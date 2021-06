Poutine révèle qu’il a été vacciné avec le Spoutnik V de la Russie

Depuis lundi, les restaurants, bars et cafés de Moscou ne peuvent admettre que les clients qui ont été vaccinés, se sont rétablis du COVID-19 au cours des six derniers mois ou peuvent fournir un test négatif au cours des 72 heures précédentes. Les clients doivent visiter un site Web du gouvernement et obtenir un code QR, un modèle numérique conçu pour être lu par un scanner.