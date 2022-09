Poutine, réengagé dans la guerre, revendique illégalement l’annexion de régions ukrainiennes

Au milieu d’un apparat patriotique exalté par la ferveur de la guerre, le président russe Vladimir Poutine a proclamé vendredi l’annexion de quatre régions ukrainiennes, une violation flagrante du droit international qui risque d’aggraver et de prolonger le conflit militaire en Ukraine, d’aiguiser la confrontation de Moscou avec l’Occident. , et ajoutent à l’isolement mondial croissant du Kremlin.

Lors d’une cérémonie dans le palais doré du Grand Kremlin, en présence de hauts responsables politiques et militaires, de membres du Parlement et même de blogueurs de guerre russes, Poutine a signé vendredi des “traités d’adhésion” pour absorber les régions ukrainiennes de Lougansk, Donetsk, Kherson et Zaporizhzhia.

De la musique patriotique a joué avant le rituel de signature, dans lequel Poutine était assis à un bureau garni d’or blanc, et quatre dirigeants mandataires des régions occupées étaient assis à un autre. Une fois les documents signés, Poutine et les quatre mandataires se sont tenu la main et ont scandé « Russie ! Russie! Russie!” sous les applaudissements admiratifs du public.

La décision d’annexion, bien que déjà rejetée par le président Biden, le secrétaire général de l’ONU António Guterres et d’autres dirigeants mondiaux comme illégale et illégitime, a néanmoins revendiqué par la Russie quelque 40 000 milles carrés de terres, soit environ un septième de tout le territoire ukrainien.

Ce fut une étape capitale et remarquablement effrontée – une accaparement de terres sans pratiquement aucun parallèle dans les temps modernes – et avec des conséquences potentiellement dangereuses. La Russie a averti qu’elle répondrait à toute attaque contre les territoires ukrainiens saisis comme s’il s’agissait de la Russie proprement dite, y compris avec des armes nucléaires.

La tentative de prise de territoire, que les forces russes ne contrôlent pas entièrement ni militairement ni politiquement, semble également engager le pays dans une guerre prolongée. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est engagé à se battre jusqu’à ce que tout le territoire de son pays, y compris la Crimée, soit récupéré, et les alliés occidentaux ont promis d’envoyer des armes supplémentaires et une aide financière pour aider Kyiv à repousser les envahisseurs.

La poussée rapide de Poutine vers l’annexion a suivi une série de revers militaires, y compris une tentative ratée de s’emparer de Kyiv, la capitale ukrainienne, et de renverser le gouvernement au printemps dernier, et une déroute des forces russes de la région nord-est de Kharkiv lors d’une offensive éclair des troupes ukrainiennes la dernière mois.

À Zaporizhzhia, la Russie a contrôlé un référendum mais pas les cœurs ni les esprits

Les pertes à Kharkiv ont incité Poutine, sous la pression des faucons pro-guerre, à déclarer une mobilisation militaire partielle, destinée à appeler des centaines de milliers de réservistes. Mais la mobilisation s’est avérée une nouvelle débâcle lorsque des manifestations ont éclaté dans toute la Russie, des bureaux de recrutement militaire ont été attaqués et des centaines de milliers d’hommes en âge de combattre ont commencé à fuir le pays pour éviter la conscription.

Poutine a signé les documents entourés de membres du parlement russe qui ont massivement soutenu l’invasion de Poutine et adopté des lois draconiennes pour punir les critiques de la guerre, et qui devaient ratifier l’annexion lors de votes au début de la semaine prochaine. Dans un discours, Poutine a insisté sur le fait que les référendums organisés organisés la semaine dernière dans les régions occupées avaient démontré un soutien légitime à l’annexion.

“C’est la volonté de millions de personnes”, a déclaré Poutine. “Le choix a été fait, et la Russie ne trahira pas ce choix.”

De nombreux habitants des régions ont déclaré avoir été forcés sous la menace d’une arme à participer aux référendums.

Les pays qui ont traditionnellement maintenu des liens plus étroits avec la Russie, comme la Serbie et la Turquie, ont également refusé de soutenir les référendums, soulignant leur attachement à la souveraineté territoriale de l’Ukraine – et à la leur.

Guterres, dans une déclaration au siège de l’ONU jeudi, a qualifié le plan d’annexion de violation flagrante des principes fondamentaux de l’ONU par un pays qui détient un siège permanent au Conseil de sécurité. “Toute annexion du territoire d’un État par un autre État résultant de la menace ou de l’usage de la force est une violation des principes de la Charte des Nations Unies et du droit international”, a déclaré António Guterres.

La décision d’annexion claque la porte à toute résolution diplomatique de la guerre en Ukraine, et les analystes militaires mettent en garde contre un conflit prolongé et de plus en plus meurtrier. Le plan de la Russie d’envoyer des centaines de milliers de renforts sur le front pourrait ne pas être suffisant pour réaliser de nouveaux gains militaires, avertissent les experts, mais pourrait permettre à la Russie d’arrêter les avancées de l’Ukraine et de conserver les territoires déjà occupés.

Une frappe de missile contre un convoi civil fait 25 morts à Zaporizhzhia

La revendication par Poutine d’un territoire que la Russie ne contrôle pas encore présente de nombreux défis pour le Kremlin, et ceux-ci étaient déjà apparents vendredi avant même que le président ne prononce son discours.

Interrogé par des journalistes pour préciser les limites des régions annexées, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a concédé qu’il ne savait pas, notamment dans le cas de Kherson et de Zaporizhzhia. Mais il a insisté sur le fait que la Russie se battrait pour libérer tout Donetsk et Lougansk, car ils avaient été précédemment reconnus par la Russie comme des territoires indépendants.

