Poutine renforcé par la mort apparente de Prigozhin et l’avenir du groupe Wagner incertain

La mort présumée du dirigeant de premier plan du groupe russe Wagner a non seulement jeté un profond doute sur l’avenir de la force mercenaire, mais a également renforcé la main du président Vladimir Poutine, après que la courte rébellion de Wagner en juin l’a laissé paraître faible et paralysé. Le leader de Wagner, Yevgeniy Prigozhin, serait mort dans l’accident, avec son commandant des opérations, Dmitry Utkin, et d’autres hauts responsables du groupe, lorsque son avion s’est écrasé mystérieusement dans la région de Tver en Russie, décapitant ainsi le groupe.

Le Kremlin est resté silencieux sur l’accident, la mort de Prigojine n’ayant pas été confirmée par les autorités russes ni par le service de presse du groupe Concord. Cependant, le service fédéral de l’aviation russe a indiqué que Prigojine et Outkine figuraient sur la liste des passagers et que les 10 personnes à bord avaient été tuées.

Prigojine, rival de Poutine, répertorié comme passager dans un accident d’avion mortel

Les corps des personnes tuées, y compris les trois membres d’équipage, ont été transportés vers une unité médico-légale locale à Tver pour analyse, la police bloquant l’accès au lieu de l’accident près du village de Kuzhenkino.

Le service de presse de Prigozhin est resté largement silencieux depuis sa brève rébellion en juin, lorsque Wagner a pris le contrôle d’une importante base militaire dans le sud de la Russie, a pris les commandants en otage, a exigé la remise du ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou et a envoyé des convois militaires dans une avancée éclair. vers Moscou en abattant plusieurs hélicoptères et avions russes.

Prigozhin et ses commandants ont échappé aux accusations lorsque Poutine a conclu un accord, négocié par le président biélorusse Alexandre Loukachenko, pour permettre aux mercenaires soit de rejoindre le ministère de la Défense pour continuer à combattre en Ukraine, soit de prendre leur retraite, soit de se rendre en Biélorussie.

Prigozhin a continué à voyager librement entre la Russie, la Biélorussie et récemment l’Afrique, faisant sourciller de nombreux membres de l’élite russe, stupéfaits de ne pas avoir été puni.

Une enquête officielle sur l’accident était en cours jeudi, sur fond de spéculations largement répandues en Russie selon lesquelles il s’agirait d’un assassinat. Les analystes occidentaux ont déclaré que la cause de l’accident pourrait ne jamais être connue, étant donné le manque de transparence et la nature politisée des enquêtes criminelles russes.

Tatiana Stanovaya, analyste russe basée à Paris, a déclaré qu’il était peu probable que le Kremlin étouffe les rumeurs tourbillonnantes selon lesquelles l’accident était un assassinat ordonné par Poutine, même si elle a déclaré que ce qui s’était passé n’était pas clair.

Sans spéculer sur la cause, elle a déclaré que « Poutine avait de fortes raisons de désirer la mort de Prigojine ».

« Poutine ressemble désormais à quelqu’un qui a éradiqué son ennemi », a-t-elle déclaré, ajoutant que de nombreux Russes y voyaient une étape logique. « Je pense que le Kremlin ne fera aucun effort pour tenter de dissuader le public de cela. »

Des témoins oculaires ont décrit deux détonations avant que l’avion ne tombe du ciel, ont rapporté les médias locaux. La queue de l’avion s’est séparée du corps et a atterri à un peu plus d’un mile du lieu principal de l’accident. Des questions subsistaient non seulement sur la cause de l’accident, mais aussi sur la trajectoire de l’avion avant qu’il ne s’écrase et sur les raisons pour lesquelles tant de hauts commandants de Wagner se trouvaient à bord du même avion.

Ce que nous savons de l’avion russe qui s’est écrasé et qui avait Prigojine comme passager

Le vol semblait normal jusqu’à quelques secondes avant l’accident, lorsqu’il a subi plusieurs montées et descentes soudaines pendant environ 30 secondes, descendant de 8 000 pieds par rapport à son altitude de croisière d’environ 28 000 pieds avant de s’effondrer au sol, selon le suivi de vol Flightradar24.

Après des semaines d’hésitation, Poutine a décidé de restaurer son autorité meurtrie. Un exemple cité est l’arrestation d’un éminent nationaliste pur et dur, ancien officier des renseignements et blogueur militaire Igor Girkin, qui a attaqué Poutine pour sa gestion de la guerre parce qu’il n’était pas assez dur.

Poutine a pris des mesures radicales pour restaurer la discipline militaire, avec plusieurs généraux russes proches de Prigojine ou critiques des erreurs de guerre licenciés ou mis à l’écart, notamment le général Sergueï Surovikin, connu sous le nom de « Général Armageddon » pour son approche impitoyable.

Le Kremlin a également pris des mesures ces derniers mois pour freiner la blogosphère rampante des blogueurs militaires extrémistes et pro-guerre, qui avaient auparavant fourni des critiques et des idées sur les revers militaires russes, contrairement à l’obscurcissement et à la désinformation officiels souvent diffusés par le ministère russe. de la Défense.

