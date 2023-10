Poutine rencontrera Xi à Pékin : cinq choses à savoir | Actualités politiques

Le président russe Vladimir Poutine est arrivé à Pékin et devrait avoir des entretiens bilatéraux mercredi avec son homologue chinois Xi Jinping.

Les liens entre la Russie et la Chine se sont approfondis ces dernières années et Poutine et Xi ont développé une forte amitié personnelle. Les deux hommes se sont rencontrés pour la dernière fois en mars à Moscou.

Le voyage de Poutine en Chine, au cours duquel il participera à un forum marquant les 10 ans de l’initiative « la Ceinture et la Route », est la première fois cette année que le dirigeant russe se rend dans un pays au-delà de ceux qui faisaient autrefois partie de l’ex-Union soviétique. .

« (La) présence de la délégation russe à Pékin est importante pour Moscou », a déclaré à l’AFP Alicja Bachulska, experte en politique étrangère chinoise au Conseil européen des relations étrangères.

« Cela légitimera la Russie sur la scène internationale en créant une image positive de Poutine qui n’est pas complètement isolé dans le contexte de la guerre. »

Voici cinq choses à savoir :

Une amitié qui s’approfondit…

Xi et Poutine ont forgé leur amitié lorsqu’ils ont partagé un gâteau et des shots de vodka pour marquer l’anniversaire du dirigeant russe lors d’un sommet en Indonésie en 2013.

Depuis, ils se sont rapprochés, Xi accompagnant Poutine lors d’un voyage en train à grande vitesse à travers la Chine pour préparer des petits pains cuits à la vapeur traditionnels cinq ans plus tard, et les deux hommes mangeant des blinis au caviar lors d’une croisière fluviale lorsque Xi s’est ensuite rendu en Russie.

En 2019, le dirigeant russe a organisé une fête d’anniversaire pour Xi, en lui offrant une glace lors d’une conférence au Tadjikistan.

Lors d’une visite à Moscou la même année, Xi a déclaré aux médias russes : « Le président Poutine est le collègue étranger avec lequel j’ai le plus interagi. Il est mon meilleur ami et je chéris grandement notre amitié.

Dans une interview accordée aux médias d’État chinois avant sa dernière visite, Poutine a fait l’éloge de Xi, saluant la pertinence et l’importance de la politique de Xi et de sa vision d’un monde multipolaire.

La chaîne de télévision CGTN a déclaré que Poutine avait décrit Xi comme un « véritable leader mondial ».

Les deux hommes sont nés à quelques mois d’intervalle au début des années 1950.

Alors que Xi était le descendant d’une famille de révolutionnaires communistes, Poutine est né dans des circonstances plus modestes avant de devenir officier des renseignements en Union soviétique.

Les deux hommes ont tiré des leçons de l’effondrement de l’URSS – pour Poutine, il s’agissait d’une humiliation et d’un « désastre géopolitique majeur » et pour Xi, d’un avertissement pour le Parti communiste chinois.

… et des liens bilatéraux plus étroits

Parallèlement à l’approfondissement de l’amitié entre leurs dirigeants, la Chine et la Russie se sont également rapprochées.

Poutine était pour la dernière fois à Pékin en février 2022, quelques jours seulement avant d’envoyer des milliers de soldats traverser la frontière ukrainienne dans le cadre de ce qu’il a appelé une « opération militaire spéciale ».

A cette époque, les deux hommes signèrent un accord promettant un relation « sans limites ». En mars de cette année, ils parlaient d’une « nouvelle ère » de coopération.

La Russie est désormais le deuxième partenaire commercial de la Chine en dehors de l’Asie, et les échanges commerciaux entre les deux pays ont augmenté de 30 % au premier semestre de cette année, a déclaré le ministre russe de l’Economie Maxim Reshetnikov lors d’une visite en Chine.

Alexander Gabuev, directeur du Carnegie Russia Eurasia Center, a déclaré que du point de vue de la Chine, « la Russie est un voisin sûr, amical, une source de matières premières bon marché, un soutien aux initiatives chinoises sur la scène mondiale et un soutien ». source de technologies militaires, certaines de celles que la Chine ne possède pas.

