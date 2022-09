Poutine recrute jusqu’à 300 000 réservistes et soutient l’annexion au milieu des pertes de guerre

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré mercredi une mobilisation militaire partielle pour appeler jusqu’à 300 000 réservistes dans une tentative dramatique d’inverser les revers de sa guerre contre l’Ukraine, y compris la récente retraite humiliante de la Russie dans la région nord-est de Kharkiv. Dans un discours national diffusé à 9 heures du matin, heure de Moscou, Poutine s’en est pris à l’Occident, a soutenu les référendums organisés prévus comme précurseur de l’annexion des zones occupées de l’Ukraine et a laissé entendre de manière inquiétante qu’il était prêt à utiliser des armes nucléaires pour défendre le territoire russe. — comme il le définit.

“Face à une menace à l’intégrité territoriale de notre pays, pour protéger la Russie et notre peuple, nous utiliserons certainement tous les moyens à notre disposition”, a averti Poutine. “Ce n’est pas un bluff”, a-t-il déclaré, faisant clairement référence aux capacités nucléaires de la Russie.

“Je vais le souligner à nouveau – avec tous les moyens à notre disposition”, a-t-il ajouté.

Débordant de ressentiment et de colère face au soutien de l’Occident à l’Ukraine, Poutine a qualifié la guerre d’effort des élites occidentales pour détruire et démembrer la Russie, qualifiant directement la guerre de confrontation entre Moscou et les pays de l’OTAN.

Ces commentaires ont été renforcés dans une allocution distincte du ministre de la Défense, Sergei Shoigu, bien que les dirigeants occidentaux, dont le président Biden, le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz, aient exhorté Poutine à ne pas envahir et à restreindre le soutien à l’Ukraine pour signaler que leurs nations ne se battent pas directement. Russie.

Les projets d’organiser des référendums dans quatre régions occupées de l’est de l’Ukraine – Donetsk, Louhansk, Zaporizhzhia et Kherson – de vendredi à mardi ouvrent la voie à leur annexion illégale à la Russie, une étape qui sera rejetée dans le monde entier. Mais ils pourraient être utilisés par la Russie pour prétendre que les attaques ukrainiennes pour libérer son propre territoire équivalent à des attaques contre la Russie elle-même.

La Russie se dirige vers l’annexion de régions ukrainiennes dans une escalade majeure

La rhétorique directe et sans compromis de Poutine a souligné son isolement croissant, alors que la guerre de la Russie contre l’Ukraine dominait les discussions lors des réunions annuelles de l’Assemblée générale des Nations Unies mardi, où les dirigeants mondiaux ont condamné la violence militaire et déploré les difficultés mondiales causées par le chaos dans les chaînes d’approvisionnement alimentaire et la flambée des prix de l’énergie.

Dénigrant les élites occidentales « agressives » et leurs « pseudo-valeurs », Poutine a accusé l’Occident d’essayer d’orchestrer un effondrement de la Russie elle-même à la manière soviétique.

“Le but de cet Occident est d’affaiblir, de diviser et finalement de détruire notre pays”, a-t-il déclaré dans un discours qui visait clairement à transformer l’ambivalence du public en un soutien national plus fort à l’effort de guerre. “Ils disent déjà directement qu’en 1991, ils ont réussi à diviser l’Union soviétique, et maintenant le temps est venu pour la Russie elle-même, qu’elle devrait se désintégrer en de nombreuses régions mortellement hostiles.”

“Ils ont fait de la russophobie totale leur arme, y compris pendant des décennies en cultivant délibérément la haine de la Russie”, a-t-il dit, ajoutant que l’Occident utilisait l’Ukraine comme une “tête de pont anti-russe”.

Poutine a réitéré ses fausses affirmations selon lesquelles la Russie élimine les « nazis » de l’est de l’Ukraine ; a répété sa dénonciation du gouvernement ukrainien démocratiquement élu, dirigé par un ancien comédien et acteur de télévision Volodymyr Zelensky, comme un « régime nazi » ; et a fait des affirmations radicales, sans preuves, sur l’allégeance à la Russie des habitants des régions ukrainiennes de Luhansk, Donetsk, Kherson et Zaporizhzhia.

