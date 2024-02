Poutine reçoit sa propre leçon d’histoire après l’interview de Tucker Carlson

Tsakhia Elbegdorj (à gauche) trolle un impérialiste à la fois (Photo : Getty)

L’ancien président mongol semble s’être lancé dans une nouvelle vocation de professeur d’histoire – et son premier élève est Vladimir Poutine.

C’est une tâche difficile, mais quelqu’un doit le faire après les discours ininterrompus du dirigeant russe sur l’histoire de l’Europe de l’Est lors d’un entretien avec Tucker Carlson.

Tournant en rond autour de l’ancien présentateur de Fox News, Poutine a tenté de justifier son accaparement sanglant des terres en Ukraine.

Décidant de le scolariser, l’homme politique Tsakhia Elbegdorj a partagé une carte soulignant qu’il a beaucoup à perdre en s’appuyant sur l’histoire pour ses revendications territoriales modernes.

Il a posté sur X : « Après le discours de Poutine. J’ai trouvé une carte historique mongole. Ne t’inquiète pas. Nous sommes une nation pacifique et libre.

La carte montrait une Russie réduite en 1471, comparée à celle d’aujourd’hui, en raison de la taille de l’empire mongol, le plus grand que le monde ait jamais connu.

Le tweet moqueur d’Elbegdorj (Photo : Elbegdorj Tsakhia/e2w)

Autrefois cœur d’un empire s’étendant jusqu’en Europe sous le règne grandiose de Gengis Khan, le territoire couvrait également une grande partie de la Chine moderne, ainsi que l’Eurasie – et l’Ukraine.

Plus de tendances Lire plus d’histoires

Elbegdorj, président de 2009 à 2017, a régulièrement rencontré Poutine et estime que la raison pour laquelle il a lancé l’invasion est la menace que représente pour son régime une Ukraine entièrement démocratique – plutôt que toute affirmation historique bizarre.

Dans des interviews précédentes, il a qualifié le chef de guerre de « narcissique » et a déclaré qu’il « craignait une Ukraine libre ».

“Je sais que Poutine ne tolère pas la liberté”, a déclaré l’année dernière l’homme politique mongol.

Le territoire de l’empire mongol couvrait également une grande partie de la Chine moderne (Photo : Elbegdorj Tsakhia/e2w)

«Je me suis assis avec lui à plusieurs reprises. Il méprise la différence et la compétition. Il craint une Ukraine libre.

«En tant que narcissique, il ne pouvait pas permettre un voisin plus prospère et plus prospère.

“Une Ukraine libre et démocratique pourrait représenter un grave danger pour son régime.”

La carte d’Elbegdorj a également rappelé au chef du Parti communiste chinois, Xi Jinping, que Taiwan n’est pas non plus à gagner.