Malgré de lourdes pertes et des revers militaires, Poutine reste aux côtés de ses dirigeants militaires impopulaires, Shoigu et du chef d’état-major général Valery Gerasimov, tous deux méprisés par les factions extrémistes pro-guerre pour leurs échecs militaires.

Certaines chaînes Telegram associées à Wagner ont déploré mercredi la mort de Prigojine et d’Outkine, mais d’autres ont appelé à la prudence sans confirmation officielle de leur mort.

L’incapacité de Poutine à punir Prigojine pour la rébellion a choqué les membres de l’élite russe, dont beaucoup méprisaient le leader grossier et impétueux de Wagner, le considérant comme un étranger au passé criminel.

Sans Prigojine, Outkine et d’autres personnalités clés, Wagner risque de s’effondrer et ses dernières opérations au Moyen-Orient ainsi que ses accords de sécurité avec les gouvernements africains seront rapidement repris par des personnalités favorables au Kremlin.

Prigojine, Outkine et Valery Chekalov, également soupçonnés d’être à bord du vol, constituent l’épine dorsale de Wagner, Prigojine étant le visage et le financier du groupe, Outkine chef des opérations de combat et Chekalov responsable de la logistique.

Qui figurait sur la liste des passagers de l’avion russe écrasé ?

Stanovaya, l’analyste, a déclaré que le fait que Prigojine ait voyagé à travers la Russie et ait même rencontré Poutine avec les commandants de Wagner au Kremlin après la mutinerie « a été remis en question par beaucoup et bien sûr considéré comme une faiblesse de Poutine. Cela ressemblait à une dépendance à l’égard de Prigojine. Et beaucoup m’ont demandé si Prigozhin avait une sorte de kompromat [compromising material] sur Poutine.

Elle a déclaré que la mort présumée de Prigojine et de ses commandants marquait la fin effective de la rébellion, les détails des conditions de la garantie de sécurité offerte par Poutine à Prigojine étant flous.

«C’était une situation désagréable pour Poutine et, aux yeux de l’élite, il semblait humilié. Je pense que la situation dans son ensemble était très inconfortable pour Poutine.»

À la suite de la brève mutinerie, Poutine a reconnu pour la première fois que le groupe avait été entièrement financé par le gouvernement, et il est depuis lors difficile de savoir si Prigozhin, qui comptait sur des contrats gouvernementaux lucratifs pour financer ses entreprises, pourrait continuer à l’exploiter sans un soutien important de l’État. La base de longue date de Wagner dans la région russe de Krasnodar est en train de fermer ses portes.

Le groupe a été exilé en Biélorussie, où une base militaire abandonnée dans le village de Tsel est devenue son domicile. L’observateur indépendant biélorusse du projet Hajun estime qu’entre 4 000 et 5 000 combattants ont été transférés dans le pays, probablement les plus expérimentés, tandis que les nombreux condamnés de cette force, qui était au nombre de 50 000 pendant son séjour en Ukraine, ont été relâchés.

Des images satellite récentes montrent que le camp a diminué, avec la suppression de deux douzaines de tentes.

« Considérant que les informations faisant état de la mort de Prigozhin étaient une surprise (mais pas totalement inattendue), il faudra un certain temps avant que les processus internes de réorganisation de l’entreprise militaire privée ne démarrent », a déclaré Hajun sur Telegram. Le groupe a déclaré dans un autre article qu’un avion militaire russe avait voyagé entre la base aérienne de Machulishchi en Biélorussie, précédemment utilisée par Wagner, et un aérodrome de Tver, bien qu’il ne soit pas clair qui ou quoi se trouvait à bord de l’avion.

Dans sa dernière vidéo connue, Prigozhin a annoncé que le groupe avait renouvelé ses efforts de recrutement précédemment suspendus pour étendre son travail en Afrique, ajoutant que Wagner « rend la Russie encore plus grande sur tous les continents et l’Afrique plus libre », une tentative apparente de promouvoir les services de Wagner là-bas.

Wagner a envoyé des gens pour soutenir des régimes autoritaires ou lutter contre des groupes rebelles en République centrafricaine, au Mali, en Syrie, en Libye et au Soudan, où ils semblent être restés dans les semaines qui ont suivi la mutinerie. Le vaste réseau d’agents et de contrats de Prigozhin en Afrique a posé un dilemme diplomatique au Kremlin, qui tente de se détacher du seigneur de guerre sans rompre les promesses faites à ses alliés sur le continent.

Vladimir Osechkin, du groupe russe de défense des droits des prisonniers Gulagu.net, a déclaré que les membres du groupe Wagner qu’il avait contactés avaient confirmé qu’il avait été tué dans l’accident.

« Ils sont tous sous le choc. Les commandants ne savent pas quoi faire ni quoi dire à leurs combattants. Tout était centré sur Prigojine et ses relations », a déclaré Osechkin.

Il a déclaré qu’il était inhabituel que les principaux commandants du groupe volent à bord d’un seul avion et a cité des sources de Wagner affirmant qu’ils se rendaient à ce qu’ils considéraient comme une réunion importante sur l’avenir du groupe.

« Ils croyaient – ​​et on leur avait dit – qu’ils travailleraient sur une sorte de grand projet important, et ils pensaient qu’ils étaient réellement d’accord avec Poutine », a-t-il déclaré.