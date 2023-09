Poutine rencontre le commandant de Wagner Andrei Troshev au sujet des combattants volontaires ukrainiens

KIEV, UKRAINE — De plus en plus de signes indiquent qu’après l’échec d’une rébellion et la mort de leur chef, les combattants du Groupe Wagner pourraient retourner sur les lignes de front de la guerre en Ukraine.

L’échec du soulèvement des mercenaires contre l’armée russe et la mort ultérieure d’Evgueni Prigojine dans un mystérieux accident d’avion ont laissé planer le doute sur le sort de cette puissante force. Aujourd’hui, un peu plus d’un mois plus tard, le Kremlin a donné un aperçu de ce qu’il aurait pu prévoir pour le prochain acte dans ce moment particulièrement mouvementé de l’histoire russe.

Le président Vladimir Poutine a rencontré l’ancien commandant de Wagner, Andrei Troshev, et l’a chargé de superviser les unités combattantes volontaires en Ukraine, a annoncé vendredi le Kremlin.

Troshev – connu sous son nom de guerre « Sedoi » ou « cheveux gris » – a été rejoint à la réunion par le vice-ministre de la Défense Yunus-Bek Yevkurov, suggérant que les deux hommes pourraient désormais être en charge de ce qui reste de Wagner.

Cela survient alors qu’un haut responsable de l’armée ukrainienne a déclaré que des centaines de combattants mercenaires du groupe avaient rejoint le ministère russe de la Défense – dont ils ont tenté de renverser la direction il y a à peine trois mois – et étaient déjà retournés sur le champ de bataille.

Tu sais « comment ça se fait »

Lors d’une réunion jeudi soir, Poutine a déclaré à Troshev qu’il « sera impliqué dans la formation d’unités de volontaires capables d’effectuer diverses missions de combat, principalement, bien sûr, dans la zone d’une opération militaire spéciale », a déclaré le Kremlin, utilisant le terme il insiste pour appeler à la guerre en Ukraine.

« Vous avez vous-même combattu dans une telle unité pendant plus d’un an. Vous savez de quoi il s’agit, comment cela se déroule, vous connaissez les problèmes qui doivent être résolus à l’avance pour que le travail de combat se poursuive de la meilleure manière et avec le plus de succès », a déclaré Poutine, selon le communiqué du Kremlin.

Troshev est l’homme qui, en juillet dernier, Poutine semblait suggérer qu’il pourrait diriger les combattants dispersés de Wagner après la mutinerie avortée. « Ils seraient dirigés par la même personne qui a toujours été leur véritable commandant », a-t-il déclaré au journal russe Kommersant.

Vendredi, le porte-parole de Poutine, Dmitri Peskov, a déclaré à l’agence de presse russe RIA que Troshev travaillait désormais pour le ministère de la Défense.

« Vous entretenez des relations avec vos camarades avec lesquels vous avez combattu ensemble, et maintenant vous continuez à mener ces missions de combat », a déclaré Poutine dans son communiqué.

Troshev est un vétéran décoré qui a combattu en Afghanistan, en Tchétchénie et en Syrie. Piscine du Kremlin / via Reuters

Il s’agit d’un renversement radical par rapport à il y a à peine trois mois, lorsque ces mêmes combattants avaient mené une marche de courte durée sur Moscou qui avait directement défié Poutine et l’avait symboliquement affaibli.

À l’époque, de nombreux experts prédisaient que ses combattants seraient finalement réabsorbés dans les forces de combat régulières russes, qui mènent une contre-offensive ukrainienne à l’approche de l’hiver.

Prigozhin s’est opposé avec véhémence à cette proposition, qui a régulièrement insulté le ministère de la Défense, critiqué sa gestion du conflit et refusé sa directive selon laquelle tous les volontaires devaient signer des contrats. Il a cité cet ultimatum, qu’il considérait comme une tentative de couper les ailes de Wagner, comme un facteur clé de sa brève rébellion.

Il a fallu toute une série d’événements pour en arriver là, mais ce à quoi Prigozhin a résisté semble s’être produit.

Quelques centaines de combattants de Wagner se trouvent désormais sur la ligne de front de la guerre, a déclaré Serhii Cherevatyi, commandant adjoint des communications des forces ukrainiennes combattant dans l’est du pays, bien qu’il ait qualifié ces restes d’« inutiles » et de « non préparés » en comparaison. la force combattante aguerrie qui a hissé son drapeau a capturé la ville clé de Bakhmut en mai.

« Wagner, en tant que groupe combattant, a été complètement détruit par l’armée ukrainienne », a déclaré Cherevatyi à NBC News. « Après que leurs dirigeants aient été tués en Russie », Selon lui, leurs combattants ont soit entrepris des projets commerciaux en Afrique, où Wagner avait été actif, soit signé des contrats avec l’armée russe.

Il a ajouté que « leur présence sur la ligne de front ukrainienne » ne représentait « que quelques centaines, les restes d’entre eux », qu’il a qualifié de « groupes de mercenaires inutiles et non préparés » qui étaient « utilisés pour combler les trous de l’armée russe ».

Daryna Mayer a rapporté de Kiev, en Ukraine, et Alexander Smith de Londres.