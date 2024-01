Le président Vladimir Poutine a déclaré samedi que l’Ukraine “glorifie” les escadrons de la mort SS d’Adolf Hitler et s’est engagé à “éradiquer le nazisme”, alors qu’il ouvrait un mémorial marquant les 80 ans de la fin du siège de Leningrad.

Le dirigeant russe a invoqué à plusieurs reprises la victoire de l’Union soviétique sur l’Allemagne nazie lors de la Seconde Guerre mondiale pour justifier son offensive actuelle contre l’Ukraine.

Son accusation selon laquelle l’Ukraine est un État fasciste qui a besoin d’être « dénazifié » a été démentie par des experts indépendants.

Samedi, Poutine a déclaré que “le régime de Kiev glorifie les complices d’Hitler, les SS”.

Et la Russie « fera tout son possible pour réprimer et enfin éradiquer le nazisme », a-t-il déclaré.

“Les partisans des bourreaux nazis, peu importe comment ils s’appellent aujourd’hui, sont condamnés”, a-t-il déclaré près de Saint-Pétersbourg, sa ville natale et le nom actuel de Leningrad.

L’Ukraine, l’Occident et les chercheurs indépendants ont rejeté à plusieurs reprises la tentative de Poutine de présenter Kiev comme un sympathisant du nazisme.

Il s’exprimait lors de l’inauguration d’un nouveau complexe commémoratif dédié aux victimes du siège de Leningrad, un événement qui constitue une partie majeure de l’identité personnelle de Poutine et qui a une importance totémique pour des millions de Russes.

Plus de 800 000 personnes sont mortes de faim, de maladie et de bombardements au cours des 872 jours d’encerclement par les forces allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale.

Poutine avait visité samedi un cimetière où plus de 400 000 victimes ont été enterrées dans des fosses communes.

L’Armée rouge soviétique brise le siège le 27 janvier 1944.

Bien qu’il soit né après la guerre, le frère aîné de Poutine est mort de faim pendant le siège.

Il a également rappelé comment sa mère s’est évanouie un jour et a été étendue dans la rue à côté d’un tas de cadavres, présumés morts de faim.

Le Kremlin a été accusé d’avoir manipulé son histoire de la Seconde Guerre mondiale pour justifier l’offensive contre l’Ukraine et un tournant répressif dans son pays.

L’Union soviétique a perdu environ 27 millions de personnes dans ce qu’elle appelle la « Grande Guerre patriotique », soit plus que tout autre pays.

Poutine a placé la mémoire de la guerre au cœur de la psyché nationale russe.

Les défilés, les monuments, les événements culturels et les programmes scolaires sont de plus en plus consacrés à l’héroïsme et au courage des soldats soviétiques.

Dans le même temps, le Kremlin a cherché à apaiser la controverse entourant le conflit.

Des sujets tels que l’alliance secrète de l’Union soviétique avec l’Allemagne en 1939 pour dépecer la Pologne et le massacre de plus de 20 000 Polonais à Katyn par la police secrète de Joseph Staline sont tabous.