« Nous ferions bien mieux de poursuivre nos efforts maintenant, en vue de leur réussite, plutôt que de devoir payer un prix beaucoup plus élevé plus tard, lorsque nous devrons faire face à un monde plein d’agressions », a-t-il déclaré.

Austin a également fait valoir que le fait de ne pas envoyer d’aide à l’Ukraine augmente la probabilité que les troupes américaines soient un jour confrontées à un combat contre les forces de Poutine pour défendre un allié de l’OTAN en Europe.

« Si Poutine réussit, il ne s’arrêtera pas à l’Ukraine », a déclaré Austin. “Si vous êtes un État balte, vous pensez que vous êtes le prochain, et il ne fait aucun doute dans mon esprit que tôt ou tard, il défiera l’OTAN et que nous nous retrouverons dans une guerre de tirs.”

L’appel de Blinken et Austin aux législateurs pour qu’ils maintiennent intact le programme d’aide d’urgence de Biden intervient alors que le Sénat et la Chambre sont sur une trajectoire de collision sur l’aide à l’Ukraine.

Nouveau Président Mike Johnson prévoit de voter sur une législation accordant 14,3 milliards de dollars de financement militaire à Israël, correspondant à la demande de Biden pour ce pays mais laissant de côté l’argent pour l’Ukraine. Le projet de loi dirigé par les Républicains compense également la nouvelle aide israélienne par des coupes dans l’Internal Revenue Service. Cette décision est vouée à l’échec au Sénat et signifie probablement que de nombreux démocrates de la Chambre s’opposeront au projet de loi cette semaine.

Le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré que les États-Unis feraient mieux de maintenir leur soutien à l’Ukraine plutôt que de payer un prix plus élevé à l’avenir. | Francis Chung/POLITIQUE

En séparant l’aide d’Israël, Johnson a fait valoir que la lutte contre le Hamas après les attaques brutales de ce mois-ci était la nécessité la plus urgente. Mais les dirigeants du Sénat, y compris le leader de la majorité Chuck Schumer et chef de la minorité Mitch McConnellsoutiennent que les législateurs devraient adopter l’aide aux deux pays dans le même paquet.

La proposition de Biden comprend plus de 60 milliards de dollars pour continuer à aider l’Ukraine. Une précédente demande de 24 milliards de dollars présentée par l’Ukraine à la Maison Blanche en août, destinée à aider Kiev au cours du premier trimestre de l’année fiscale, est restée en suspens au Capitole.

Pressé de savoir combien de temps l’Ukraine pourra tenir si aucun financement supplémentaire n’est approuvé, Austin a déclaré que c’était une « garantie » que la Russie l’emporterait.

« Il est difficile de fixer un calendrier précis quant au temps que cela prendrait, mais je vous garantis que sans notre soutien, Poutine réussira », a déclaré Austin. « Si nous leur coupons l’herbe sous le pied maintenant, Poutine ne fera que devenir plus fort et il réussira. »

Les responsables de l’administration ont fait valoir que les combats israéliens et ukrainiens sont liés parce que Téhéran fournit des drones et d’autres armes que l’armée russe a utilisées pour attaquer les infrastructures ukrainiennes. La technologie russe, selon Blinken, rend l’arsenal iranien « plus sophistiqué ».

« Cela pourrait être utilisé contre Israël ou potentiellement contre nous, contre nos forces, contre notre personnel, soit directement, soit via des mandataires iraniens », a déclaré Blinken.

“Cette relation bidirectionnelle nous préoccupe de plus en plus et contre laquelle nous devons agir résolument sur les deux théâtres, car ils sont étroitement liés”, a ajouté Blinken.

Couper le soutien à l’Ukraine encouragerait également la Chine et affaiblirait la position de l’Amérique en tant qu’allié fiable, a soutenu Austin. La proposition d’urgence de l’administration comprend également des fonds destinés à dissuader la Chine dans le Pacifique et à mettre en œuvre l’accord trilatéral sur les sous-marins AUKUS avec le Royaume-Uni et l’Australie.

Les sénateurs des deux côtés de la commission ont exprimé leur soutien à l’idée d’un lien entre les deux conflits, contrairement aux sceptiques républicains de la Chambre quant à un financement supplémentaire de l’Ukraine.

« Nous devons reconnaître que nos intérêts de sécurité nationale sont agressivement remis en question par tous ces acteurs autoritaires », a déclaré le Sénat républicain, classé au classement des crédits. Susan Collins du Maine.

« Nous devons soutenir Israël, ils se battent pour leur existence même. … Je pense que nous devons également soutenir l’Ukraine », a déclaré le sénateur. John Hoeven (R.D.). «Si vous regardez l’histoire, vous comprenez que les tyrans, comme Poutine, ne s’arrêtent pas. Il faut les arrêter. »

Dans le même temps, Hoeven a ouvert la voie à un accord final sur l’aide – y compris la sécurité des frontières – en exprimant son mécontentement à l’égard de l’approche de l’administration à l’égard des migrants à la frontière sud. Le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, devrait témoigner devant le comité la semaine prochaine sur le financement de la sécurité des frontières que Biden a également recherché dans le paquet.

Président des crédits du Sénat Patty Murray (D-Wash.) a également noté que davantage de financements pour l’Ukraine sont soutenus par « d’énormes majorités qualifiées » dans les deux chambres.

“Donc, faire franchir la ligne d’arrivée à ce financement ne devrait pas être controversé”, a déclaré Murray.