Poutine révise sa doctrine nucléaire, mais ses lignes rouges ont-elles changé ?

CNN

—



Le président russe Vladimir Poutine est friand de bruits de sabres nucléaires : à la veille de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie en février 2022, le dirigeant du Kremlin a présidé la répétition d’une frappe nucléaire, et ses menaces nucléaires, pas si voilées, ont depuis été a tenu les responsables américains en haleine.

Cette semaine, Poutine a encore une fois ébranlé le monde du contrôle des armements en révélant a proposé des changements à la doctrine nucléaire de son pays. Lors d’une réunion mercredi de son Conseil de sécurité, le président a déclaré que la Russie réviserait sa doctrine afin d’abaisser potentiellement la barre pour l’utilisation des armes nucléaires, ajoutant que Moscou considérerait une attaque menée par un État non nucléaire impliquant ou étant soutenu par un État nucléaire comme une « attaque conjointe contre la Fédération de Russie ».

Des représailles nucléaires, a poursuivi Poutine, pourraient être envisagées « une fois que nous aurons reçu des informations fiables sur un lancement massif d’armes d’attaque aérienne et spatiale et leur franchissement de la frontière de notre État. Je veux dire les avions stratégiques et tactiques, les missiles de croisière, les drones [unmanned aerial vehicles]hypersoniques et autres avions.

En termes simples, Poutine lançait un avertissement à Washington et aux autres partisans de l’Ukraine. La révision de la doctrine intervient alors que l’Ukraine (un État non doté d’armes nucléaires depuis qu’elle a renoncé à ses prétentions à l’arme nucléaire après l’effondrement de l’URSS) fait pression sur les États-Unis pour obtenir des armes à longue portée qui lui permettraient de frapper plus profondément à l’intérieur de la Russie.

La refonte doctrinale vise clairement à faire réfléchir les décideurs politiques occidentaux à deux fois alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky présente son « plan de victoire » à l’administration Biden. En brandissant le gros bâton de l’arsenal nucléaire russe, Poutine laisse entendre que les coûts potentiels liés à la fourniture de ces armes à l’Ukraine pourraient être trop élevés pour l’Occident.

La déclaration de Poutine fait-elle bouger les choses ? Horloge de la fin du monde est-ce plus proche de minuit ? L’annonce de mercredi a suscité de vives discussions en ligne, avec des experts en contrôle des armements essayant d’analyser le langage de Poutine sur les seuils de représailles nucléaires.

Pavel Podvig, un expert des forces nucléaires russes, a écrit dans un fil de discussion sur X qu’il y avait une « ambiguïté délibérée » dans l’annonce, en particulier autour de ce que la doctrine définit comme une agression contre la Russie.

« Dans la version actuelle de la doctrine nucléaire russe, il n’y a aucune distinction entre une agression par un État doté ou non d’armes nucléaires », a-t-il écrit. « Il suffit d’une agression qui menace l’existence de l’État. »

Podvig a noté un assurance russe précédente que Moscou n’emploierait pas d’armes nucléaires contre des États non dotés d’armes nucléaires, à une exception près : lorsque cet État agit « en association ou en alliance avec un État doté de l’arme nucléaire ».

Les nouvelles lignes rouges de la Russie peuvent donc être difficiles à percevoir, mais cela n’est peut-être pas la question.

« Le langage est conçu pour la situation très spécifique dans laquelle nous nous trouvons actuellement », a écrit Podvig. « Nous savons ce que sont ces États dotés ou non d’armes nucléaires. »

Mariana Budjeryn, chercheuse au Belfer Center de la Harvard Kennedy School, a suggéré que les lignes rouges pourraient exister principalement dans l’esprit de Poutine.

« Il y a deux points de départ notables par rapport à la précédente doctrine militaire russe de 2020 », a-t-elle écrit sur X. « La doctrine de 2020 autorisait l’utilisation de NW [nuclear weapons] en réponse à une agression conventionnelle qui met en péril l’existence même de l’État. Cette situation est désormais assouplie face aux menaces extrêmes contre la souveraineté de l’État. Qu’est-ce que cela signifie? Qui définit ce qui constitue ces menaces ? Probablement, M. Poutine. L’agression conventionnelle est en outre spécifiée pour inclure une attaque massive dans l’espace aérien. Qui définit ce qui constitue « massif » ou suffisamment massif ? Probablement, M. Poutine.

En fin de compte, les changements apportés à la doctrine militaire, a ajouté Budjeryn, « sont loin d’être ce que l’on pourrait croire, mais offrent plus de marge d’interprétation aux dirigeants russes pour définir les circonstances de l’utilisation nucléaire ».

La décision très publique de Poutine souligne également la nature performative de la dissuasion nucléaire.

« Le spectacle ici est la clé : le fait de communiquer ‘notre doctrine change’ retient désormais l’attention du monde entier, avec le message implicite : vous devriez vous inquiéter », a écrit Kristin Ven Bruusgaard, directrice de l’École norvégienne du renseignement, dont l’université les recherches se concentrent sur la stratégie nucléaire russe, sur X. « Le contenu du discours de Poutine est moins spectaculaire ; un certain nombre de questions font l’objet d’un traitement plus détaillé qu’auparavant, mais la granularité des seuils nucléaires reste aussi floue qu’auparavant – comme prévu.

On ne sait pas non plus à quoi pourrait ressembler la doctrine révisée, a ajouté Ven Bruusgaard.

« La question clé est : et maintenant ? Verrons-nous un document, contiendra-t-il plus que ce que Poutine a déclaré ? Est-ce un ballon d’essai ou est-ce le shebang ? Le cas échéant; curieux que les changements soient si minimes si l’on devait procéder à une mise à jour de la doctrine.

En fin de compte, il convient également de rappeler que l’Ukraine a déjà frappé profondément à l’intérieur du territoire russe, notamment avec des frappes de drones sur la capitale russe et une récente attaque contre un dépôt de munitions russe. Et les résultats de la visite de Zelensky aux États-Unis pourraient bientôt nous dire si quelqu’un à Washington écoute le discours nucléaire de Poutine.