Poutine rénove le mégayacht «Killer Whale» de 100 millions de livres sterling avec des tables de 70 000 livres sterling et une SALLE DE BAIN en or après l’avoir chassé d’Europe avant la guerre

VLADIMIR Poutine a dépensé des milliards de roubles russes pour remettre à neuf son mégayacht après que son autre navire a été saisi par des enquêteurs en Italie.

Le dictateur, dont les forces bombardent des femmes et des enfants en Ukraine, n’a épargné aucune dépense pour le réaménagement de son manoir flottant de 100 millions de livres sterling, le Kosatka.

Le superyacht de 100 millions de livres sterling de Vladimir Poutine a subi une rénovation 1 crédit : East2West

Le somptueux bateau a une énorme salle de bain dorée 1 crédit : East2West

Une suite ultra-luxe est l’une des pièces principales du bateau 1 crédit : East2West

Alors qu’environ 300 000 soldats russes ont été tués ou blessés pendant la guerre en Ukraine, les rapports de la Fondation anti-corruption d’Alexei Navalny montrent que Poutine a passé son temps à se concentrer sur la rénovation du bateau très cher.

Des photos de l’intérieur du yacht insipide, publiées par l’équipe de Navalny, montrent des salons doublés d’or, des lustres en cristal, des tapis moelleux et des œuvres d’art coûteuses.

Le Kosatka, qui se traduit par Killer Whale, était auparavant amarré dans un chantier en Allemagne, mais a été expulsé du pays vers la Russie juste avant que Poutine n’ordonne à son armée d’envahir l’Ukraine.

Le superyacht était à l’origine connu sous le nom de Graceful, mais a ensuite été renommé Kosatka après avoir été expulsé d’Allemagne.

Un e-mail envoyé au directeur du chantier naval de Hambourg le 19 janvier indiquait que les propriétaires souhaitaient déplacer soudainement Graceful en Russie le 1er février – 23 jours avant de lancer leur invasion.

Les réparations sur le navire devaient prendre encore un an, mais devaient être terminées en seulement 12 jours.

Le yacht a ensuite navigué vers Kaliningrad, une enclave russe sur la mer Baltique prise en sandwich entre la Pologne et la Lituanie.

Maintenant à Saint-Pétersbourg, des images révèlent l’immense richesse investie dans la rénovation du navire avec des tables basses d’une valeur de 70 000 £ et un canapé d’une valeur de 35 000 £.

Une piste de danse qui s’abaisse et se transforme en piscine a également été installée – presque identique à celle du Scheherazade, un yacht supposé appartenir à Poutine qui a été saisi en Italie.

Depuis septembre 2020, le navire de 459 pieds de 750 millions de livres sterling, nommé d’après une légendaire reine perse, est amarré à Marina di Carrara.

La police italienne des finances a fait une descente sur le yacht en mai de l’année dernière après que des informations aient montré que Poutine en était le véritable propriétaire.

Eduard Khudainatov, l’ancien PDG sanctionné de la compagnie pétrolière d’État russe Rosneft, serait le «propriétaire de la paille».

Les images obtenues par The Sun montrent six ponts de luxe obscène et d’excès écœurants à bord, y compris des porte-rouleaux de papier toilette plaqués or, une table de billard à mise à niveau lorsque la mer est agitée et un piano qui joue automatiquement.

Un modèle de l’extravagant Shéhérazade, désormais hors de portée de Poutine, peut être vu sur une photo prise depuis l’intérieur de la cabine du propriétaire sur le Kosatka.

Sur le bureau se trouve un téléphone spécial utilisé exclusivement pour les communications militaires sécurisées en Russie.

Un téléphone similaire peut être vu sur des photos du bureau de Poutine au Kremlin.

L’héliport du yacht avait également été réaménagé ainsi qu’une immense « piscine marine » d’une valeur de 2 millions de livres sterling, fabriquée par une société qui fabrique des sous-marins russes.

On pense que la moquette couleur champagne de la chambre principale a coûté à elle seule l’équivalent de 40 000 £.

Une salle de bains attenante est équipée de miroirs, de robinets, d’éviers et d’armoires doublés d’or.

Une armoire dans la chambre principale est bordée de livres sur l’histoire russe et a une statuette de Pierre le Grand.

Les images ont révélé la grande richesse investie dans le remodelage du navire 1 crédit : East2West