, a déclaré Kasyanov.

“M. Poutine lui-même devrait arriver à cette compréhension. Je pense que trois facteurs croissants simultanément pourraient conduire M. Poutine à une telle décision de s’échapper d’une manière ou d’une autre.”

Il a dit que le premier était la force croissante de l’armée ukrainienne, qui reprenait plus de territoire aux forces russes.

Kassianov a suggéré que l’armée russe ne pouvait pas rivaliser avec les forces ukrainiennes, qui avaient le soutien de l’OTAN et de l’Occident.

La seconde est que l’ordre de mobilisation de Poutine a provoqué une intensification des troubles sociaux à l’intérieur de la Russie, entraînant une baisse significative du soutien des Russes ordinaires.

Et enfin, les sanctions occidentales contre la Russie commençaient à faire mal, causant un casse-tête économique à Poutine.

“Dans trois ou quatre mois, je pense qu’il y aura un changement crucial”, a-t-il déclaré.

Kasyanov, qui a été Premier ministre de Poutine entre 2000 et 2004, a déclaré que le discours de Poutine “m’a rappelé l’un des dirigeants africains des années 90 et même des années 70. C’était vide”.

Il a qualifié le discours de Poutine d'”étrange conférence historique avec manipulation des faits”.

Il a déclaré: “M. Poutine est nerveux. Il n’a rien pour contrer les opérations offensives de l’armée ukrainienne.

“Il a appelé à la mobilisation. Très impopulaire, très impopulaire. L’agitation sociale a commencé à grandir contre Poutine. Ces gens qui étaient neutres envers M. Poutine maintenant avec cette mobilisation commencent à reconsidérer leur attitude”.

Lorsqu’on lui a demandé quand Poutine pourrait démissionner, Kasyanov a déclaré: “Je ne vois pas – parce que je connais beaucoup de gens autour de Poutine – le presser de partir. Lui-même pourrait probablement prendre une telle décision bientôt.”

Il a ajouté: “C’est le moyen le plus pacifique. Cela n’arrivera peut-être pas demain, mais dans quelques mois, cela pourrait être le cas.”

Cela survient alors que Poutine fait face aux premiers signes d’opposition à “l’opération militaire spéciale” de la part de l’establishment russe.

Le journal bien lu Nezavisimaya Gazeta a publié un éditorial interrogeant les “hauts responsables russes” pour avoir proféré des “menaces nucléaires”.

« C’est incroyable qu’aujourd’hui… des responsables de haut rang en Russie commencent à parler du bouton nucléaire », lit-on, selon la BBC.

“Ils le font sans arrière-pensée… Ils oublient même de rendre la qualification si importante pour que le monde l’entende : ‘Bien sûr, nous ne devons autoriser cela en aucune circonstance.’

« Admettre, en pensées et en paroles, la possibilité d’un conflit nucléaire est une étape sûre pour l’autoriser dans la réalité.

Des manifestations ont également éclaté à travers la Russie tandis que des hommes éligibles à la conscription ont fui le pays ou tentent de se casser les jambes pour sortir de leurs fonctions.

La grave menace coïncide avec la Russie confrontée à des revers encore plus humiliants sur le champ de bataille en Ukraine alors que les hommes du président Zelensky poursuivent leur contre-offensive éclair à l’est.

Les combattants ukrainiens ont repris la région de Kharkiv au nord-ouest et sont sur le point d’encercler les troupes russes dans la ville stratégiquement importante de Lyman.

La chute de Lyman serait une défaite embarrassante pour Poutine quelques heures après avoir annexé le territoire à la Russie.

Le succès de l’Ukraine a rendu Poutine de plus en plus désespéré pour une victoire et a incité le dirigeant dérangé à déclarer une mobilisation “partielle” des civils russes.

Il arrive que Poutine ait organisé une grande cérémonie de signature au Kremlin aujourd’hui pour accueillir les régions volées de l’Ukraine en Russie alors que sa guerre de sept mois entre dans une nouvelle phase terrifiante.

Poutine a officiellement signé des décrets déclarant Lougansk, Donetsk, Kherson et Zaporizhzhia comme territoire russe à la suite d’une série de référendums fictifs.

L’accaparement impitoyable des terres a été officialisé dans la salle Georgievsky du Grand Palais du Kremlin lors d’une cérémonie de signature.

Le chef de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que cette décision “représente l’escalade la plus grave depuis le début de la guerre”, tandis que les États-Unis ont déclaré qu’ils fourniraient plus d’équipements à l’Ukraine.