Poutine rencontrera des dirigeants de pays qui n’ont pas condamné l’invasion russe de l’Ukraine

Le président russe Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping posent pour une photo lors de leur rencontre à Pékin, le 4 février 2022. Les deux pays ont annoncé un partenariat « sans limites » avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie, bien que Pékin ait tenté de se positionner plus loin de la Russie que décrit après la rencontre de Xi et Poutine. Alexeï Druzhinine | AFP | Getty Images

Le président russe Vladimir Poutine est sur le point de participer à sa première grande réunion multilatérale depuis qu’il a lancé une guerre non provoquée contre l’Ukraine. Alors que la guerre termine son quatrième mois, Poutine rencontre d’autres dirigeants des BRICS lors de leur sommet annuel, qui est organisé virtuellement par la Chine cette année. BRICS, un acronyme pour un groupement comprenant le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud, a été conçu en 2006 et a tenu sa première réunion au sommet en Russie en 2009. Le groupe se considère comme une voix pour les pays en développement. Aucun des membres n’a condamné l’invasion russe. La Chine et l’Inde, les deuxième et septième plus grandes économiesrespectivement, ont également accru leurs échanges avec la Russie malgré les sanctions internationales contre Moscou. Lors de la 14e réunion annuelle du groupe, Poutine pourrait demander aux BRICS d’établir des installations conjointes de raffinage de pétrole et de gaz avec la Russie. Le mois dernier, l’agence de presse russe TASS a rapporté que Le ministre russe de l’Industrie, Denis Manturov a déclaré que cela aiderait à réduire la dépendance du bloc vis-à-vis des approvisionnements énergétiques de « partenaires peu fiables ». La Russie, qui a été expulsée du système de virement bancaire international SWIFT, tient à s’éloigner du dollar, qu’elle considère comme le moyen de dominer les États-Unis. Lors de réunions précédentes, les pays BRICS ont discuté d’un tel mouvement. Plus tôt ce mois-ci, le ministre russe des Finances Anton Siluanov a averti que les sanctions pourraient provoquer une « stagflation mondiale » et une crise alimentaire. Il a appelé les BRICS à travailler ensemble pour stabiliser la situation économique. En avril, Siluanov a exhorté les BRICS à organiser les règlements commerciaux dans leurs devises respectives et pour éviter l’utilisation du dollar américain, selon un magazine d’information russe, Russia Briefing. Xi pourrait proposer un ordre mondial alternatif Le président chinois Xi Jinping est susceptible de rechercher le soutien des BRICS pour sa vision d’un ordre mondial alternatif, qu’il a présenté lors d’un forum en avril en tant qu’initiative de sécurité mondiale. La prémisse principale du GSI postule que la recherche d’une « sécurité absolue » est contre-productive. Il s’oppose à la construction de « la sécurité nationale sur la base de l’insécurité dans d’autres pays ». GSI peut avoir un soutien à Poutine, qui était à Pékin quelques semaines avant qu’il ne lance l’invasion de l’Ukraine le 24 février. À l’époque, la Chine et la Russie avaient signé un 5 000-partenariat « sans limites » visant à défier « l’hégémonie mondiale » sans nommer explicitement les États-Unis

L’Inde, cependant, rechignerait à un cadre de sécurité dirigé par la Chine. Insolite de cette édition du sommet des BRICS, l’Inde est dans une impasse, contrainte par sa dépendance quasi-totale aux armes russes et sa proximité idéologique et politique croissante avec les États-Unis Le contraste entre l’Inde et la Chine ne pourrait pas être plus net. Bien que leur politique sur la guerre en Ukraine soit similaire, l’Inde et la Chine opèrent selon des visions du monde très divergentes. L’Inde, une démocratie, est enfermée dans une impasse avec la Chine sur sa frontière terrestre dans l’Himalaya. Des milliers de soldats des deux camps restent déployés sur les plus hauts champs de bataille du monde, sur des terrains accidentés et des températures glaciales. L’Inde et la Chine partagent la plus longue frontière contestée du monde. Pour compliquer les choses, l’Inde dépend des armes fournies par la Russie. Les estimations varient, mais suggèrent environ 60% à 85% des équipements de défense hérités de l’Inde sont de fabrication russe. Pourtant, l’Inde est aussi la cheville ouvrière de la stratégie indo-pacifique des États-Unis, à travers laquelle l’administration Biden tente de contrer une Chine de plus en plus affirmée à travers l’Asie-Pacifique. « Alors que les relations sino-russes prennent de l’ampleur, les relations de l’Inde avec la Russie sont affectées. La Russie a ouvertement exprimé son mécontentement à l’égard du concept de l’Indo-Pacifique et du dialogue quadrilatéral sur la sécurité, dont l’Inde est un membre important », a déclaré l’observateur. Harsh V. Pant de la Research Foundation a déclaré à CNBC.