Poutine recrute des manifestants anti-guerre dans l’armée, selon un groupe

Plus de 1 300 personnes ont été arrêtées mercredi dans toute la Russie pour avoir participé à des manifestations anti-guerre à l’échelle nationale, dont certaines directement enrôlées dans l’armée, selon un groupe de surveillance, après que le chef Vladimir Poutine a annoncé une “mobilisation partielle” des citoyens pour son invasion défaillante. d’Ukraine.

Des images et des vidéos montrent la police réprimant les manifestants dans plusieurs villes, avec des images montrant plusieurs manifestants lors d’une manifestation dans le centre de Moscou emportés par la police et les autorités de Saint-Pétersbourg tentant de contenir une foule scandant “pas de mobilisation” devant la cathédrale Isakiivskiy.

La police a arrêté mercredi les manifestants dans 38 villes de Russie, selon des chiffres publiés peu après minuit par le groupe de surveillance indépendant OVD-Info. La porte-parole du groupe, Maria Kuznetsova, a déclaré à CNN par téléphone que dans au moins quatre postes de police à Moscou, certains des manifestants arrêtés par la police anti-émeute étaient enrôlés directement dans l’armée russe.

L’un des détenus a été menacé de poursuites pour avoir refusé d’être enrôlé, a-t-elle déclaré. Le gouvernement a déclaré que la peine pour avoir refusé le projet est maintenant de 15 ans de prison. Sur plus de 1 300 personnes détenues dans tout le pays, plus de 500 se trouvaient à Moscou et plus de 520 à Saint-Pétersbourg, selon OVD-Info.

Un peu plus de la moitié des manifestants détenus dont les noms ont été rendus publics sont des femmes, a également déclaré OVD-Info, ce qui en fait la plus grande manifestation antigouvernementale en pourcentage de femmes de l’histoire récente. Le chien de garde a précisé que l’ampleur des arrestations reste cependant inconnue.

Neuf journalistes et 33 mineurs figurent également parmi les détenus, a-t-il ajouté, ajoutant que l’un des mineurs avait été « brutalement battu » par les forces de l’ordre.

Une mobilisation plus large ?

Les manifestations ont suivi un discours de mercredi matin de Poutine, dans lequel il a présenté un plan qui augmente les enjeux de sa guerre en Ukraine, y compris pour le peuple russe, à un moment où une contre-offensive soudaine de Kyiv a repris des milliers de kilomètres carrés de territoire. et mettre Moscou sur le dos. Les experts disent que les forces russes ont été considérablement épuisées.

La “mobilisation partielle” annoncée verrait 300 000 réservistes appelés, selon le ministre de la Défense Sergueï Choïgou. Poutine a déclaré que ceux qui avaient une expérience militaire seraient soumis à la conscription et a souligné que le décret – qui a déjà été signé – était nécessaire pour “protéger notre patrie, sa souveraineté et son intégrité territoriale”.

Le décret de Poutine semble permettre une mobilisation plus large que ce qu’il a suggéré dans son discours.

Le premier paragraphe parle d’une “mobilisation partielle”, mais il ne définit pas les personnes éligibles aussi étroitement que le dirigeant russe l’a fait dans son discours. Au lieu de cela, il dit que les seules personnes auxquelles il ne s’applique pas sont celles qui ne sont pas éligibles en raison de leur âge, de leur maladie ou de leur emprisonnement.

Ekaterina Schulmann, politologue russe et membre associée du groupe de réflexion Chatham House, a déclaré sur Telegram que si le décret « décrit la mobilisation comme partielle », il « ne fixe aucun paramètre de cette partialité, qu’elle soit territoriale ou catégorique ».

« Selon ce texte, n’importe qui peut être appelé à l’exception des personnes travaillant dans le complexe militaro-industriel qui en sont exemptées pour la durée de leur emploi. Le fait que la mobilisation ne s’applique qu’aux réservistes ou à ceux qui ont des compétences particulièrement nécessaires est mentionné l’adresse, mais pas dans le décret.”

L’avocat russe des droits de l’homme Pavel Chikov a déclaré que le décret énonce la mobilisation “dans les termes les plus larges”.

“Le président le laisse à la discrétion du ministre de la Défense. Donc, en fait, c’est le ministère russe de la Défense qui décidera qui sera envoyé à la guerre, d’où et en quel nombre”, a déclaré Chikov sur Telegram.

La signification ultime de l’écart apparent n’est pas encore claire. Et il reste à voir si le Kremlin a l’appétit pour une mobilisation plus large à travers la population civile générale.

