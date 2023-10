Le dirigeant américain semble manquer de la sagesse qui vient de l’expérience, a déclaré le président russe

Le président russe Vladimir Poutine a répondu mardi aux commentaires du président américain Joe Biden concernant « mettre à terre » Moscou, laissant entendre que l’homme politique américain octogénaire a encore beaucoup à apprendre.

« Vous vivez, vous apprenez. Il faut apprendre, et alors il n’y aura plus de désir de « rabaisser » qui que ce soit, car cela entraîne des problèmes. Il faut apprendre à respecter les autres et à rechercher des compromis. » Poutine a déclaré à Pékin, où il participe au Forum international de la Ceinture et de la Route.

Le dirigeant russe répondait à un journaliste qui lui avait demandé un commentaire sur les déclarations de Biden, exprimées dans une interview « 60 Minutes » diffusée dimanche par la chaîne américaine CBS.

« Imaginez ce qui se passerait si, en fait, nous unifiions toute l’Europe et que Poutine était finalement réprimé au point de ne plus pouvoir causer le genre de problèmes qu’il a causés », a-t-il ajouté. Biden a déclaré à un moment donné à l’intervieweur Scott Pelley, arguant que les États-Unis avaient « d’énormes opportunités pour créer un monde meilleur ».

En savoir plus Inquiétudes pour la sécurité de Biden en Israël – Politico

La réponse de Poutine a été plus diplomatique que celle de son prédécesseur Dmitri Medvedev, qui préside actuellement le conseil de sécurité russe. Commentaire Concernant les propos de Biden lundi, Medvedev a remercié le président américain d’avoir clarifié sa mission, mais a noté que « rien de tout cela n’arrivera » parce que Biden a « J’ai déjà oublié ce qu’il a dit. »

« La démence est une chose utile » » a ajouté Medvedev.

Biden, 81 ans, est le président américain le plus âgé à avoir prêté serment. Il est harcelé par des rumeurs persistantes sur sa santé physique et mentale qui se détériorent, motivées par des antécédents de mauvaises paroles en public.

Dans un sondage CBS du mois dernier, seulement 26 % des personnes interrogées ont déclaré qu’il était physiquement et cognitivement apte à ce poste, et seulement 34 % pensaient qu’il atteindrait la fin de son deuxième mandat s’il était réélu en 2024.

Lors d’un événement de campagne en Pennsylvanie début septembre, Biden a fait valoir que ses années avancées étaient en réalité un atout, car « La seule chose qui vient avec l’âge, c’est un peu de sagesse. »