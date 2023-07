Poutine rassure ses alliés asiatiques sur la stabilité après la mutinerie de Wagner

Le président Vladimir Poutine a souligné la stabilité et l’unité de la Russie malgré les ondes de choc provoquées par la brève mutinerie déclenchée par le groupe Wagner.

Le président russe a souligné l’esprit consolidé de la nation et un sens élevé des responsabilités, ralliant les milieux politiques et la société contre la tentative de mutinerie armée.

Poutine a exprimé sa gratitude aux membres de l’OCS pour leur soutien et s’est engagé à résister aux pressions, sanctions et « provocations » occidentales.

Le président russe Vladimir Poutine a assuré aux dirigeants asiatiques que son pays était stable et uni, malgré la brève mutinerie déclenchée par le groupe Wagner, qui a envoyé des ondes de choc à travers le monde.

« Le peuple russe est consolidé comme jamais auparavant », a déclaré Poutine lors d’une réunion virtuelle de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) mardi.

Le groupe eurasien comprend la Chine et l’Inde et se concentre sur la sécurité internationale, la défense et les politiques économiques et politiques.

« Les milieux politiques russes et l’ensemble de la société ont clairement démontré leur unité et un sens élevé des responsabilités pour le sort de la patrie lorsqu’ils ont répondu en front uni contre une tentative de mutinerie armée », a ajouté Poutine.

Poutine a remercié les membres de l’OCS, qui, selon lui, ont soutenu ses efforts « pour protéger l’ordre constitutionnel, la vie et la sécurité des citoyens ».

Il leur a dit que la Russie se dresserait contre les pressions occidentales, les sanctions et les « provocations » imposées sur ce que Moscou appelle son « opération militaire spéciale » en Ukraine.

EN DÉVELOPPEMENT | Le chef de Wagner s’exile en Biélorussie, l’OTAN s’engage à protéger ses alliés

Le président russe a ajouté qu’il cherchait à renforcer les liens économiques avec les membres de l’OCS.

La Russie considère des pays comme la Chine, l’Inde et l’Iran – le plus récent membre de l’OCS – comme des partenaires clés pour affronter les États-Unis et résister à ce qu’elle décrit comme les tentatives de Washington de dicter l’ordre mondial.

Marche de Wagner sur Moscou

Le mois dernier, le patron du groupe Wagner, Yevgeny Prigozhin, s’est emparé de la ville de Rostov-sur-le-Don et a marché, apparemment sans opposition, vers Moscou, exigeant le retrait du ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou.

Le soulèvement de Prigozhin s’est terminé quelques heures après son début à moins de 200 km de Moscou. Il a conclu un accord avec le Kremlin pour mettre fin à l’opération, avec un pacte négocié par le président biélorusse Alexandre Loukachenko.

Prigozhin, maintenant en exil en Biélorussie, a ensuite publié une déclaration audio disant que la marche vers n’était pas destinée à renverser le gouvernement.

L’avenir des actifs et des filiales de Wagner reste incertain, certaines activités du groupe étant fermées.

Après la mutinerie de courte durée, les dirigeants occidentaux ont déclaré que la révolte avait montré des vulnérabilités dans les politiques de sécurité et de défense de la Russie.

L’Iran et la Chine, le plus puissant allié de Poutine en Asie, ont minimisé la mutinerie inattendue comme une « affaire interne ».