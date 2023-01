Poutine réprimande le ministre de l’Industrie de la Défense lors d’une réunion télévisée pour “s’être amusé”

Vladimir Poutine a publiquement réprimandé un ministre de haut rang et allié lors d’une réunion diffusée à la télévision d’État alors que les sanctions de la guerre en cours en Ukraine ont causé de nouveaux maux de tête économiques au président russe.

S’exprimant lors d’un appel vidéo en direct avec des responsables mercredi, le dirigeant russe est apparu agité et réprimandé le vice-Premier ministre Denis Manturov, qui est également son ministre du commerce et de l’industrie et responsable de la supervision de l’industrie russe des armes et de la défense et de l’approvisionnement en équipement des troupes. Poutine lui a reproché de travailler trop lentement sur les contrats d’avions du pays, selon un transcription de l’appel publié plus tard par le Kremlin.

Manturov, qui a accompagné le président lors de plusieurs voyages et dont on pense qu’il a sa faveur, a tenté de justifier les retards, expliquant que son ministère était sur le point de construire des moteurs d’hélicoptères à Saint-Pétersbourg qui étaient auparavant fabriqués en Ukraine lorsque Poutine a roulé des yeux et a répondu : “Trop long, [it is taking] trop long… Je vous demande d’accélérer ce travail.

Au début de l’appel, Manturov, qui a fait l’objet de sanctions britanniques le mois dernier, promet à Poutine qu’il fournira 175 milliards de roubles (2,12 milliards de livres sterling) à la compagnie aérienne d’État Aeroflot pour louer des avions civils et militaires de 2023 à 2025.

Cependant, Poutine interrompt pour affirmer qu’aucun des contrats n’est prêt. « Je sais qu’il n’y a pas de contrats dans les entreprises, m’ont dit les directeurs », dit-il. “Qu’est-ce que tu fais, vraiment, jouer au fou? Quand les contrats seront-ils signés ?

L’industrie aéronautique russe n’a reçu aucun contrat pour produire un avion de ligne en 2022. pic.twitter.com/9xwHYTBC3X — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) 11 janvier 2023

«Ces 700 avions, y compris des hélicoptères, doivent être élaborés en collaboration avec le ministère de la Défense, afin que tout soit clair: combien le département militaire commandera et combien de navires civils seront commandés. Certaines entreprises n’ont toujours pas de commande, même pour 2023.

« Tout le monde comprend l’urgence de ces problèmes », dit Poutine, ajoutant que « tout doit être fait en un mois.

« Non, n’essayez pas de faire de votre mieux. Faites-le dans un délai d’un mois. Vous ne comprenez pas la situation dans laquelle nous nous trouvons ? Il faut le faire dans un mois, pas plus tard.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a ensuite été cité par l’agence de presse d’État Tass, affirmant que Poutine n’avait “aucune plainte sérieuse concernant le travail de Manturov”.

“C’est un flux de travail normal”, a-t-il ajouté.

La réunion a eu lieu le même jour que Poutine a remplacé son commandant en chef en Ukraine après seulement trois mois à la tête, dans un mouvement qui a probablement eu des dimensions politiques. Le changement de direction intervient au milieu des tensions persistantes entre les hauts responsables de la guerre russe en Ukraine.

Valery Gerasimov, chef d’état-major général, a été nommé mercredi commandant général de la guerre, dans le dernier de plusieurs remaniements majeurs de la direction militaire de Moscou.

Dans un communiqué, le ministère de la Défense a déclaré que la nomination de Gerasimov constituait une « élévation du statut de la direction » de la force militaire en Ukraine et avait été mise en œuvre pour « améliorer la qualité… et l’efficacité de la gestion des forces russes ».