Poutine ravive les tensions sur l’avenir de Wagner avec la nomination d’un successeur

Les efforts du président russe Vladimir Poutine pour nommer un successeur à la tête du groupe Wagner ravivent les tensions publiques sur l’avenir de l’entreprise mercenaire.

Le prochain dirigeant de Wagner est resté incertain après la mort du fondateur de l’entreprise, Eugène Prigojine, dans un accident d’avion en août. Cependant, Poutine a agi rapidement pour exercer davantage de surveillance après que Prigojine ait mené une rébellion avortée contre lui en juin.

Mais les principaux combattants de Wagner tentent peut-être de conserver leur influence. Des rumeurs circulent sur les chaînes Wagner Telegram selon lesquelles des combattants pourraient soutenir le fils de Prigojine, Pavel Prigojine, 25 ans, ou quelqu’un d’autre lié à la vieille garde de Wagner pour diriger la compagnie militaire.

Même si les officiers de Wagner résistent encore à une structure de commandement contrôlée par le Kremlin, il est peu probable qu’ils s’opposent de si tôt.

Poutine a poussé à intégrer l’entreprise dans l’armée russe tout en conservant le nom et la marque, qui continuent d’exercer pouvoir et influence à travers le monde. La semaine dernière, il a également annoncé qu’il avait fait appel à Andrei Troshev, un colonel russe à la retraite connu sous son indicatif « cheveux gris » et ancien commandant de Wagner, pour superviser toutes les forces mercenaires en Ukraine.

Matthew Schmidt, professeur agrégé d’affaires internationales et de sécurité nationale à l’Université de New Haven, a déclaré que les derniers développements ont montré que Wagner n’était « plus indépendant ».

« Le groupe Wagner en tant qu’entité cohérente est terminé », a-t-il déclaré. « L’histoire du groupe Wagner en est à son dernier chapitre. Et en réalité, ce dont nous parlons maintenant, c’est d’un épilogue bien au-delà de son apogée.

Le vice-ministre de la Défense de Poutine, Yunus-Bek Yevkurov, s’est rendu dans plusieurs pays d’Afrique, apparemment pour renforcer le soutien russe au milieu des questions sur les opérations mondiales de Wagner après la rébellion. Cela suggère qu’il jouera un rôle clé dans la supervision de l’avenir de l’entreprise pour le Kremlin.

Les analystes estiment que Poutine a absorbé les nouveaux combattants de Wagner, qui sont en grande partie constitués de condamnés tirés de prison par Prigojine pour combattre en Ukraine. Ils tomberont sous le commandement de Troshev en Ukraine mais seront effectivement contrôlés par Yevkurov et le ministère russe de la Défense.

Pendant ce temps, selon les analystes, les combattants vétérans de Wagner seront laissés à leur travail partout dans le monde, principalement au Moyen-Orient et en Afrique, où ils ont apporté des avantages au Kremlin grâce à leurs liens avec les gouvernements locaux pour exploiter les ressources naturelles. Ces soldats continueront probablement à opérer sous la bannière Wagner, mais seulement de nom et tant qu’ils ne heurteront pas Poutine.

Sean McFate, chercheur principal à l’Atlantic Council, a déclaré que le « problème facile » était de nationaliser les nouveaux combattants de Wagner, tandis que le défi beaucoup plus difficile consistait à gérer ce qu’il appelle la « vieille garde » de Wagner.

De nombreux combattants seniors détestent les nouvelles recrues de Wagner et détestent Troshev depuis longtemps, a expliqué McFate, ancien parachutiste américain et ancien mercenaire qui a personnellement parlé avec des membres de Wagner dans le passé.

« La grande question est de savoir si [Putin] S’il ne parvient pas à mettre sous sa coupe les gars du groupe Wagner en Afrique – ou du moins une partie importante d’entre eux –, il perd alors une grande compétition de puissance contre les États-Unis et la Chine en Afrique », a déclaré McFate.

McFate a déclaré que Poutine aura besoin de Wagner comme « une main invisible en Afrique qui exécute les ordres du Kremlin », mais qu’il devra s’assurer que la vieille garde soit bien payée et dispose de suffisamment d’indépendance pour être satisfaite.

« Si la Russie essaie d’être autoritaire et tente de ramener ces types en Ukraine, ou tente de les mettre en laisse en Afrique », a déclaré McFate, « cela pourrait ne pas se passer bien ».

Le groupe Wagner ne s’est pas entièrement rendu au Kremlin, même s’il est douteux que l’entreprise ait suffisamment de pouvoir pour défier Poutine.

Dans un message Telegramune chaîne principale de Wagner a laissé entendre qu’elle ne soutiendrait pas Troshev, l’un des membres fondateurs de Wagner et chef de cabinet pour les opérations de la société en Syrie.

La chaîne a déclaré que Troshev avait servi d’intermédiaire entre Wagner et le gouvernement russe, mais qu’il avait perdu son commandement après la rébellion, que les loyalistes de Prigojine appellent la « Marche de la justice ».

« Après de vives critiques à l’égard de la Marche de la Justice et la perception très négative de cet événement par Troshev, l’attitude à son égard au sein de l’entreprise s’est aggravée », a écrit la chaîne, ajoutant de manière assez énigmatique : « Par conséquent, rassurez-vous, l’orchestre a joué et jouera selon ses propres règles.

Le ministère britannique de la Défense avait déclaré avant la rébellion que Troshev aurait pu encourager les combattants de Wagner à signer des contrats qui auraient permis au Kremlin d’acquérir plus d’influence sur eux. Les contrats ont été un élan majeur vers la rébellion.

« De nombreux vétérans de Wagner le considèrent probablement comme un traître », les analystes gouvernementaux ont écrit le Xla plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter.

La semaine dernière, une autre chaîne affiliée à Wagner a partagé le testament de Prigozhin, qui montre que son fils Pavel hériterait de la majeure partie de sa fortune, y compris Concord, la société faîtière qui regroupait les entreprises du défunt chef mercenaire.

L’Institut pour l’étude de la guerre évalué cette semaine que « certains membres du personnel de Wagner sont intéressés à se rallier à une alternative à Troshev liée à Prigojine », ce qui indique qu’il était possible que Pavel prenne le contrôle.

Cependant, les analystes interrogés pour cette histoire mettent en doute que Pavel prenne réellement le contrôle de l’entreprise, même sous l’influence d’éminents responsables de Wagner.

« C’est ridicule. Il est un héritier présomptif, et ce serait la décision la plus stupide que Poutine puisse prendre de donner au fils de Prigojine une sorte de plate-forme à partir de laquelle venger la mort de son père », a déclaré Schmidt de l’Université de New Haven. « C’est la chose la plus loin d’être probable. »

