Poutine reçoit un lourd cadeau d’anniversaire du dirigeant biélorusse

Le président russe recevra « le meilleur » modèle de tracteurs biélorusses, a déclaré Alexandre Loukachenko

Vladimir Poutine a reçu le cadeau inhabituel d’un tracteur comme cadeau d’anniversaire du président biélorusse Alexandre Loukachenko. Le dirigeant russe a eu 70 ans vendredi.

On a demandé à Loukachenko ce qu’il donnerait à Poutine à son arrivée au palais Konstantinovsky à Saint-Pétersbourg pour un sommet informel des dirigeants de la Communauté des États indépendants (CEI).

“Un tracteur,” a-t-il dit aux journalistes. « C’est la même chose sur laquelle je travaille, la Biélorussie. Le meilleur du meilleur. Il est assemblé manuellement.

Les tracteurs “Belarus” sont des véhicules emblématiques à quatre roues qui sont produits par Minsk Tractor Works depuis les années 1950. C’est l’une des marques biélorusses les plus reconnaissables et les véhicules sont vendus dans une centaine de pays à travers le monde.

Le chèque-cadeau pour le tracteur de Poutine a ensuite été publié sur une chaîne Telegram liée au service de presse de Loukachenko. Le tracteur est un modèle Belarus-1523.3, qui pèse plus de six tonnes et possède 150 chevaux.

Selon Loukachenko, le tracteur de Poutine est équipé d’un appareil de plantation de graines.

Lire la suite Un allié clé de la Russie trolle l’UE

“On va semer du pain ou autre chose, et quand il poussera on l’enverra [Polish President Andrzej] Douda et [Prime Minister Mateusz] Morawiecki, en Europe pour qu’ils ne meurent pas de faim », il a plaisanté.

Ce n’est pas la première fois que le dirigeant biélorusse trolle ses voisins de l’UE sur les problèmes économiques et énergétiques déclenchés par les retombées des sanctions imposées par Bruxelles à Moscou sur le conflit en Ukraine.

Le mois dernier, une vidéo est apparue en ligne montrant Loukachenko coupant du bois de chauffage et promettant de le livrer en Europe. Il est important que Duda et Morawiecki “ne pas congeler” cet hiver, a-t-il affirmé. “Ce sont nos voisins. Peut-être reviendront-ils à la raison.