Poutine rejette l’importance des armes fournies par les États-Unis à l’Ukraine

KIEV, Ukraine — Une attaque de missile russe a tué mercredi deux civils dans un immeuble du sud de l’Ukraine, ont annoncé les autorités locales, le président Vladimir Poutine ayant nié l’importance de cette attaque. une nouvelle arme fournie par les États-Unis que Kyiv avait l’habitude d’exécuter l’une des attaques les plus dommageables sur les moyens aériens du Kremlin depuis le début de la guerre.

Poutine a déclaré aux journalistes que la Russie « sera capable de repousser » de nouvelles attaques du système de missiles tactiques de l’armée américaine, connu sous le nom d’ATACMS.

L’Ukraine a affirmé mardi avoir utilisé ces missiles pour détruire neuf hélicoptères russes, ainsi que des munitions, un système de défense aérienne et d’autres moyens sur deux aérodromes des régions occupées par la Russie.

Cette évolution s’est produite alors que les deux parties cherchaient à obtenir des avantages sur le champ de bataille et à consolider leurs positions avant l’hiver, lorsque les conditions météorologiques gêneraient les opérations.

L’ATACMS modifiera dans une certaine mesure la configuration du champ de bataille, car la Russie devra disperser ses dépôts d’avions et de munitions. Il avait utilisé des avions pour mettre un terme aux activités en cours en Ukraine. contre-offensive.

Poutine, s’adressant aux journalistes lors d’une visite à Pékin, a reconnu que l’ATACMS créait une menace supplémentaire, mais il a insisté sur le fait que l’arme ne changerait pas la situation le long de la ligne de front de 1 500 kilomètres (932 milles).

« Pour l’Ukraine, en ce sens, il n’y a rien de bon (…) cela ne fait que prolonger l’agonie », a-t-il déclaré.

L’ambassadeur de Russie aux États-Unis, Anatoly Antonov, a qualifié la décision de Washington de fournir l’ATACMS de « imprudente » et de « grave erreur » qui ne modifiera pas l’issue de la guerre.

Les combats se sont en grande partie retrouvés dans une impasse, avec une guerre d’usure prolongée attendue au moins jusqu’à l’année prochaine.

Le ministère britannique de la Défense a déclaré mercredi que les forces du Kremlin tentaient actuellement d’avancer dans certaines régions de l’est de l’Ukraine. Cependant, les zones sont bien défendues et il est « hautement improbable » que les Russes atteignent leur objectif d’une percée majeure, a-t-il déclaré dans une évaluation publiée sur la plateforme de médias sociaux X, anciennement connue sous le nom de Twitter.

L’attaque de mercredi a tué deux civils ukrainiens et en a blessé au moins trois autres lorsqu’un missile russe a frappé un bâtiment dans le district central de la ville méridionale de Zaporizhzhia, a déclaré le gouverneur de la région Yurii Malashko.

L’attaque aurait utilisé six missiles S-300, qui n’ont mis que 42 secondes pour atteindre la ville après avoir été lancés depuis le territoire ukrainien sous contrôle russe, selon Malashko.

Le ministère russe de la Défense a, quant à lui, affirmé que ses forces avaient abattu 28 drones ukrainiens dans les régions de Belgorod et de Koursk et dans la région de la mer Noire. Il n’a pas fourni plus de détails.

Il n’a pas été possible de vérifier dans l’immédiat les affirmations des deux parties sur le champ de bataille.