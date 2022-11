Poutine rencontre les mamans militaires russes – mais pas celles qui critiquent la mobilisation de guerre

Vendredi, lorsque le président russe Vladimir Poutine s’est assis à une table avec plus d’une douzaine de mères militaires à l’extérieur de Moscou, il a exprimé sa sympathie pour les femmes qui avaient perdu des êtres chers en combattant en Ukraine.

Mais il a également exhorté le groupe à ne pas croire les “fausses” nouvelles qu’ils voient sur Internet ou à la télévision.

Sa rencontre préenregistrée avec un groupe restreint de femmes triées sur le volet par le Kremlin était une décision délibérée pour essayer de montrer que Poutine comprend le sort de centaines de milliers de familles russes dont les fils, les maris et les frères ont été enrôlés pour combattre en Ukraine.

Dans le même temps, le spectacle était une tentative de discréditer les critiques généralisées à l’encontre de l’armée du pays et un processus de mobilisation qui, selon beaucoup, était profondément défectueux et a fini par envoyer des troupes mal entraînées et mal équipées à la mort en Ukraine.

Alors qu’ils étaient assis autour d’une table avec du thé et des gâteaux, Poutine a dit au groupe “nous partageons votre douleur” et qu’il a convoqué la réunion avant que la Russie célèbre la fête des mères, le 27 novembre, parce qu’il veut entendre les femmes ” opinions, idées et suggestions.”

Au cours de la réunion, qui s’est déroulée autour d’une table dressée avec du thé et des gâteaux, Poutine a déclaré au groupe “nous partageons votre douleur”. (via Reuters)

Ne figurent pas sur la liste des invités des femmes qui ont publiquement demandé à parler aux dirigeants militaires russes du projet – et, dans certains cas, à savoir où se trouvent des hommes qui, selon elles, ont été envoyés en Ukraine et dont on n’a plus entendu parler depuis.

“Nous avons des questions, mais nous n’obtenons pas de réponses”, a déclaré Olga Tsukanova, co-responsable du Conseil des mères et des épouses. Elle a parlé à CBC au téléphone avant d’accepter une entrevue en personne à Moscou avec un caméraman indépendant embauché par CBC.

Son groupe de base adresse une pétition au gouvernement russe depuis des semaines, exhortant les responsables à répondre à leurs préoccupations concernant une campagne de mobilisation qui a vu 300 000 hommes recrutés cet automne, dont un tiers déjà envoyé au combat, selon des responsables.

Tsukanova, qui vit à Samara, à environ 1 000 kilomètres au sud-est de Moscou, s’est impliquée après s’être battue avec succès pour empêcher son fils d’entrer en Ukraine, et a été contactée par d’autres femmes à la recherche d’aide.

Elle a lancé des appels publics, ainsi que d’autres femmes qui ont enregistré des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux.

CBC n’a pas été en mesure de vérifier les vidéos, qui sont apparues sur les sites de médias sociaux russes SOTA et Verska, et sont également largement diffusées par les comptes de médias sociaux ukrainiens et occidentaux.

Appel à Poutine

Après que le Kremlin a annoncé qu’il convoquait une réunion de mères, Tsukanova a déclaré que les invitées – avec lesquelles elle n’était pas en contact – poseraient simplement “des questions qui seraient convenues [on] préalablement.”

Tsukanova a appelé Poutine personnellement sur l’un de ses comptes de médias sociaux, lui demandant s’il était un homme et s’il avait le “courage de nous rencontrer face à face… pas avec des femmes et des mères convenues au préalable qui sont dans votre poche”.

Olga Tsukanova, la co-directrice du Conseil des mères et des épouses, n’a pas été invitée à la réunion avec le président Poutine et a déclaré que les autorités russes avaient ignoré les appels de son groupe à résoudre les problèmes de mobilisation de guerre. (soumis/CBC)

Elle pense que parler a fait d’elle une cible et dit que ces derniers jours, elle a été suivie et surveillée par un certain nombre d’hommes.

Le jour où elle a rencontré le caméraman engagé par CBC à Moscou, elle a désigné deux hommes qui se trouvaient à proximité.

“Ils nous suivent tous les jours. Nous n’avons même pas de revendications politiques. Nos revendications sont tout à fait ordinaires.”

