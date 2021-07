Poutine rend ILLÉGAL de comparer les Soviétiques aux nazis dans une nouvelle loi bizarre

VLADIMIR Poutine a rendu illégal la comparaison des Soviétiques aux nazis dans une nouvelle loi bizarre qui doit entrer en vigueur immédiatement.

Le président russe vise à blanchir les terribles atrocités commises par l’ancien dirigeant soviétique, y compris son alliance précoce avec Hitler et La Grande Purge.

Vladimir Poutine a signé un nouvel accord qui incriminera certaines représentations de l’histoire soviétique Crédit : Getty

Il interdit effectivement la comparaison des Soviétiques aux nazis Crédit : Fonctionnalités Rex

Selon certaines informations, Poutine a signé hier soir l’accord qui interdit la publication de tout document établissant des parallèles entre les Soviétiques et le Troisième Reich.

Au lieu de cela, il a décrété que la « mission humanitaire » de la Russie dans la libération de l’Europe doit être reconnue, et que tout matériel qui nie le « rôle décisif » de l’Armée rouge dans la défaite d’Hitler doit être supprimé.

La Russie faisait partie des forces alliées et était responsable de la défaite des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale.

Cela comprenait la bataille de Berlin en 1945 qui a forcé les Allemands à se rendre et a conduit à la mort du leader Adolf Hitler.

Mais, avant le conflit mondial, la Russie a notamment conclu un accord de paix secret avec le régime nazi pour définir sa sphère d’influence à travers la Pologne, la Lituanie, la Lettonie, l’Estonie et la Finlande.

Un mois plus tard, les deux pays ont envahi la Pologne, la partageant entre l’ouest nazi et l’est soviétique, avant que Staline n’annexe l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie et certaines parties de la Roumanie.

La Pologne a été écrasée à la suite du conflit mené par Moscou et Berlin.

Plus de trois millions de personnes ont péri dans la Pologne occupée par les nazis et environ 500 000 dans la partie occupée par les soviétiques.

En conséquence, la guerre a été déclarée à l’Allemagne deux jours après l’invasion de la Pologne, la Russie étant invariablement responsable.

La loi semble blanchir les atrocités commises par l’ancien dirigeant soviétique Joseph Staline Crédit : Getty

Avant la guerre et rejoindre les forces alliées, il a fait un pacte avec le leader nazi Adolf Hitler Crédit : Getty

Les deux forces ont dévasté l’Europe de l’Est alors que des millions de personnes sont mortes rien qu’en Pologne Crédit : Getty – Contributeur

L’acte de la Russie a joué un rôle dans le début de la Seconde Guerre mondiale – quelque chose que Poutine a rejeté Crédit : Getty

La nouvelle loi, qui a été approuvée par le Kremlin en janvier, fait suite à une période d’âpres différends avec la Pologne sur l’origine de la Seconde Guerre mondiale.

Il y a deux ans, le Parlement européen a adopté une résolution qui convenait que l’Union soviétique et l’Allemagne avaient conjointement « ouvert la voie au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale » en août 1939, avec la signature du pacte Molotov-Ribbentrop.

Poutine a riposté lors d’une conférence de presse en décembre 2019, affirmant que l’Union soviétique était le dernier pays d’Europe à signer un pacte de non-agression avec l’Allemagne nazie après que les autres puissances l’aient apaisé.

« Staline ne s’est pas taché de contact direct avec Hitler alors que les dirigeants français et britanniques l’ont rencontré et ont signé des documents », a-t-il déclaré,

Il a ajouté que les forces soviétiques ne sont entrées en Pologne qu’après que le gouvernement polonais ait perdu le contrôle de ses forces armées.

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a qualifié Poutine de « menteur ».

Les États-Unis sont même entrés dans la rangée, avec Georgette Mosbacher, l’ambassadrice américaine à Varsovie, tweetant : « Cher président Poutine, Hitler et Staline se sont entendus pour déclencher la Seconde Guerre mondiale.

« C’est un fait. La Pologne a été victime de cet horrible conflit.

Mis à part la Seconde Guerre mondiale, la nouvelle loi semble également blanchir les atrocités de Staline, le décrivant plutôt comme un héros de guerre.

Cela comprenait les pertes observées lors de la Grande Famine et les exécutions insensées aux mains de la police secrète russe pendant la Grande Purge.

Certains historiens estiment qu’avant l’effondrement de l’URSS, le nombre de personnes tuées par le régime de Staline était de 20 millions ou plus.

Les crimes de Staline Atrocités commises par le dictateur soviétique Joseph Staline : Le système du goulag – Staline a mis en place le système du goulag qui était un réseau de prisonniers et de camps de travaux forcés dans toute l’Union soviétique. Il a été utilisé pour emprisonner, torturer et tuer des indésirables, des critiques du communisme et tous ceux qui ont défié Staline.

Collectivisation, dékoulakisation et colonies spéciales – Au nom de la promotion du communisme, Staline s’est emparé des terres et des biens des familles paysannes, les expulsant de fait. Il a ciblé les Koulaks, qui étaient les plus riches de la classe paysanne.

La Grande Famine – On estime que la Grande Famine de 1932-33 a tué 14,5 millions de personnes. Staline a contribué en veillant à ce que les pénuries alimentaires affectent certaines zones plus que d’autres – ciblant certains groupes sociaux.

La Grande Purge – En 1936, Staline a lancé La Grande Purge, visant à débarrasser le Parti communiste de ses ennemis. Des centaines de milliers de personnes ont été arrêtées par la police secrète et nombre d’entre elles ont été exécutées et envoyées au Goulag. Selon les estimations, jusqu’à 1,2 million de personnes ont été tuées.

Prisonniers de guerre – Des millions de prisonniers de guerre soviétiques ont été interrogés à leur retour, environ la moitié ont été envoyés au goulag et plusieurs milliers ont été abattus ou sont morts d’une autre manière aux mains de leurs compatriotes.