Poutine revendique le succès dans les régions annexées alors même que ses troupes se retirent dans la défaite

Dans une tentative vaine de célébrer son annexion illégale du territoire ukrainien, le président russe Vladimir Poutine a félicité mercredi les éducateurs à l’occasion de la Journée des enseignants et a promis d’organiser de nouveaux examens médicaux et des vacances d’automne reposantes pour les écoliers dans les zones « agitées et même dangereuses » d’Ukraine. Mais alors même qu’il parlait, les forces russes continuaient de se retirer des territoires que Poutine venait de revendiquer comme les siens.

“Je félicite les travailleurs des écoles des 89 régions de Russie”, a déclaré Poutine dans son message vidéo, soulignant son nouveau décompte des sujets fédéraux russes – augmenté de quatre avec l’ajout des régions de Luhansk, Donetsk, Kherson et Zaporizhzhia en Ukraine qu’il est essayant de saisir.

Le message surréaliste de Poutine aux zones déchirées par la guerre au milieu des revers militaires russes en cascade sur le champ de bataille a créé un écran partagé entre l’image de contrôle que le Kremlin tente de projeter et la réalité sur les lignes de front, où la Russie perd du terrain depuis semaines. Plus tôt mercredi, le président avait signé la législation pour absorber les régions saisies en Russie malgré son manque de contrôle.

Pendant qu’il parlait, le dirigeant russe n’a donné aucune indication que son emprise sur les régions avait déjà glissé. “Permettez-moi de souligner : la Russie a été et sera souveraine”, a-t-il dit, ajoutant : “Avant tout, il est nécessaire de transmettre le code culturel moral du peuple russe aux enfants et d’exclure les tentatives d’imposer des interprétations étrangères et perverties de l’histoire. .”

Soulignant la contradiction entre l’affirmation de Poutine selon laquelle la Russie restera “pour toujours” dans les quatre régions annexées de l’Ukraine orientale et la réalité sur le terrain, le porte-parole du président a cependant concédé mercredi que “certaines zones” dans les régions de Kherson et de Zaporizhzhia étaient sous le contrôle de Kyiv. et doivent encore être repris par la Russie.

“Le contrôle sera néanmoins repris sur certains territoires là-bas, et nous continuerons à consulter la partie de la population exprimant le désir de vivre avec la Russie”, a déclaré le porte-parole, Dmitri Peskov, lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes.

Poutine fait face aux limites de sa puissance militaire alors que l’Ukraine reprend des terres

Le placage que Poutine espérait créer d’une annexion réussie, absorbant quatre régions ukrainiennes dans la « patrie », se brisait au milieu des critiques continues de sa mobilisation militaire bâclée visant à appeler 300 000 nouveaux soldats et des rapports moroses et défaits sur de nouvelles pertes sur le champ de bataille par des faucons correspondants militaires avec des audiences massives en ligne.

“Mes amis, je sais que vous vous attendez à ce que je commente la situation, mais je ne sais vraiment pas quoi vous dire”, a écrit le journaliste militaire pro-russe Roman Saponkov sur Telegram à propos des pertes russes le long du Dniepr. “Le recul du nord de la rive droite dans la région de Kherson est un désastre.”

“Vysokopillya, Lyubimovka, Velyka Oleksandrivka, Davydov Grid, ces endroits ont été inondés du sang de nos soldats”, a ajouté Saponkov, énumérant les villes clés de Kherson que l’armée ukrainienne a capturées au cours des dernières 48 heures.

Un mois seulement après que les forces russes ont été chassées de la région nord-est de Kharkiv lors d’une offensive éclair, les troupes ukrainiennes ont fait des gains à Donetsk et pénètrent dans Louhansk, la région où la Russie avait son contrôle le plus fort.

Alors que Moscou reconnaissait que ses défenses dans le sud avaient été percées, le public russe a vu des échanges tendus à la télévision alors que les principaux propagandistes s’efforçaient d’expliquer pourquoi l’armée russe connaît revers après revers et de fabriquer un certain optimisme.

“Nous avons perdu 17 colonies dans la région de Kherson”, a déclaré Alexander Sladkov, journaliste de guerre de la chaîne d’État Russia 1, lors de l’un des principaux talk-shows, “60 Minutes”.

“C’est inquiétant, c’est le moins qu’on puisse dire. Pourquoi il n’y avait pas de couverture là-bas ? l’hôte, Olga Skabeeva, a répondu.

“Nous attendons le renfort, il arrive, mais si nous les lançons au combat maintenant, pardonnez-moi, qu’adviendra-t-il d’eux ?” dit Sladkov. « Si nous avions mobilisé 300 000 personnes au début de la guerre, alors que nous avions de lourdes pertes, nous les aurions également dépensées. Maintenant c’est différent, on comprend maintenant qu’un soldat doit être préparé.

« Quand y aura-t-il des changements positifs pour la Russie ? demanda Skabeeva.

“Si nous parlons de grandes offensives importantes, je dirais deux mois”, a répondu Sladkov.

