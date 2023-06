Le président Vladimir Poutine a juré samedi de punir les organisateurs d’une rébellion armée en Russie après que le chef mercenaire Yevgeny Prigozhin ait conduit ses troupes hors d’Ukraine et dans une ville clé du sud.

Poutine a dénoncé le soulèvement comme « un coup de poignard dans le dos ». C’était la plus grande menace pour son leadership depuis plus de deux décennies au pouvoir.

L’armée privée dirigée par Prigozhin semble contrôler le quartier général militaire de Rostov-on-Don, une ville située à 660 miles (plus de 1 000 kilomètres) au sud de Moscou qui mène des opérations offensives russes en Ukraine, a déclaré le ministère britannique de la Défense.

Alors que les événements rapides se déroulaient en Russie, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré que Moscou souffrait d’une « faiblesse à grande échelle » et que Kiev protégeait l’Europe de « la propagation du mal et du chaos russes ».

Dans son discours, Poutine a qualifié les actions de Prigozhin, qu’il n’a pas mentionné nommément, de « trahison » et de « trahison ».

« Tous ceux qui ont préparé la rébellion subiront un châtiment inévitable », a déclaré Poutine. « Les forces armées et d’autres agences gouvernementales ont reçu les ordres nécessaires. »

Prigozhin a déclaré que ses combattants ne se rendraient pas, car « nous ne voulons pas que le pays vive dans la corruption, la tromperie et la bureaucratie ».

« Concernant la trahison de la patrie, le président s’est profondément trompé. Nous sommes des patriotes de notre patrie », a-t-il déclaré dans un message audio sur sa chaîne Telegram.

L’entrepreneur militaire privé de Prigozhin, connu sous le nom de Wagner, a combattu aux côtés des troupes russes en Ukraine. Ses objectifs n’étaient pas immédiatement clairs, mais la rébellion marque une escalade dans sa lutte contre les chefs militaires russes, qu’il accuse d’avoir bâclé la guerre en Ukraine et d’entraver ses forces sur le terrain.

« Ce n’est pas un coup d’État militaire, mais une marche de la justice », a déclaré Prigozhin.

Prigozhin a confirmé samedi que lui et ses troupes avaient atteint Rostov-sur-le-Don après avoir traversé la frontière ukrainienne.

Il a posté une vidéo de lui-même au quartier général militaire de Rostov et a affirmé que ses forces avaient pris le contrôle de l’aérodrome et d’autres installations militaires de la ville. D’autres vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montraient des véhicules militaires, dont des chars, dans les rues.

Prigozhin a déclaré que ses forces n’avaient rencontré aucune résistance de la part de jeunes conscrits lors de leur passage en Russie, affirmant que ses troupes « ne se battent pas contre des enfants ».

« Mais nous détruirons tous ceux qui se dresseront sur notre chemin », a-t-il déclaré dans l’une des séries d’enregistrements vidéo et audio en colère publiés sur les réseaux sociaux à partir de vendredi soir. « Nous avançons et nous irons jusqu’au bout. »

La rébellion survient à un moment où la Russie « livre la bataille la plus difficile pour son avenir », a déclaré Poutine, alors que les gouvernements occidentaux accumulent les sanctions contre Moscou et arment l’Ukraine.

« Toute la machine militaire, économique et d’information de l’Occident est menée contre nous », a déclaré Poutine.

Les services de sécurité russes, y compris le Service fédéral de sécurité, ou FSB, ont appelé à l’arrestation de Prigozhin après qu’il ait déclaré une rébellion armée vendredi soir.

Signe du sérieux avec lequel le Kremlin a pris la menace, les autorités ont déclaré un « régime antiterroriste » à Moscou et dans ses environs, autorisant des libertés restreintes et renforçant la sécurité dans la capitale.

On ne savait pas immédiatement comment Prigozhin avait pu entrer dans la ville du sud de la Russie ni combien de troupes il avait avec lui.

Prigozhin a déclaré qu’il voulait punir le ministre de la Défense Sergueï Choïgou après avoir accusé les forces gouvernementales russes d’avoir attaqué les camps de campagne de Wagner en Ukraine avec des roquettes, des hélicoptères de combat et de l’artillerie. Il a affirmé qu' »un grand nombre de nos camarades ont été tués ».

Prigozhin a déclaré que les forces de Wagner avaient abattu un hélicoptère militaire russe qui avait tiré sur un convoi civil, mais il n’y avait aucune confirmation indépendante de cela.

