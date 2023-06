Poutine qualifie la rébellion de Wagner de « coup de poignard dans le dos » – National

Le président Vladimir Poutine a juré samedi de punir les organisateurs d’une rébellion armée en Russie après que le chef des mercenaires du groupe Wagner, Yevgeny Prigozhin, ait conduit ses troupes hors d’Ukraine et dans une ville clé du sud.

Poutine a dénoncé le soulèvement comme « un coup de poignard dans le dos ». C’était la plus grande menace pour son leadership depuis plus de deux décennies au pouvoir.

L’armée privée dirigée par Prigozhin semble contrôler le quartier général militaire de Rostov-on-Don, une ville située à 660 miles (plus de 1 000 kilomètres) au sud de Moscou qui mène des opérations offensives russes en Ukraine, a déclaré le ministère britannique de la Défense.

Alors que les événements rapides se déroulaient en Russie, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré que Moscou souffrait d’une « faiblesse à grande échelle » et que Kiev protégeait l’Europe de « la propagation du mal et du chaos russes ».

Dans son allocution, Poutine a qualifié les actions de Prigozhin, qu’il n’a pas mentionné nommément, de « trahison » et de « trahison ».

« Tous ceux qui ont préparé la rébellion subiront une punition inévitable », a déclaré Poutine. « Les forces armées et d’autres agences gouvernementales ont reçu les ordres nécessaires. »

Prigozhin a déclaré que ses combattants ne se rendraient pas, car « nous ne voulons pas que le pays vive dans la corruption, la tromperie et la bureaucratie ».

«Concernant la trahison de la patrie, le président s’est profondément trompé. Nous sommes des patriotes de notre patrie », a-t-il déclaré dans un message audio sur sa chaîne Telegram.

L’entrepreneur militaire privé de Prigozhin, connu sous le nom de Groupe Wagner, a combattu aux côtés des troupes russes en Ukraine et a de plus en plus exprimé ses frustrations à l’égard des dirigeants russes et du soutien pour des choses comme les munitions.

Ses objectifs n’étaient pas immédiatement clairs, mais la rébellion marque une escalade dans sa lutte contre les chefs militaires russes, qu’il accuse d’avoir bâclé la guerre en Ukraine et d’entraver ses forces sur le terrain.

« Ce n’est pas un coup d’État militaire, mais une marche de la justice », a déclaré Prigozhin.

Prigozhin a confirmé samedi que lui et ses troupes avaient atteint Rostov-sur-le-Don après avoir traversé la frontière ukrainienne.

Il a posté une vidéo de lui-même au quartier général militaire de Rostov et a affirmé que ses forces avaient pris le contrôle de l’aérodrome et d’autres installations militaires de la ville. D’autres vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montraient des véhicules militaires, dont des chars, dans les rues.

Prigozhin a déclaré que ses forces n’avaient rencontré aucune résistance de la part de jeunes conscrits alors qu’ils traversaient la Russie, affirmant que ses troupes « ne se battent pas contre des enfants ».

« Mais nous détruirons tous ceux qui se dresseront sur notre chemin », a-t-il déclaré dans l’un d’une série d’enregistrements vidéo et audio en colère publiés sur les réseaux sociaux à partir de vendredi soir. « Nous avançons et nous irons jusqu’au bout. »





La rébellion survient à un moment où la Russie « livre la bataille la plus difficile pour son avenir », a déclaré Poutine, alors que les gouvernements occidentaux accumulent les sanctions contre Moscou et arment l’Ukraine.

« Toute la machine militaire, économique et d’information de l’Occident est dirigée contre nous », a déclaré Poutine.

Les services de sécurité russes, y compris le Service fédéral de sécurité, ou FSB, ont appelé à l’arrestation de Prigozhin après qu’il ait déclaré une rébellion armée vendredi soir.

Signe du sérieux avec lequel le Kremlin a pris la menace, les autorités ont déclaré un «régime antiterroriste» à Moscou et dans ses environs, autorisant des libertés restreintes et renforçant la sécurité dans la capitale.

On ne savait pas immédiatement comment Prigozhin avait pu entrer dans la ville du sud de la Russie ni combien de troupes il avait avec lui.

Prigozhin a déclaré qu’il voulait punir le ministre de la Défense Sergueï Choïgou après avoir accusé les forces gouvernementales russes d’avoir attaqué les camps de campagne de Wagner en Ukraine avec des roquettes, des hélicoptères de combat et de l’artillerie. Il a affirmé qu' »un grand nombre de nos camarades ont été tués ».

Prigozhin a déclaré que les forces de Wagner avaient abattu un hélicoptère militaire russe qui avait tiré sur un convoi civil, mais il n’y avait aucune confirmation indépendante de cela.

Il a allégué que le général Valery Gerasimov, chef d’état-major général, avait ordonné les attaques à la suite d’une réunion avec Choïgou, où ils avaient décidé de détruire Wagner.

Le ministère russe de la Défense a nié avoir attaqué les camps de Wagner.

Prigozhin a déclaré qu’il avait 25 000 soldats sous ses ordres et a exhorté l’armée à ne pas opposer de résistance.

Alors que l’issue de la confrontation n’était pas encore claire, elle semblait susceptible d’entraver davantage l’effort de guerre de Moscou alors que les forces de Kiev sondaient les défenses russes dans les premières étapes d’une contre-offensive. Le différend, surtout si Prigozhin devait l’emporter, pourrait également avoir des répercussions sur Poutine et sa capacité à maintenir l’unité.

Les forces de Wagner ont joué un rôle crucial en Ukraine, capturant la ville orientale de Bakhmut, une zone où les batailles les plus sanglantes et les plus longues ont eu lieu. Mais Prigozhin a de plus en plus critiqué la haute direction militaire, l’accusant d’incompétence et d’affamer ses troupes de munitions.





Les actions de Prigozhin pourraient avoir des implications importantes pour la guerre.

Orysia Lutsevych, responsable du Forum ukrainien du groupe de réflexion Chatham House à Londres, a déclaré que les luttes intestines entre le ministère de la Défense et Wagner créeront de la confusion et une division potentielle entre les forces russes.

« Les troupes russes en Ukraine pourraient bien maintenant opérer dans le vide, sans instructions militaires claires, et des doutes sur qui obéir et suivre ? dit Loutsevitch. « Cela crée une opportunité militaire unique et sans précédent pour l’armée ukrainienne. »