« Pour la Russie, la Chine est sa bouée de sauvetage, sa bouée de sauvetage économique dans sa répression brutale contre l’Ukraine », a déclaré Gabuev à l’agence de presse Associated Press.

Guerre Israël-Hamas

Poutine vient à Pékin alors qu’on s’attend à ce qu’Israël puisse bientôt lancer une invasion terrestre de l’enclave palestinienne de Gaza sous blocus.

Cette question figurait en bonne place à l’ordre du jour lors des discussions entre les ministres des Affaires étrangères russe et chinois lundi à Pékin, les deux appelant à intensifier les efforts pour éviter une catastrophe humanitaire.

« Il est impératif qu’un cessez-le-feu soit mis en place, que les deux parties soient ramenées à la table des négociations et qu’un canal humanitaire d’urgence soit établi pour empêcher une nouvelle catastrophe humanitaire », a déclaré Wang lors de la réunion, selon un communiqué chinois. transcription de la réunion.

Une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU rédigée par la Russie appelant à un cessez-le-feu humanitaire n’a pas obtenu lundi le minimum de neuf voix nécessaire au sein de l’organe de 15 membres, et Poutine et Xi prendront probablement le relais sur cette question.

Poutine a eu plusieurs appels lundi avec les dirigeants de la région, notamment le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas et le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi.

Il a déclaré à Netanyahu que Moscou souhaitait contribuer à prévenir une catastrophe humanitaire.

La chaîne de télévision publique chinoise CCTV a rapporté plus tôt que Zhai Jun, l’envoyé spécial de Pékin pour le Moyen-Orient, se rendrait dans la région cette semaine pour faire pression en faveur d’un cessez-le-feu et promouvoir les pourparlers de paix.

Guerre d’Ukraine

Même dans un contexte d’aggravation de la crise au Moyen-Orient, la poursuite du conflit russe en Ukraine risque également d’être au cœur des discussions entre les deux hommes.

Des rapports récents font état de combats intenses sur le front oriental autour d’Avdiivka, ainsi que dans la région nord-est de Koupiansk-Lyman.

Pékin a cherché à se présenter comme une partie neutre dans la guerre et, en mars, à peu près au moment de la visite de Xi à Moscou, s’est lancé dans une vague d’activités diplomatiques pour promouvoir son plan de paix en 12 points.

Ces efforts n’ont guère progressé et les alliés de l’Ukraine ont largement rejeté la tentative de Pékin de se positionner en médiateur.

Pourtant, lors d’une visite en Chine qui s’est terminée ce week-end, le chef de la politique de l’Union européenne, Josep Borrell, a exhorté la Chine à faire tout son possible pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Borrell a déclaré qu’il avait fait comprendre aux Chinois que l’UE considérait la Russie comme « une menace énorme » pour sa sécurité et que le groupe était déterminé à soutenir l’Ukraine.

L’UE devrait organiser un sommet avec la Chine avant la fin de l’année.

Énergie

Le pétrole et le gaz sont une préoccupation majeure pour la Russie dans un contexte de sanctions internationales, et les patrons des sociétés russes Gazprom et Rosneft feraient partie de la délégation de Poutine à Pékin.

La Russie est impatiente de conclure un accord pour vendre davantage de gaz naturel à la Chine et prévoit de construire le gazoduc Power of Siberia-2, qui traverserait la Mongolie et aurait une capacité annuelle de 50 milliards de mètres cubes (bcm).

Pour la Chine, la Russie n’est pas seulement une source majeure de pétrole et de gaz : l’une des plus grandes puissances nucléaires du monde est également une riche source potentielle de technologie alors que son Armée populaire de libération (APL) cherche à moderniser ses forces conventionnelles et nucléaires d’ici 2035.

La technologie russe de l’aviation, des fusées et même des sous-marins a été partagée au cours des dernières décennies avec la Chine, selon une évaluation réalisée en 2022 par les États-Unis.

La Chine et la Russie coopèrent également étroitement dans le domaine des centrales nucléaires civiles.