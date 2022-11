Poutine réconforte les mères des soldats combattant en Ukraine

Commentez cette histoire Commentaire

Alors que la colère suscitée par l’invasion interminable mijote en Russie, le président Vladimir Poutine a tenu vendredi sa première réunion publique de la guerre de neuf mois avec les mères des soldats qui avaient combattu en Ukraine, une décision visant probablement à apaiser le mécontentement. Dans un clip diffusé par les médias d’État russes, Poutine est vu assis avec un groupe de femmes autour d’une table ornée de tasses à thé ornées et de baies fraîches pour une conférence coïncidant avec la fête des mères russe.

“Je veux que vous sachiez que moi personnellement, l’ensemble des dirigeants du pays, nous partageons votre douleur”, a déclaré Poutine, faisant une pause et s’éclaircissant la gorge. “Nous comprenons que rien ne peut remplacer la perte d’un fils, d’un enfant, surtout pour la mère, à qui nous devons tous la naissance.”

“Je veux que vous sachiez que nous partageons cette douleur avec vous et, bien sûr, nous ferons tout pour que vous ne vous sentiez pas oubliés”, a ajouté Poutine.

Des familles en colère disent que les conscrits russes ont été jetés au front sans préparation

La réunion intervient alors que les griefs des Russes ordinaires, en particulier ceux qui ont été récemment mobilisés pour reconstituer les rangs épuisés, commencent à entrer dans l’espace public, malgré les graves conséquences juridiques pour ceux qui critiquent la guerre.

Ces derniers mois, des dizaines de vidéos enregistrées par des soldats ou leurs proches sont apparues en ligne, dénonçant la récente mobilisation et les conditions épouvantables dans lesquelles se trouvent certains soldats en première ligne, avec un moral bas, un équipement médiocre et un manque de stratégie claire sur le champ de bataille.

Les soldats ont raconté avoir été abandonnés par les commandants et forcés d’errer dans les bois sans nourriture ni renfort. Certains soldats sous contrat appelés plus tôt dans la campagne dans le cadre des forces régulières se sont plaints d’être épuisés et de ne pas avoir été remplacés pendant des mois.

L’effort de mobilisation, qui a officiellement duré environ un mois et demi, a vu 318 000 renforts lancés au combat alors que la Russie tente de tenir bon contre une contre-offensive ukrainienne à deux volets avant l’hiver froid qui compliquera davantage les combats.

Plus tôt ce mois-ci, le général en chef du Pentagone, le général d’armée Mark A. Milley, a déclaré que plus de 100 000 soldats russes auraient été tués ou blessés depuis l’invasion du 24 février. Des dizaines de milliers d’hommes ont quitté le pays pour éviter d’être enrôlés. Le ministère russe de la Défense a officiellement affirmé avoir perdu environ 6 000 soldats en septembre de cette année et n’a pas mis à jour les chiffres depuis.

Les hommes en âge de combattre en Russie se cachent toujours de peur d’être envoyés à la guerre

Même avant la réunion de vendredi, des militants russes ont émis des doutes quant à savoir si le Kremlin autoriserait une conversation franche avec des mères et des épouses exaspérées dont les proches sont portés disparus ou décédés.

Des groupes comme le Conseil des mères et des épouses, qui a supplié les autorités de mettre fin à la mobilisation et de ramener les hommes à la maison, et le groupe de défense des anciens combattants, le Comité des mères de soldats, qui traite des milliers de plaintes de soldats et de membres de leur famille, n’ont pas été invités. . Le Kremlin n’a publié que des parties de la réunion et il n’y a pas eu de diffusion en direct.

“Cela ne nous intéresse pas du tout”, a déclaré Valentina Melnikova, la secrétaire des Mères des soldats de Russie, lorsqu’on lui a demandé si son groupe aurait envoyé un représentant si le Kremlin avait étendu l’invitation.

“C’est fou que la conversation ne soit toujours pas publique, même avec les mères qui ont été autorisées à voir Poutine”, a déclaré le Conseil des mères et des épouses sur le blog Telegram du groupe. « Ont-ils peur que certaines mères lâchent encore quelque chose ?

La composition des participants suggérait en effet que la réunion avait été orchestrée pour éviter toute explosion de colère publique en présence de Poutine, car les femmes présentes dans la salle étaient principalement des fonctionnaires de mouvements pro-gouvernementaux, des fonctionnaires de niveau intermédiaire et des membres du parti au pouvoir, Russie unie. par Poutine lui-même.