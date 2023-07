Poutine rencontrera Xi Jinping et Narendra Modi lors du premier sommet depuis la mutinerie de Wagner

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

Le président Vladimir Poutine participera cette semaine à son premier sommet multilatéral depuis qu’une rébellion armée a secoué la Russie, dans le cadre d’un rare regroupement international dans lequel son pays bénéficie encore de soutiens.

Les dirigeants se réuniront virtuellement mardi pour un sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai, un groupe de sécurité fondé par la Russie et la Chine pour contrer les alliances occidentales de l’Asie de l’Est à l’océan Indien.

L’événement de cette année est organisé par l’Inde, qui est devenue membre en 2017. C’est la dernière possibilité pour le Premier ministre Narendra Modi de montrer l’influence mondiale croissante du pays.

Jusqu’à présent, le groupe s’est concentré sur l’approfondissement de la sécurité et de la coopération économique, la lutte contre le terrorisme et le trafic de drogue, la lutte contre le changement climatique et la situation en Afghanistan après la prise de pouvoir des talibans en 2021. Lorsque les ministres des Affaires étrangères se sont rencontrés en Inde le mois dernier, la guerre de la Russie contre l’Ukraine à peine présentés dans leurs remarques publiques, mais les retombées pour les pays en développement sur la sécurité alimentaire et énergétique restent une préoccupation pour le groupe, selon les analystes.

Le forum est plus important que jamais pour Moscou, qui tient à montrer que l’Occident n’a pas réussi à l’isoler. Le groupe comprend les quatre nations d’Asie centrale que sont le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan et l’Ouzbékistan, dans une région où l’influence russe est profonde. D’autres incluent le Pakistan, qui est devenu membre en 2017, et l’Iran, qui devrait adhérer mardi. La Biélorussie est également en lice pour l’adhésion.

« Cette réunion de l’OCS est vraiment l’une des rares opportunités mondiales que Poutine aura pour projeter sa force et sa crédibilité », a déclaré Michael Kugelman, directeur de l’Institut d’Asie du Sud du Wilson Center.

Aucun des pays membres n’a condamné la Russie dans les résolutions de l’ONU, choisissant plutôt de s’abstenir. La Chine a envoyé un émissaire pour assurer la médiation entre la Russie et l’Ukraine, et l’Inde a appelé à plusieurs reprises à une résolution pacifique du conflit.

Pour Poutine personnellement, le sommet représente une opportunité de montrer qu’il est en contrôle après une insurrection de courte durée par le chef mercenaire Wagner Yevgeny Prigozhin.

« Poutine voudra rassurer ses partenaires sur le fait qu’il est toujours aux commandes et ne laisser aucun doute sur le fait que les défis lancés à son gouvernement ont été écrasés », a déclaré Tanvi Madan, chercheur principal à la Brookings Institution.

L’Inde a annoncé en mai que le sommet se tiendrait en ligne plutôt qu’en personne comme l’année dernière à Samarkand, en Ouzbékistan, où Poutine a posé pour des photos et dîné avec d’autres dirigeants.

Pour New Delhi au moins, l’optique d’accueillir Poutine et le dirigeant chinois Xi Jinping deux semaines seulement après que Modi ait été honoré d’une visite d’État fastueuse du président américain Joe Biden serait loin d’être idéale.

Après toute la fanfare que Modi a reçue des dirigeants américains lors de sa récente visite, « il aurait été trop tôt (pour l’Inde) pour accueillir les dirigeants chinois et russes », a déclaré Kugelman.

Les relations de l’Inde avec Moscou sont restées fortes tout au long de la guerre ; il a récupéré des quantités record de brut russe et dépend de Moscou pour 60 % de son matériel de défense. Dans le même temps, les États-Unis et leurs alliés ont agressivement courtisé l’Inde, qu’ils considèrent comme un contrepoids aux ambitions croissantes de la Chine.

L’une des principales priorités de l’Inde dans le forum est d’équilibrer ses liens avec l’Ouest et l’Est, le pays accueillant également le sommet du Groupe des 20 principales économies en septembre. C’est également une plate-forme permettant à New Delhi de s’engager plus profondément en Asie centrale.

« L’Inde se glorifie dans ce type de politique étrangère où elle roule et traite avec tout le monde en même temps », a déclaré Derek Grossman, analyste de l’Indo-Pacifique à la RAND Corporation.

New Delhi, disent les observateurs, cherchera à protéger ses propres intérêts lors du sommet. Il mettra probablement l’accent sur la nécessité de combattre ce qu’il appelle le «terrorisme transfrontalier» – une fouille au Pakistan, que l’Inde accuse d’armer et d’entraîner des rebelles luttant pour l’indépendance du Cachemire sous contrôle indien ou son intégration au Pakistan, une accusation qu’Islamabad nie.

Cela peut également souligner la nécessité de respecter l’intégrité territoriale et la souveraineté – une charge souvent dirigée contre son autre rival, la Chine. L’Inde et la Chine ont été enfermées dans une impasse intense de trois ans impliquant des milliers de soldats stationnés le long de leur frontière contestée dans la région orientale du Ladakh.

Les analystes disent que la Chine, cherchant à se positionner comme une force mondiale, devient un acteur dominant dans des forums comme l’OCS, où l’intérêt pour l’adhésion à part entière de pays comme le Myanmar, la Turquie et l’Afghanistan a augmenté ces dernières années.

« La limite avec l’OCS est que la Chine et la Russie essaient d’en faire un groupe anti-occidental, et cela ne cadre pas avec la politique étrangère indépendante de l’Inde », a déclaré Madan.

Le SCO pourrait également s’avérer difficile pour Washington et ses alliés à long terme.

« Pour les pays mal à l’aise avec l’Occident et leurs politiques étrangères, l’OCS est une alternative bienvenue, principalement en raison des rôles que jouent la Russie et la Chine. … Je pense que cela montre à quel point ce groupe pourrait être pertinent et préoccupant pour un certain nombre de capitales occidentales, surtout s’il continue de se développer », a déclaré Kugelman.