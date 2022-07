Poutine rencontre l’Iran et la Turquie à Téhéran au milieu d’une guerre meurtrière en Ukraine

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le président russe Vladimir Poutine est arrivé mardi en Iran pour tenir des réunions avec les dirigeants des meilleurs joueurs de la région alors qu’il cherche à consolider les relations au milieu de sa guerre en Ukraine.

Après avoir rencontré le président iranien Ebrahim Raisi, Poutine doit s’entretenir avec le président turc Recep Tayyip Erdogan lorsque des discussions sur un éventail de questions allant de la guerre en Syrie au blocus des exportations de Moscou en mer Noire sont attendues.

Le voyage de mardi n’est que sa deuxième aventure internationale depuis l’invasion de l’Ukraine en février et intervient alors que les responsables occidentaux avertissent que Moscou et Téhéran renforcent leurs liens.

LA MAISON BLANCHE ACCUSE L’IRAN D’AVOIR DONNÉ “PLUSIEURS CENTAINES” DE DRONES À LA RUSSIE

La Maison Blanche a annoncé la semaine dernière qu’elle avait des raisons de croire que Téhéran parrainait la guerre de Poutine en Ukraine en lui fournissant des drones sophistiqués alors que l’approvisionnement en armes russes était en retard sous de lourdes sanctions internationales.

Le conseiller à la sécurité de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a déclaré que les États-Unis avaient reçu des informations indiquant que Téhéran offrait “plusieurs centaines” de véhicules aériens sans pilote (UAV), y compris des UAV capables d’armes, à Moscou “dans un délai accéléré” – une décision qui pourrait inciter d’autres internationaux les sanctions.

Fox News Digital n’a pas pu joindre le département d’État pour savoir si les alliés des États-Unis ou de l’OTAN cibleraient l’Iran dans des sanctions pour avoir semblé aider l’effort de guerre de la Russie, bien que cette décision intervienne alors que les pourparlers occidentaux sont au point mort pour conclure un accord nucléaire avec Téhéran.

Cependant, alors que Poutine cherche à solidifier une alliance avec l’Iran au milieu de sa guerre en Ukraine – qui a isolé la Russie économiquement et diplomatiquement – il est également sur le point de s’engager avec Erdogan sur la question de la crise alimentaire mondiale.

ACCORD PRELIMINAIRE CONCLU ENTRE LA RUSSIE ET ​​L’UKRAINE SUR LES EXPORTATIONS ALIMENTAIRES, 3 PORTS OUVERTS

La Turquie, qui est membre de l’OTAN, a ouvert la voie en accueillant des négociations entre la Russie, l’Ukraine et les Nations Unies dans le but de lever le blocus naval en mer Noire et de garantir que les céréales et d’autres produits alimentaires comme l’huile de cuisson puissent être exportés.

Les autorités tirent la sonnette d’alarme depuis des mois sur le fait que les forces russes au large des côtes ukrainiennes ont bloqué l’exportation de quelque 20 millions de tonnes de céréales et ont entraîné des pénuries alimentaires ressenties dans le monde entier.

La semaine dernière, un accord préliminaire a été conclu entre les autorités russes, ukrainiennes, turques et onusiennes qui ouvriraient des voies de navigation marchande en mer Noire.

Cependant, Poutine doit encore signer l’accord avant qu’un cessez-le-feu puisse être accepté par les Russes, ce qui permettrait aux forces navales ukrainiennes d’escorter des navires marchands dans les eaux infestées de mines.

La Turquie a soigneusement suivi la ligne en ce qui concerne la guerre de la Russie en Ukraine en refusant de sanctionner Moscou mais en fournissant simultanément à l’Ukraine une aide à la défense comme des drones.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La visite de Poutine intervient juste une semaine après que le président Biden a effectué une tournée au Moyen-Orient et rencontré des dirigeants saoudiens et israéliens dans le but d’encourager les acteurs régionaux, en particulier dans le Golfe, à prendre leurs distances avec la Russie.

La pression pour encourager les pays du Moyen-Orient à isoler davantage la Russie pourrait s’avérer difficile compte tenu de l’implication de la Russie dans la guerre en Syrie, du soutien militaire à la Turquie et de son adhésion à l’OPEP Plus et de ses relations avec les membres du cartel pétrolier.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.