Les manifestants réclament la fin de la guerre

Lors de son discours de mercredi, Poutine a également évoqué le spectre des armes nucléaires, affirmant qu’il utiliserait “tous les moyens à notre disposition” s’il estimait que “l’intégrité territoriale” de la Russie était menacée. Il a également approuvé les référendums sur l’adhésion à la Russie que les dirigeants nommés par la Russie dans quatre régions occupées d’Ukraine ont annoncé qu’ils organiseraient cette semaine.

L’inquiétude des citoyens russes était palpable mercredi, les sites Web des agences de voyages montrant une augmentation spectaculaire de la demande de vols vers des endroits où les Russes n’ont pas besoin d’un visa. Les sites Web de vente de vols indiquent que les vols directs vers ces pays sont épuisés jusqu’à vendredi au moins.

Les manifestations, dont la plupart semblaient avoir attiré quelques dizaines de personnes, étaient un autre signal fort du désespoir ressenti par certains. La dissidence est généralement rapidement réprimée en Russie et les autorités ont imposé de nouvelles contraintes à la liberté d’expression après l’invasion de l’Ukraine.

Des images des médias sociaux ont montré plusieurs manifestants à Ulan Ude, dans l’est de la Sibérie, portant des pancartes indiquant “Non à la guerre ! Non à la mobilisation !” et “Nos maris, pères et frères ne veulent pas tuer d’autres maris et pères!”

“Nous voulons que nos pères, maris et frères restent en vie… et ne laissent pas leurs enfants orphelins. Arrêtez la guerre et ne prenez pas notre peuple !” a déclaré un manifestant.

Une vidéo d’Ekaterinbourg, dans l’ouest de la Russie, montre la police en train de se bagarrer avec plusieurs manifestants. CNN n’a pas pu vérifier de manière indépendante les images de l’une ou l’autre ville.

Une autre vidéo publiée par un journaliste de la publication Internet moscovite The Village montre des dizaines de personnes dans la rue Arbatskaya scandant “Laissez-le partir” alors qu’un homme est emporté.

Mercredi, le bureau du procureur de Moscou a également mis en garde les citoyens contre l’adhésion aux manifestations ou la distribution d’informations appelant à la participation, rappelant aux gens qu’ils pourraient encourir jusqu’à 15 ans de prison.

Interrogé jeudi sur les informations selon lesquelles des personnes détenues lors de rassemblements anti-guerre auraient reçu des citations à comparaître pour la conscription militaire, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que cette pratique “n’est pas contraire à la loi. Il n’y a aucune violation de la loi ici”.

“La Russie veut la guerre”

L’annonce de “mobilisation partielle” de Poutine a été condamnée mercredi par les dirigeants occidentaux, dont beaucoup étaient réunis à l’ouverture de l’Assemblée générale des Nations unies (AGNU) à New York.

Dans une rare déclaration conjointe, la Première ministre britannique Liz Truss et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont déclaré que toutes deux conviennent que l’annonce par Poutine d’une mobilisation partielle des citoyens russes est un signe de “faiblesse”.

Les ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne ont convenu à New York d’aller de l’avant avec une nouvelle série de sanctions contre la Russie, a déclaré à la presse le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell.

L’Ukraine est restée provocante face à l’annonce de Poutine, le président Volodymyr Zelensky ayant déclaré mercredi à l’AGNU dans un discours préenregistré que la Russie avait “peur de véritables négociations (de paix)” et pointant ce qu’il a qualifié de “mensonges” russes.

La Russie “parle des pourparlers mais annonce une mobilisation militaire”, a déclaré Zelensky. « La Russie veut la guerre.

Jeudi, la ministre allemande de la Défense, Christine Lambrecht, a déclaré que la “mobilisation partielle” de Poutine ne faisait que renforcer le soutien du pays à l’Ukraine. Le ministre français de la Défense, Sébastien Lecornu, a déclaré que son pays poursuivrait son soutien à l’Ukraine en termes d’armement et de formation, mais a ajouté que la France avait besoin d’une coopération au sein de l’OTAN pour ce faire.

Pendant ce temps, une analyse par des chercheurs de l’Institut pour l’étude de la guerre a déclaré que cette décision n’aura pas d’impact marqué sur l’issue immédiate de la guerre.

L’analyse a indiqué qu’il faudrait des semaines ou des mois pour amener les réservistes à la préparation au combat, que les réservistes russes sont “mal formés pour commencer” et que les “phases délibérées” de déploiement décrites par le ministre russe de la Défense sont susceptibles d’empêcher “tout afflux soudain de forces russes qui pourraient changer radicalement le cours de la guerre. »