En mobilisant des réservistes, Poutine a cédé à la pression intense des partisans de la ligne dure pro-guerre, empruntant une voie susceptible d’être profondément impopulaire. Cette décision a également rapidement suscité une nouvelle condamnation internationale et renouvelé les promesses des responsables ukrainiens à Kyiv de récupérer tout le territoire occupé par la Russie. Les Ukrainiens se sont moqués des actions de Poutine comme d’une tentative désespérée de sauver l’effort de guerre défaillant de Moscou.

Le pivot vers des référendums rapides, une annexion et une mobilisation partielle était un aveu implicite des échecs et des revers de ce que le Kremlin insiste pour appeler une « opération militaire spéciale », malgré l’insistance de Poutine pas plus tard que vendredi dernier qu’aucun changement n’était nécessaire.

“Non, le plan n’est pas sujet à correction”, a-t-il déclaré aux journalistes à Samarcande, en Ouzbékistan, à l’issue d’une réunion de l’Organisation de coopération de Shanghai, où il a été confronté aux “questions et inquiétudes” concernant la guerre de son allié le plus puissant, les Chinois. président Xi Jinping et une réprimande publique du Premier ministre indien Narendra Modi.

Les enfants de Kharkiv sont allés au camp d’été en Russie. Ils ne sont jamais revenus.

Dans son décret publié mercredi, Poutine s’est arrêté avant une mobilisation complète, qui impliquerait un projet national à grande échelle, et il n’a pas rebaptisé son “opération militaire spéciale” en guerre.

L’appel des réservistes, néanmoins, ramènera la sombre réalité de la guerre à des millions de Russes supplémentaires dont les membres de la famille devront peut-être maintenant se battre. Et les analystes militaires remettent en question les avantages à court terme, affirmant qu’il n’est pas clair que la Russie soit capable de former et de loger 300 000 réservistes, étant donné la quantité de ses ressources militaires immobilisées en Ukraine et les récentes pertes importantes dans son corps d’officiers.

Une récente campagne de recrutement n’a pas réussi à inverser le cours de la guerre, soulignant le malaise en Russie face au nombre élevé de victimes.

Les nouveaux chiffres des victimes annoncés par Choïgou mercredi – dont 5 937 morts – ne feront qu’accroître les craintes des Russes ordinaires, bien que les estimations occidentales placent le nombre de morts en Russie beaucoup plus élevé.

En juillet, le directeur de la CIA, William J. Burns, estimait qu’environ 15 000 soldats russes avaient été tués et quelque 45 000 blessés.

La dernière fois que la Russie a annoncé ses pertes, c’était fin mars, lorsque le ministère de la Défense a affirmé que 1 351 soldats avaient été tués. Un décompte compilé par le média russe Mediazona et le service russe de la BBC à partir de documents open source tels que des publications sur les réseaux sociaux, des annonces officielles et des nécrologies a révélé qu’au moins 6 200 militaires russes ont été tués.

L’Ukraine domine le gabfest annuel de l’ONU

Alors que l’armée conventionnelle russe fait face à des revers répétés et à des échecs sur le champ de bataille, Moscou a enrôlé des prisonniers, certains envoyés au combat avec une formation d’une semaine, dans le but de résoudre son problème de main-d’œuvre.

Les performances plus médiocres que prévu de la Russie en Ukraine obligent Moscou à compter sur son arsenal nucléaire pour renforcer son statut de puissance militaire mondiale, mais l’allusion de Poutine mercredi sur sa volonté de recourir aux armes de destruction massive était sa plus nette depuis l’invasion de l’Ukraine.

Poutine, qui considère les Russes et les Ukrainiens comme “un seul peuple” et nie que l’Ukraine soit un véritable État souverain, a insisté mercredi sur le fait que la Russie était obligée d’aider les habitants de la région ukrainienne du Donbass. Et malgré les milliers d’Ukrainiens tués pendant la guerre, les millions de déplacés et les preuves d’atrocités, il a insisté sur le fait que les référendums dans les zones envahies et occupées par la Russie refléteraient l’opinion publique légitime.

“Nous ne pouvons pas, nous n’avons aucun droit moral de livrer des personnes proches de nous pour qu’elles soient mises en pièces par des bourreaux”, a déclaré Poutine. “Nous ne pouvons que répondre à leur désir sincère de déterminer leur propre destin.”

Natalia Abbakumova de Riga, en Lettonie, a contribué à ce rapport.