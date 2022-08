Poutine “recrute des prisonniers des prisons russes pour combattre en première ligne en Ukraine”

Vladimir Poutine recrute des condamnés dans les prisons russes pour combler les lacunes de sa force de combat en Ukraine laissées par des morts et des blessés “incroyablement élevés”, estiment des responsables occidentaux.

On pense que le président russe se tourne vers les prisonniers et les entreprises militaires privées par crainte d’une opposition politique en Russie s’il tente d’attirer l’ensemble de la population par une mobilisation générale.

Et les observateurs occidentaux pensent qu’il est significatif que le recrutement de la force d’invasion battue par la guerre se déroule désormais en grande partie dans les zones rurales, plutôt que dans les villes, où la dissidence et la protestation sont plus susceptibles d’être fomentées.

L’assemblage de ce qui semble être un troisième corps d’armée russe de 10 à 15 000 hommes a été détecté par l’Occident, mais il n’y a pas encore de preuve définitive quant à savoir s’il est destiné à l’Ukraine.

Alors que l’offensive russe dans la région orientale du Donbass s’est presque arrêtée ces dernières semaines et que l’Ukraine a lancé des contre-attaques autour de la ville méridionale de Kherson, Poutine a désespérément besoin de plus de personnel et de puissance de feu pour maintenir l’élan de son invasion.

Mais les responsables occidentaux ne croient pas qu’il ait encore renoncé à ses ambitions «maximalistes» pour que Moscou établisse sa domination sur l’Ukraine, et pourraient plutôt ajuster le délai dans lequel elles peuvent être réalisées de mois en années.

“Ce que nous devons mieux comprendre, c’est que la Russie est prête à opérer sur une période beaucoup plus longue que nous ne le pensons habituellement”, a déclaré un responsable. “La Géorgie en 2008, la Crimée en 2014, le Donbass en 2022. Qui peut dire quand ils franchiront cette prochaine étape, mais pour le moment, en ce qui nous concerne, ils n’ont pas abandonné leurs objectifs maximalistes.”

L’offensive russe a ralenti en raison des pertes estimées à 75 000 soldats russes, dont jusqu’à 20 000 auraient été tués et le reste retiré du combat par blessure.

“La Russie a changé sa façon de lutter pour s’adapter à la réduction des effectifs – et du personnel qualifié”, a déclaré un responsable.

« Ils combattent dans des formations plus petites, au niveau de la compagnie plutôt qu’au niveau du bataillon ou de la brigade. Et cela leur facilite le fonctionnement à certains égards, mais cela limite également la quantité de progrès qu’ils peuvent faire.

Confronté à la frustration de ses espoirs de victoire rapide mais craignant la réponse à une mobilisation générale, Poutine se serait tourné vers des sources peu orthodoxes pour des troupes de remplacement.

“Nous pensons qu’ils ont recruté dans les prisons et ils travaillent évidemment aussi avec des sociétés militaires privées pour augmenter leurs niveaux de ressources”, a déclaré un responsable occidental.

“Des éléments particuliers des forces russes ont subi des pertes importantes, et le nombre de morts et de blessés est évidemment incroyablement élevé et je ne pense pas que les Russes s’y attendaient du tout.”

Moscou connaît “d’énormes défis en matière de personnel”, en partie parce que la pratique normale consistant à constituer des unités existantes plutôt qu’à en créer de nouvelles est difficile alors que les unités sont impliquées dans des combats actifs, a déclaré le responsable.

“C’est pourquoi ils commencent à rechercher des mécanismes alternatifs de recrutement”, a-t-il ajouté.

“Ils essaient d’élever essentiellement un troisième échelon”, a déclaré le responsable. “Ils ont du matériel pour soutenir cette activité – du vieux matériel soviétique. Ce n’est pas bon. Ce n’est pas nouveau. C’est probablement opérationnel, mais ce n’est pas moderne.

“Mais ils ont du mal à recruter du personnel pour remplir ces unités du troisième échelon.”

Malgré la supériorité numérique écrasante de la Russie sur l’Ukraine, Poutine est confronté à un dilemme quant à la réaction populaire face à l’aspiration d’un plus grand nombre de jeunes hommes du pays dans la guerre.

“Si les Russes optaient pour une mobilisation totale, ils auraient évidemment accès à plus de 1,5 million de personnes qui pourraient être appelées”, a déclaré un responsable occidental. « Mais ce n’est pas là qu’ils se trouvent actuellement.

“De toute évidence, activer ce type de processus pourrait bien générer une sorte de réponse politique en Russie, dont il devra être conscient.

“La plupart des recrues viennent toujours des zones rurales plutôt que des villes urbaines, et nous pensons que c’est délibéré.”

Malgré les difficultés rencontrées par la Russie pour trouver du personnel, l’Ukraine dépend toujours dans la guerre des approvisionnements militaires de l’extérieur, en particulier le type de missiles de précision à longue portée qui se sont avérés si efficaces pour cibler les décharges de munitions et les chaînes d’approvisionnement russes, a déclaré le responsable.

“Il a toujours été vrai que les Ukrainiens se battent efficacement”, a-t-il déclaré. « Ils ont choisi où tenir et où céder du terrain. Ils ont été intelligents quant à l’utilisation des actifs dont ils disposent. Et ils ont été résilients et ont fait preuve d’un réel esprit combatif, leur moral est bon.

«Mais cela ne va pas plus loin face aux capacités et aux chiffres écrasants de l’autre côté.

“Afin de maintenir l’Ukraine dans le combat et de rendre ce défi aussi difficile que possible pour les Russes, les Ukrainiens auront besoin, de manière continue, de plus d’équipements, de plus de soutien matériel et d’aide à l’entraînement des forces.

“Il y a une exigence absolue pour tout cela.”