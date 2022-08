Poutine relance le prix “Mother Heroine” pour les femmes qui ont 10 enfants

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Confronté à une baisse inquiétante de la population russe, le président Vladimir Poutine a relancé cette semaine un prix de l’ère soviétique lancé en 1944, pour encourager les Russes à surdimensionner leurs familles. Le prix «Mère héroïne» publié lundi dans un décret est décerné aux femmes qui ont 10 enfants ou plus, offrant des incitations financières et des félicitations sociales dans le but de stimuler la croissance démographique.

La médaille honorifique a été créée par Joseph Staline en Union soviétique et remise à environ 400 000 citoyens, selon les médias russes. Le prix ravivé offrira aux citoyens russes un paiement unique de 1 million de roubles (16 500 $) après que leur 10e enfant aura atteint l’âge d’un an – et seulement si les neuf autres enfants ont tous survécu.

Aucune mention de la guerre en Ukraine n’était liée à la médaille.

Cependant, la distinction de l’ère stalinienne a été lancée à l’origine dans le cadre d’un ensemble social plus large de mesures «pronatalistes» prises vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, a déclaré Kristin Roth-Ey, professeure associée à la School of Slavonic and East European Studies de l’University College London. a déclaré mercredi au Washington Post.

“Il s’agissait de servir la patrie”, a-t-elle déclaré. Sa renaissance est “évidemment un écho conscient du passé stalinien”.

Roth-Ey a déclaré que le prix avait été créé lorsque l’Union soviétique tentait de “planifier la reconstruction d’après-guerre” et de soutenir les familles en tant qu'”institution centrale de la société soviétique”. D’autres mesures comprenaient de meilleurs soins de santé pour les femmes, une aide financière et la difficulté pour les couples mariés de divorcer, a-t-elle ajouté.

« La guerre a suscité une grande anxiété face à la perte de population. … Cela a évidemment des résonances avec ce qui se passe en ce moment », a-t-elle ajouté, faisant référence à l’invasion russe de l’Ukraine, que le Kremlin qualifie d’opération militaire spéciale.

Le mois dernier, le directeur de la CIA, William J. Burns, a estimé qu’environ 15 000 soldats russes avaient été tués dans la guerre d’Ukraine et jusqu’à 45 000 autres blessés. Il a cité les derniers renseignements américains sur les pertes russes.

La Russie se dirige-t-elle vers un retour au stalinisme ?

Près de huit décennies après le décret de Staline, avoir beaucoup d’enfants est toujours considéré comme “faisant partie d’être un bon citoyen russe”, a déclaré Roth-Ey, et c’est courant dans d’autres “mouvements nationalistes autoritaires que nous voyons dans des endroits comme Hungry et d’autres certaines parties de l’Europe centrale et orientale.

En Russie, comme ailleurs en Europe, la Seconde Guerre mondiale reste une grande partie de la psyché nationale. La défaite de l’Allemagne nazie est célébrée chaque année le 9 mai, Jour de la Victoire, une fête russe du souvenir national marquée par beaucoup de faste et de ferveur patriotique.

La renaissance de la médaille de la maternité fait partie d’une “campagne patriotique” qui s’est intensifiée en Russie depuis l’annexion de la Crimée en 2014, a ajouté Roth-Ey.

Le chef de la CIA affirme que 15 000 Russes ont été tués à la guerre et rejette les rumeurs sur la santé de Poutine

La médaille soviétique d’origine était une étoile d’or superposée à un pentagone d’argent et décorée en émail rouge indiquant « Мать-героиня » (Mère Héroïne).

Poutine, 69 ans, est l’un des trois enfants, mais ses deux frères sont morts en bas âge avant sa naissance. Il a d’abord apporté son soutien à la relance du prix le 1er juin, Journée des enfants. “En règle générale, vous pouvez vraiment compter sur ceux qui ont été élevés dans une famille nombreuse”, a-t-il déclaré dans un discours marquant l’occasion. “Ils ne laisseront pas tomber un ami ou des collègues, ou leur patrie.”

