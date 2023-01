Poutine qualifie l’invasion de “devoir sacré” alors que les frappes russes frappent l’Ukraine

Et reprenant ses références aux Russes anti-guerre en tant que traîtres, M. Poutine a décrit l’année comme celle qui “a clairement séparé le courage et l’héroïsme de la trahison et de la lâcheté”.

M. Poutine s’efforçait de rallier les citoyens russes qui ressentent de plus en plus les effets d’un conflit qui a laissé leur pays le plus isolé économiquement depuis l’éclatement de l’Union soviétique il y a trois décennies.

De plus, les troupes russes ont subi une série de revers embarrassants sur le champ de bataille, et la stratégie de l’armée a été de plus en plus critiquée, même par les partisans nationaux de l’invasion russe.

Alors que le Kremlin avait initialement envisagé une conquête rapide de l’Ukraine en février, en envoyant des troupes accélérer dans les villes avec seulement quelques jours de ravitaillement, l’invasion a embourbé la Russie dans une guerre exténuante et a révélé des faiblesses dans ses capacités militaires conventionnelles. Les responsables américains affirment que plus de 100 000 soldats russes ont été tués ou blessés depuis l’invasion de février.

“Nous ferons tout notre possible pour aider les familles de nos camarades tués”, a déclaré M. Poutine dans son allocution de samedi. “Je partage votre douleur de tout mon cœur.”