Tsukanova dit que bien que le groupe ne pense pas que la guerre profite à la Russie, les femmes ne protestent pas directement contre le conflit. Au lieu de cela, ils appellent les dirigeants pour ce qu’ils considèrent comme une myriade de problèmes avec l’armée russe, notamment un entraînement médiocre, un équipement inadéquat et des mauvais traitements généraux infligés aux hommes.

Lorsque Poutine a annoncé une mobilisation partielle le 21 septembre, des foules de jeunes hommes ont grossi dans les aéroports internationaux russes tandis que des lignes de trafic de plusieurs kilomètres sont apparues aux frontières terrestres du pays, alors que les recrues potentielles se précipitaient vers les sorties.

Mais dans les semaines qui ont suivi, d’autres images ont émergé de ceux qui sont restés et ont été repêchés.

Plaidoyer des épouses

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux le 10 novembre, un groupe de femmes prétendant être de Voronej, en Russie, déclarent qu’elles sont prêtes à se rendre à Luhansk, dans l’est de l’Ukraine, dans un effort désespéré pour récupérer leurs hommes.

1/ Des proches d’hommes mobilisés de Vologda ont lancé un appel dans une vidéo et sur VK pour que leurs hommes soient renvoyés d’un “hachoir à viande sanglant” en Ukraine où ils ont été bombardés et pilonnés à la fois par les Ukrainiens et leur propre camp. Discussion ⬇️pic.twitter.com/OswWNW1i2U —@ChrisO_wiki

Ils disent que leurs maris et leurs fils ont reçu l’ordre de creuser des tranchées sur la ligne de front, mais n’ont reçu aucun soutien d’artillerie. CBC n’a pas été en mesure de vérifier cette affirmation.

“Il est temps d’agir et de ne pas réfléchir et de ne pas attendre que tout le monde soit haché dans ce satané hachoir à viande”, a déclaré une femme.

Dans d’autres vidéos, que CBC n’a pas non plus été en mesure de vérifier, des recrues montrent leurs conditions de vie et leur équipement lamentables.

Dans une vidéo en ligne qui a fait surface à la mi-octobre, un soldat est filmé dans un bus en mouvement portant un gilet de protection qui ne couvre pas son torse.

“On nous a donné des super gilets pare-balles ce soir”, a-t-il dit, pointant vers ce qu’il décrit comme un gilet Airsoft, conçu pour se protéger contre les projectiles en plastique tirés par des armes Airsoft de loisir. “Ils vont nous envoyer en Ukraine avec ce morceau de merde.”

Les soldats nouvellement mobilisés montrent les gilets pare-balles qu’on leur a donnés et disent qu’ils ne peuvent se protéger que contre les armes à air comprimé. Ils ajoutent que leurs casques ont été produits en Chine et sont probablement sans valeur aussi. Le moral est loin d’être excellent. pic.twitter.com/rQQa1wLsZm —@visegrad24

Une autre vidéo publiée le 18 novembre montre un groupe de soldats debout dans une forêt enneigée censée se trouver également dans la région de Voronej. Certains se tiennent autour des incendies, tandis que la caméra tourne autour pour montrer des bâches lâchement accrochées. Il a été rapporté par des proches des soldats que les hommes ont été laissés dans la forêt, sans tentes, et ont dû acheter leur propre nourriture.

Menaces filmées

Parfois, les plaintes se sont transformées en menaces.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux le 13 novembre, des soldats mobilisés qui se trouveraient dans la région de Moscou sont vus en train de crier sur un commandant. L’un d’eux menace de descendre au quartier général et de commencer à casser “les membres de tout le monde un par un” jusqu’à ce qu’il obtienne des réponses.

Il veut savoir pourquoi les hommes doivent acheter leurs propres trousses et gilets médicaux. Il a accusé l’officier de saboter les ordres du président Poutine parce que les soldats reçoivent très peu d’entraînement au tir avant d’être envoyés à la guerre.

Un militaire russe s’adresse aux réservistes dans la région de Volgograd en Russie le 28 septembre. (Reuters)

Une autre vidéo non confirmée publiée le 25 novembre prétendait montrer des soldats près de Moscou en train de fouiller une réserve de nourriture trouvée dans un entrepôt militaire. Alors qu’ils trient des boîtes de thé, des biscuits et de la viande en conserve, quelqu’un peut-il entendre hors caméra des commentaires sur les “bocaux et bocaux” de nourriture.