Depuis 2008, le Kremlin décerne également « l’Ordre de la gloire parentale » aux parents qui ont plus de sept enfants. Ils reçoivent 50 000 roubles (825 $ aujourd’hui) et un certificat lorsque leur septième enfant atteint l’âge de 3 ans.

Dina Fainberg, auteur de “Cold War Correspondents” et professeur agrégé d’histoire moderne, convient que la renaissance du prix Mother Heroine fait partie d’une “pulsion similaire d’après-guerre vers un patriotisme dirigé par l’État” de Poutine.

Mais elle a dit que le raisonnement n’était pas nécessairement le conflit en Ukraine.

“L’Ukraine n’est toujours pas qualifiée de guerre”, a-t-elle déclaré au Post à propos de l’invasion de près de six mois. «Poutine et son équipe ont pris grand soin de ne pas le décrire comme une guerre. Si vous commencez à appeler cela une guerre, vous sapez la stabilité et faites paniquer les gens.

Plus qu’une simple “nostalgie” pour l’ancien empire soviétique, un problème plus important dans l’esprit de Poutine pourrait être le déclin démographique, a-t-elle déclaré.

Les Russes “ont un problème avec le déclin de la population, évidemment, et une crise démographique”, a déclaré Fainberg. Mais il y a un “retour croissant de l’État patriarcal”, a-t-elle ajouté, Poutine se considérant comme le chef masculin symbolique de la famille russe, autour de laquelle tout le monde peut se rassembler, et l’ultime “protecteur des personnes âgées, des femmes et des enfants” de Les ennemis de la Russie.

La population de la Russie, aujourd’hui estimée à moins de 145 millions d’habitants, est en déclin en raison du faible taux de natalité et du vieillissement de la population – des problèmes qui ne sont pas propres à la Russie mais qui affligent un certain nombre de pays développés.

En tant que tel, Poutine a longtemps cherché à augmenter les taux de natalité russes.

En juin, il a qualifié la situation démographique de la Russie d’« extrêmement difficile » et a appelé à des mesures « drastiques » en réponse. L’année dernière, il a déploré qu ‘«il n’y ait pas assez de main-d’œuvre» dans le pays avec la plus grande masse continentale du monde.

Au cours des six premiers mois de 2022, 6,3% d’enfants de moins sont nés en Russie qu’à la même période un an plus tôt, a rapporté le point de vente russe RBC, citant des données de Rosstat, une agence gouvernementale de statistiques.

Mais l’experte en démographie Sarah Harper, directrice de l’Institut du vieillissement de la population d’Oxford, a déclaré au Post que les politiques de l’État visant à stimuler la population réussissent rarement.

“D’un point de vue démographique, de telles politiques ne fonctionnent tout simplement pas”, a-t-elle déclaré. “Le problème, c’est que vous avez un bébé maintenant, et il faut 20 ans avant que ce bébé ne soit productif.”

De telles politiques démographiques peuvent être plus courantes dans les dictatures ou les régimes autoritaires où “il y a une planification stratégique à long terme”, par opposition aux démocraties libérales, a déclaré Harper. Dans tous les cas, a-t-elle dit, au 21e siècle, « la qualité » de la population d’un pays est plus cruciale pour le succès d’un pays que la quantité.

“Augmenter la population est très, très difficile”, a-t-elle ajouté. L’immigration reste un facteur clé, mais elle s’accompagne de ses propres « tensions » politiques, ce qui en fait un remède moins populaire en Russie et ailleurs.

Pour Roth-Ey, il reste à voir si les femmes russes modernes accepteront l’incitation du prix de la maternité.

“Je ne vois pas de jeunes femmes russes contemporaines vraiment répondre à l’appel”, a-t-elle déclaré. “Ils ont d’autres choses en tête.”

Mary Ilyushina a contribué à ce rapport.