“En ce qui concerne les territoires des régions de Kherson et Zaporizhzhia, je dois clarifier cela”, a déclaré Peskov. “Je ne peux pas répondre.”

Pressé sur les portions de Donetsk qui restent sous contrôle ukrainien, Peskov a répondu : “C’est à libérer”.

Dans son discours, avant de signer les documents officiels, Poutine a réitéré bon nombre de ses reproches de longue date contre l’Occident, en particulier les États-Unis, qu’il a fustigés comme la seule nation sur Terre à avoir jamais utilisé des armes nucléaires.

“L’ordre du monde occidental n’est pas libre”, a déclaré Poutine. “C’est hypocrite et plein de mensonges.”

“L’effondrement de l’hégémonie occidentale qui a commencé est irréversible”, a déclaré Poutine. “Et je le répète, rien ne sera plus comme avant. Le destin et l’histoire nous ont appelés sur le champ de bataille pour notre peuple, pour la grande Russie historique !

“L’Occident continue de chercher des moyens de frapper la Russie, de nous affaiblir et de nous détruire”, a déclaré le dirigeant russe. « C’est quelque chose qu’ils ont toujours voulu faire : dresser les peuples les uns contre les autres, les condamner à la pauvreté et à l’extinction. Ils ne peuvent tout simplement pas supporter le fait qu’il existe un si grand et grand pays avec son territoire, ses ressources naturelles et ses habitants qui ne vivront jamais selon les ordres de quelqu’un d’autre.

La cérémonie de signature élaborée a eu lieu dans la salle marbrée Saint-Georges du Grand Palais du Kremlin, ornée de colonnes torsadées, de lustres dorés ornés et de plaques répertoriant des centaines de régiments qui ont participé aux conquêtes militaires historiques de la Russie.

Jusqu’à présent, cependant, la guerre en Ukraine ne sera guère considérée comme une réalisation héroïque.

La guerre de sept mois a été marquée par d’horribles destructions, des millions de réfugiés fuyant les zones déchirées par la guerre, des milliers de morts parmi les civils et des allégations de crimes de guerre contre les troupes russes.

En ce sens, la tentative d’annexion des quatre régions par Poutine diffère fortement de ce qui s’est passé en Crimée, où un référendum organisé a été organisé avec des chars dans les rues mais sans blessés parmi les civils ni destruction généralisée de villes.

Aujourd’hui, la Russie est confrontée à la contradiction inhérente de prétendre que plusieurs milliers d’habitants de villes comme Marioupol qui ont été lourdement bombardées avec un grand nombre de victimes civiles sont soudainement des citoyens russes qui peuvent s’attendre à être protégés par Moscou.

Vendredi, une frappe de missiles, apparemment menée par la Russie, a touché un convoi civil à Zaporizhzhia et tué au moins 25 personnes qui allaient apporter une aide médicale et d’autres aides aux habitants des zones occupées par la Russie.

Les trébuchements de la guerre ont gravement endommagé l’image de la Russie en tant que puissance militaire majeure et sapé sa réputation de « deuxième armée du monde ».

Politiquement et économiquement, la Russie a payé ses erreurs de calcul par un isolement international croissant et des sanctions occidentales sans précédent. Moscou fait également face à une Organisation du Traité de l’Atlantique Nord renforcée et plus unie, qui s’apprête à admettre deux nouveaux membres, la Suède et la Finlande.

La décision des pays auparavant non alignés de rejoindre l’OTAN a montré comment la guerre en Ukraine s’était retournée contre lui, en particulier en ce qui concerne l’objectif de Poutine de réduire la présence de l’alliance à la frontière russe et de mettre fin à son expansion vers l’est.

Les Russes se rebellent alors que Poutine recrute plus de personnes dans la bataille pour l’Ukraine

Comme la guerre s’est avérée beaucoup plus difficile que ne l’avaient prédit les stratèges russes, Poutine a dû réduire ses objectifs d’une «dénazification et démilitarisation» éphémère de toute l’Ukraine, présentée au public russe comme un pays envahi par les «néo-nazis», à un plus « libération » limitée des populations russophones dans les quatre régions orientales et méridionales de l’Ukraine.

Pendant une grande partie de la guerre, la population russe était largement apathique. Mais la mobilisation partielle a galvanisé l’opposition.

Des hommes en âge de se battre ont passé des jours à essayer de traverser la frontière avec la Géorgie et le Kazakhstan, abandonnant souvent leur travail et leur famille pour fuir une éventuelle conscription.

Et selon un sondage réalisé vendredi par la Public Opinion Foundation, les niveaux d’anxiété chez les Russes ont doublé au cours de la semaine depuis la mobilisation, 69% des personnes interrogées affirmant que le sentiment d’angoisse prévaut parmi leurs proches et amis, contre 35% le 18 septembre.

L’annexion des célébrations de Poutine vendredi a été freinée par de nouveaux revers militaires subis par les forces russes autour de la ville de Lyman. La ville occupée a été « à moitié encerclée » vendredi par les forces ukrainiennes, selon le chef pro-Kremlin de la République populaire autoproclamée de Donetsk, Denis Pushilin.

“[Ukrainian forces] font tout pour éclipser cet événement historique d’une manière ou d’une autre aujourd’hui », a déclaré Pushilin dans son blog Telegram. “En ce moment, Lyman est en demi-cercle… Une nouvelle très désagréable, mais nous devons regarder la situation avec sobriété et tirer les conclusions de nos erreurs.”