“Personne ne reçoit rien de tout cela”, a déclaré l’homme, considéré comme un soldat nouvellement mobilisé. “Tout est en train de pourrir, mais nous ne sommes nourris qu’une fois par jour.”

“Très gros gâchis”

Aucune des vidéos ou des plaintes du public ne surprend Sergey Krivenko, le directeur de l’organisation de défense des droits humains Citizen. Armée. Droit.

“Je défends les droits du personnel militaire depuis 20 ans”, a-t-il déclaré à CBC dans une interview depuis Vilnius, en Lituanie, où il a déménagé après avoir quitté Moscou plus tôt cette année.

“En effet, l’armée russe est dans un très grand pétrin.“

Krivenko dit qu’avant la campagne de mobilisation, son groupe, qui fournit des conseils juridiques sur le service militaire, recevait environ 30 ou 40 messages par jour. Cet automne, il recevait 5 000 messages par jour et devait faire appel à des avocats supplémentaires et à des dizaines de nouveaux bénévoles pour l’aider à faire face à la charge.

Il a déclaré que de nombreuses plaintes concernaient des recrues qui n’avaient jamais subi l’examen médical obligatoire requis par la loi avant d’être envoyées en formation.

Krivenko a déclaré qu’au début, les responsables de la défense russe avaient tenté de calmer le public en donnant l’impression que les soldats nouvellement mobilisés ne seraient pas envoyés en première ligne – leur rôle serait plutôt de fournir un soutien.

Mais Krivenko dit que l’image “entre en collision avec la réalité”.

Des femmes de la ville de Bataysk, dans la région de Rostov en Russie, réagissent alors que des réservistes recrutés lors de la mobilisation partielle du pays partent pour des bases militaires le 26 septembre. (REUTERS/Sergey Pivovarov)

“Les gens réalisent soudainement qu’ils ont été envoyés à la guerre et comprennent que l’armée russe n’est pas ce qu’ils montrent à la télévision.”

Le ministère russe de la Défense a repoussé les critiques et la multitude de vidéos sur les réseaux sociaux en publiant ses propres images d’interviews emballées.

Ils montrent des recrues impatientes faisant la queue pour de nouveaux uniformes militaires, des sacs de couchage et des nattes.

Dans les images du gouvernement, un soldat anonyme remercie ses commandants, “qui nous nourrissent et nous habillent”.

Fin de la mobilisation ?

La Russie a annoncé la fin apparente de la campagne de mobilisation lors d’une réunion télévisée le 28 octobre entre Poutine et le ministre de la Défense du pays, Sergey Shoigu.

Au cours de ce qui semblait être un échange organisé, Choïgou a déclaré à Poutine que 300 000 hommes avaient été mobilisés et que 82 000 avaient déjà été envoyés en Ukraine.

Shoigu a admis qu’au début, il y avait des problèmes avec “divers types de fournitures”, mais a affirmé que les problèmes avaient été résolus.

Poutine a répondu que les problèmes étaient “probablement inévitables” compte tenu de l’ampleur de la mobilisation.

Lors de la réunion du président avec les mères des militaires vendredi, au moins une des participantes a exprimé sa préoccupation concernant l’équipement de sécurité remis aux soldats. Poutine a déclaré que le ministère de la Défense s’efforçait de le résoudre.

D’autres femmes présentes ont loué son leadership, et l’une d’entre elles a parlé de son fils, qui a été tué en Ukraine en 2019, trois ans avant que la Russie ne lance son invasion actuelle.

Krivenko, qui dit que le ministère de la Défense est “hors de contrôle”, pense que le gouvernement lancera des mesures plus répressives contre ceux qui osent dénoncer la gestion de la guerre par la Russie.

Il pense que la seule raison pour laquelle il n’y a pas déjà eu plus d’amendes et d’arrestations est que la plupart adressent leurs critiques à l’armée, pas à Poutine.

“Personne ne critique les actions de Poutine, mais [instead] critique les actions de commandants apparemment mauvais.”

Avec des fichiers de Corinne Seminoff, Reuters