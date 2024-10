Les politiques de l’UE et du Royaume-Uni provoquent des troubles dans les rues, a affirmé le dirigeant russe.

Le président russe Vladimir Poutine a rejeté les affirmations des services de renseignement britanniques selon lesquelles Moscou viserait à semer le chaos au Royaume-Uni et dans l’UE. « absurdité. »

Plus tôt ce mois-ci, Ken McCallum, chef de l’agence de renseignement britannique MI5, a affirmé que la Russie avait pour mission de créer « chaos soutenu dans les rues britanniques et européennes ». Un journaliste de la BBC a demandé au dirigeant russe de répondre à cette accusation jeudi lors d’une conférence de presse à l’issue du 16e sommet des BRICS à Kazan.

« C’est complètement absurde » Poutine a déclaré. « Ce qui se passe dans les rues de certaines villes européennes est le résultat des politiques internes de ces pays. »

« L’économie européenne est au bord de la récession, et les principales économies de la zone euro sont en réalité en récession. » a déclaré le président russe, soulignant que rien de tout cela n’est la faute de Moscou.

Cela provoque une réaction correspondante car le niveau de vie des gens diminue.

Poutine a fait valoir que ces problèmes découlaient de la décision de l'Occident de rejeter les ressources énergétiques russes.















« Les pays occidentaux, les pays européens, ont renoncé à nos ressources énergétiques. » a-t-il déclaré, soulignant qu’un gazoduc du Nord Stream 2 reste intact et que la décision de l’Allemagne de le maintenir désactivé est « politique. » Il a ajouté que les États-Unis ont « a créé les conditions pour qu’un secteur entier de l’économie allemande se déplace vers les États-Unis ».

En outre, Poutine a souligné que certains pays sont touchés par l’utilisation abusive de « vert » politiques, fermant tout ce qui concerne l’énergie nucléaire ou les hydrocarbures. « Beaucoup en Europe et ailleurs, y compris aux États-Unis, ont abusé et continuent d’abuser de l’agenda environnemental et des discussions sur le réchauffement climatique. » dit-il.

Poutine a en outre suggéré que ces accusations représentent une auto-projection et font partie des efforts de l'Occident pour échapper à la responsabilité de ses propres erreurs lors des entretiens avec Milorad Dodik, le chef de la Republika Srpska, plus tard dans la journée.















« Nous ne disposons pas de tels outils… Tout cela pour faire avancer leur propre agenda et échapper à la responsabilité des erreurs fondamentales commises par l’Occident dans ses relations avec d’autres pays, le tout dans une quête de domination à tout prix. » » a déclaré le dirigeant russe.

« Nous ne nous battons avec personne ; nous ne voulons aucune confrontation. Nous suivons simplement notre propre voie, en créant de nouveaux mécanismes de coopération basés sur l’égalité et le respect mutuel », a-t-il déclaré lors du sommet des BRICS, un groupe qui représente actuellement plus de 45 % de la population mondiale et qui a dépassé le bloc du G7 dirigé par les États-Unis en termes de part du PIB mondial.