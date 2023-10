Le président russe Vladimir Poutine a, comme on pouvait s’y attendre, pesé sur le scandale qui a enveloppé le Parlement et conduit à la démission du président de la Chambre des communes, Anthony Rota, qualifiant Rota d' »idiot » s’il ne comprenait pas qu’un ancien combattant qui a combattu contre la Russie pendant la Seconde Guerre mondiale, combattu aux côtés des « forces nazies ».

Il a dit que si le Président le savait et l’a quand même traité de héros, « c’est un salaud ».

Quoi qu’il en soit, Poutine, qui s’est exprimé jeudi lors d’un forum à Sotchi, en Russie, pendant plus de trois heures, a déclaré que l’incident montrait « le genre de personnes avec lesquelles nous devons traiter… dans certains pays occidentaux ».

Il n’est pas surprenant que Poutine, qui affirme à plusieurs reprises qu’il mène la guerre contre l’Ukraine afin de la « dénazifier », se saisit de l’incident, mais ses remarques ont été motivées par une question du professeur canadien Radhika Desai, qui travaille au Département de politique politique. Études à l’Université du Manitoba.

Desai était présent dans le public alors que Poutine prononçait son discours annuel au Valdai Discussion Club, un groupe de réflexion russe qui tient sa réunion annuelle dans la ville russe sur la côte de la mer Noire.

Elle a commencé sa question en déclarant que le Canada était « la risée du monde » parce qu’il applaudissait l’ancien combattant, et a demandé à Poutine ce qu’il pensait des « notions ignorantes et arrogantes » de l’Occident et du fait que « les gens ont oublié tout ce que la Russie a fait ». pour la défaite du nazisme. »

Le 22 septembre, Yaroslav Hunka, 98 ans, qui a combattu avec les forces ukrainiennes pendant la Seconde Guerre mondiale, a été ovationné par le Parlement alors que le président ukrainien, Volodymyr Zelenkyy, était en visite à la Chambre des communes.

Il est apparu plus tard que Hunka faisait partie de la première division ukrainienne, également connue sous le nom de division Waffen-SS Galicia ou SS 14e division Waffen – une unité volontaire sous le commandement des nazis.

Rota a ensuite démissionné, reconnaissant son « profond regret pour mon erreur en reconnaissant un individu à la Chambre ».

Poutine a répondu à la question de Desai en disant que même s’il n’avait pas accepté de répondre à la question, il s’y attendait, et a ensuite sorti des notes citant la présentation de Hunka par Rota au Parlement, dans lesquelles il a qualifié Hunka de « héros de l’Ukraine et un héros du Canada.

Yaroslav Hunka, à droite, a combattu dans une unité nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Le président de la Chambre, Anthony Rota, s’est excusé et a démissionné de l’avoir invité au Parlement. (Patrick Doyle/La Presse Canadienne)

Lors de sa critique de Rota, Poutine a souligné qu’il ne voulait rien dire de négatif à propos du Canada. « Nous traitons toujours le Canada avec respect, en particulier sa population », a-t-il déclaré.

Desai avait auparavant accordé une interview à la chaîne de médias d’État russe Russia 24, dans laquelle elle avait parlé de l’incident et de la politique d’immigration du Canada après la Seconde Guerre mondiale, qui, selon elle, « fermait parfois les yeux sur l’implication de certaines personnes dans le fascisme ». «

Dans une interview avec CBC News, Desai a déclaré qu’elle avait déjà participé aux forums du Valdai Discussion Club et qu’elle devait soumettre sa question aux modérateurs à l’avance. Elle ne comprend donc pas pourquoi Poutine a dit qu’il n’était pas d’accord.

Desai a déclaré qu’elle pensait qu’il était important de soulever la question, car elle pense que « la propagande anti-russe s’est répandue mur à mur dans des pays comme le Canada ».

« Nous sommes convaincus que, fondamentalement, tout ce qui est russe est mauvais », a-t-elle déclaré. « Sans la contribution de la Russie à la Seconde Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale aurait été perdue pour les Alliés. »

Desai a déclaré qu’elle croyait que « l’opération spéciale » de la Russie, comme on appelle la guerre en Ukraine en Russie, avait été provoquée par l’Occident, et qu’il était important que les Canadiens participent à des événements comme le forum Valdai afin « d’avoir un dialogue avec les autre côté. »

Radhika Desai, professeur au Département d’études politiques de l’Université du Manitoba, a suscité les commentaires de Poutine sur Rota avec une question sur l’incident parlementaire. (Université du Manitoba)

Interrogée sur les commentaires de Poutine, Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances du Canada, a reconnu la « terrible erreur » d’honorer Hunka, mais a exhorté les Canadiens à être conscients de l’efficacité de « Vladimir Poutine pour transformer cette erreur en arme » et à comprendre que « La propagande russe est réelle. »

Mercredi, le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que de hauts fonctionnaires examinaient le rapport de la Commission Deschênes, une enquête indépendante qui a examiné les criminels de guerre nazis présumés au Canada.

Après leur examen, il est possible qu’une plus grande partie du rapport de 1986, en particulier une section comprenant les noms de prétendus nazis vivant au Canada, soit rendue publique.