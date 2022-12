Poutine qualifie pour la première fois les combats en Ukraine de “guerre”

Le président russe Vladimir Poutine a utilisé jeudi le mot “guerre” pour désigner le conflit en Ukraine, la première fois qu’il a publiquement dévié de sa description soigneusement élaborée de l’invasion de Moscou comme une “opération militaire spéciale” 10 mois après son début.

“Notre objectif n’est pas de faire tourner le volant d’un conflit militaire, mais, au contraire, de mettre fin à cette guerre”, a déclaré Poutine aux journalistes à Moscou, après avoir assisté à une réunion du Conseil d’Etat sur la politique de la jeunesse. “Nous avons été et continuerons à lutter pour cela.”

Les détracteurs de Poutine affirment que l’utilisation du mot “guerre” pour décrire le conflit ukrainien est effectivement illégale en Russie depuis mars, lorsque le dirigeant russe a signé une loi sur la censure qui érige en crime la diffusion de “fausses” informations sur l’invasion, avec une peine pouvant aller jusqu’à 15 ans de prison pour toute personne condamnée.

L’utilisation du mot par Poutine n’est donc pas passée inaperçue.

Nikita Yuferev, un député municipal de Saint-Pétersbourg qui a fui la Russie en raison de sa position anti-guerre, a déclaré jeudi qu’il avait demandé aux autorités russes de poursuivre Poutine pour “diffusion de fausses informations sur l’armée”.

“Il n’y a pas eu de décret pour mettre fin à l’opération militaire spéciale, aucune guerre n’a été déclarée”, a écrit Yuferev sur Twitter. “Plusieurs milliers de personnes ont déjà été condamnées pour de tels propos sur la guerre.”

Un responsable américain a déclaré à CNN que leur évaluation initiale était que la remarque de Poutine n’était pas intentionnelle et probablement un lapsus. Cependant, les responsables surveilleront de près pour voir ce que les chiffres à l’intérieur du Kremlin en diront dans les prochains jours.

Des milliers de personnes ont été tuées, des villages entiers anéantis et des milliards de dollars d’infrastructures détruites depuis le début de l’invasion de l’Ukraine par Poutine le 24 février.

Ce jour-là, Poutine a utilisé le terme “opération militaire spéciale” pour décrire son attaque. Il a présenté la brutalité en cours comme une campagne de “dénazification” – une description rejetée par les historiens et les observateurs politiques – et a de plus en plus décrit l’invasion non provoquée de la Russie comme une cause patriotique et presque existentielle.

Poutine sur les missiles Patriot et la paix

Les commentaires de Poutine jeudi faisaient suite à un voyage historique de Volodymyr Zelenskyy à Washington, où le président ukrainien a prononcé un discours passionné devant le Congrès appelant à un plus grand soutien américain à l’effort de guerre.

Au cours de sa visite, le président américain Joe Biden a dévoilé un programme d’aide de 1,8 milliard de dollars pour l’Ukraine qui comprend un système de défense antimissile Patriot – une demande de longue date de Kyiv pour contrer les attaques aériennes russes.

S’adressant aux journalistes à Moscou jeudi, Poutine a qualifié les systèmes Patriot de “vieux” et a déclaré que la Russie “trouvait toujours l’antidote”.

“En ce qui concerne les Patriots, c’est un système assez ancien et il ne fonctionne pas aussi bien que notre S-300 (système de missiles)”, a déclaré Poutine.

“Ceux qui s’opposent à nous pensent que c’est une arme défensive, c’est ce qu’ils disent. Mais c’est dans leur tête et nous trouverons toujours l’antidote.

“Donc, ceux qui le font ne font que perdre leur temps, cela ne fait que retarder le conflit.”

Dans son discours au Congrès, Zelenskyy a brièvement discuté d’une formule de paix en 10 points et d’un sommet dont il a parlé à Biden lors d’une précédente réunion à la Maison Blanche. Le dirigeant ukrainien a affirmé que Biden soutenait les initiatives de paix.

Interrogé jeudi par un journaliste pour savoir s’il y avait une réelle chance de diplomatie en Ukraine, Poutine a déclaré que la négociation précédait toujours la fin du conflit.

“Tous les conflits, les conflits armés aussi, se terminent d’une manière ou d’une autre par une sorte de négociation”, a déclaré Poutine en accusant Zelensky de refuser de négocier.

“Nous n’avons jamais refusé, ce sont les dirigeants ukrainiens qui se sont refusés à mener des négociations (…) tôt ou tard, toute partie au conflit s’assoira et négociera et plus tôt ceux qui s’opposent à nous s’en rendront compte, mieux ce sera”, a-t-il déclaré.

“Nous ne l’avons jamais abandonné.”

Poutine et le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, ont déclaré mercredi que le Kremlin ferait un investissement substantiel dans de nombreux domaines de l’armée. Les initiatives comprennent l’augmentation de la taille des forces armées, l’accélération des programmes d’armement et le déploiement d’une nouvelle génération de missiles hypersoniques pour préparer la Russie à ce que Poutine a appelé des “affrontements inévitables” avec ses adversaires.