Pour la main-d’œuvre fraîche, Poutine parie sur les dizaines de milliers d’hommes mobilisés pour renforcer les rangs épuisés des unités combattant en Ukraine et accorder des congés aux soldats épuisés, dont certains n’ont pas été remplacés depuis le début de l’invasion en février dernier. .

“Dans de nombreux secteurs de la ligne de front, la fatigue s’est installée après une longue période offensive, au cours de laquelle de vastes territoires ont été libérés”, a écrit mardi Alexander Kots, correspondant militaire du journal Komsomolskaya Pravda, sur son blog Telegram. “Mais il n’y a plus de force pour les retenir.”

“Je refuse d’obtempérer”, déclare un journaliste russe, quelques jours après avoir échappé à l’assignation à résidence

Les experts militaires occidentaux disent que le dirigeant russe manque peut-être de temps pour renverser son invasion en difficulté et est confronté à un choix difficile : passer plus de temps à former les renforts mais risquer de permettre à l’Ukraine de faire avancer davantage sa contre-offensive, ou de lancer rapidement les hommes mobilisés au combat dans l’espoir qu’ils pourront tenir bon même si certains n’ont que peu ou pas d’expérience au combat.

Mais il y avait des preuves persistantes que la mobilisation ne se passait pas bien.

Roman Starovoit, le gouverneur de la région de Koursk dans l’ouest de la Russie, qui est l’un des principaux lieux de rassemblement pour l’invasion, a qualifié d'”horrible” l’état de certaines unités militaires qu’il a récemment visitées.

“Je ne peux pas comprendre comment une unité de formation active du ministère de la Défense peut être dans un tel état”, a déclaré Starovoit. « Une cantine en ruine, des douches cassées et rouillées, un manque de lits, et ceux existants sont cassés.

“Il y a un manque d’uniformes, le terrain de parade a l’air d’avoir été bombardé”, a ajouté le gouverneur. “C’est bien qu’il y ait au moins des équipements et des armes pour rafraîchir les compétences et améliorer le professionnalisme.”

Officiellement, le ministère russe de la Défense a déclaré que les soldats nouvellement appelés recevront “jusqu’à un mois de formation”. Mais il y a eu de multiples rapports de commissariats militaires déployant des soldats au front quelques jours seulement après leur convocation.

Les problèmes liés à la mobilisation, qui a été annoncée il y a à peine deux semaines, ont fait boule de neige si rapidement que plus de 20 gouverneurs régionaux russes ont eu recours à un rare aveu public que des erreurs avaient été commises et ont procédé à plusieurs licenciements publics d’officiers d’enrôlement.

De nombreux rapports font état d’hommes inaptes au service qui ont été appelés au service, y compris des aveugles, des sourds, des handicapés ou des personnes âgées.

Dans un discours de mercredi, Poutine a reproché au ministère de la Défense de ne pas avoir cimenté les exemptions pour les étudiants, les professionnels des industries clés et d’autres personnes dans les règlements d’appel.

“Au départ, le ministère de la Défense a signalé que plusieurs catégories de nos citoyens n’avaient pas besoin d’être appelées dans le cadre de la mobilisation, mais ils n’ont toujours pas apporté les modifications pertinentes à la réglementation”, a déclaré Poutine lors d’une réunion avec un groupe d’enseignants. . “Nous devons maintenant apporter les corrections appropriées.”

Au moins neuf soldats mobilisés sont morts avant même d’arriver sur le champ de bataille, certains de maladies cardiaques, ce qui soulève encore des questions sur la façon dont les officiers d’enrôlement respectent les critères de santé pour les recrues. D’autres sont morts dans des circonstances obscures. Les médias locaux ont rapporté qu’un jeune homme est décédé dimanche sur un site d’entraînement à Krasnoïarsk après un conflit entre lui et d’autres hommes sur le site.

Trois hommes d’une garnison de la région de Sverdlovsk sont morts : l’un d’une crise cardiaque, un autre qui s’est suicidé ; et un troisième qui avait été renvoyé chez lui, où il a succombé à une insuffisance hépatique liée à une consommation excessive d’alcool, a déclaré un responsable au journal local EA News.

Voici les armes nucléaires que la Russie a dans son arsenal

Ces décès révèlent des problèmes plus profonds dans les efforts de mobilisation, liés au moral bas et aux conditions épouvantables dans certains centres d’entraînement, où les hommes mobilisés doivent parfois dormir par terre et où le ministère de la Défense manque apparemment de fournitures de base telles que des chaussettes, de la nourriture et des uniformes.

“Nos gars ont besoin de sous-vêtements thermiques, de chaussettes chaudes, de gants, de cigarettes, de sucre et de viande en conserve”, un message lu dans l’un des groupes sur Vkontakte, un site de médias sociaux, organisé par des mères et des épouses de soldats russes pour rassembler les équipements manquants.

“Mon mari vient de demander ces bottes de combat”, a écrit Anna, dont le mari a récemment été appelé, dans un salon de discussion Vkontakte.

Natalia Abbakumova à Riga, en Lettonie, et Robyn Dixon ont contribué à ce rapport.