Il a allégué que le général Valery Gerasimov, chef d’état-major général, avait ordonné les attaques à la suite d’une réunion avec Choïgou, où ils avaient décidé de détruire Wagner.

Le ministère de la Défense a nié avoir attaqué les camps de Wagner.

Prigozhin a déclaré qu’il avait 25 000 soldats sous ses ordres et a exhorté l’armée à ne pas opposer de résistance.

Après le discours de Poutine, dans lequel il n’a pas mentionné de mesures concrètes pour réprimer la rébellion mais a plutôt appelé à l’unité, les responsables et les personnalités des médias d’État ont cherché à réitérer leur allégeance au Kremlin et ont exhorté Prigozhin à reculer.

Vyacheslav Volodine, président de la chambre basse du parlement, a déclaré que les législateurs « défendent la consolidation des forces » et soutiennent Poutine, ajoutant que « les combattants wagnériens doivent faire le seul bon choix : être avec leur peuple, du côté de la loi, protéger la sécurité et l’avenir de la patrie, suivre les ordres du commandant en chef. »

La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a fait écho au sentiment de Volodine, déclarant dans un article de Telegram que « nous avons un commandant en chef. Pas deux, pas trois. Un ».

Ramzan Kadyrov, l’homme fort de la région de Tchétchénie qui avait l’habitude de se ranger du côté de Prigozhin dans sa critique de l’armée, a également exprimé son plein soutien à « chaque mot » de Poutine.

« Nous avons le commandant en chef, élu par le peuple, qui connaît la situation dans les moindres détails mieux que n’importe quel stratège et homme d’affaires », a déclaré Kadyrov. « La mutinerie doit être réprimée. »

Alors que l’issue de la confrontation n’était pas encore claire, elle semblait susceptible d’entraver davantage l’effort de guerre de Moscou alors que les forces de Kiev sondaient les défenses russes dans les premières étapes d’une contre-offensive. Le différend, surtout si Prigozhin devait l’emporter, pourrait également avoir des répercussions sur Poutine et sa capacité à maintenir l’unité.

Les forces de Wagner ont joué un rôle crucial en Ukraine, capturant la ville orientale de Bakhmut, une zone où les batailles les plus sanglantes et les plus longues ont eu lieu. Mais Prigozhin a de plus en plus critiqué la haute direction militaire, l’accusant d’incompétence et d’affamer ses troupes de munitions.

Zelenskyy a noté la rébellion sur sa chaîne Telegram et a déclaré que « quiconque choisit la voie du mal se détruit ».

« Pendant longtemps, la Russie a utilisé la propagande pour masquer sa faiblesse et la stupidité de son gouvernement. Et maintenant, il y a tellement de chaos qu’aucun mensonge ne peut le cacher », a-t-il déclaré. « La faiblesse de la Russie est évidente. Une faiblesse à grande échelle. Et plus longtemps la Russie gardera ses troupes et ses mercenaires sur notre terre, plus elle aura de chaos, de douleur et de problèmes plus tard. »

Les actions de Prigozhin pourraient avoir des implications importantes pour la guerre. Orysia Lutsevych, responsable du Forum ukrainien du groupe de réflexion Chatham House à Londres, a déclaré que les luttes intestines entre le ministère de la Défense et Wagner créeront de la confusion et une division potentielle entre les forces russes.

« Les troupes russes en Ukraine pourraient bien maintenant opérer dans le vide, sans instructions militaires claires et sans doute sur qui obéir et suivre », a déclaré Lutsevych. « Cela crée une opportunité militaire unique et sans précédent pour l’armée ukrainienne. »

Des camions militaires lourds et des véhicules blindés ont été vus dans plusieurs parties du centre de Moscou tôt samedi, et des soldats armés de fusils d’assaut ont été déployés devant le bâtiment principal du ministère de la Défense. La zone autour de l’administration présidentielle près de la Place Rouge a été bloquée, étouffant la circulation.

Mais même avec la présence militaire accrue, les bars et restaurants du centre-ville étaient remplis de clients. Dans un club près du siège du FSB, des gens dansaient dans la rue près de l’entrée.

Prigozhin, dont la querelle avec le ministère de la Défense remonte à des années, avait refusé de se conformer à l’exigence que ses forces signent des contrats avec le ministère avant le 1er juillet. Il a déclaré vendredi qu’il était prêt à un compromis mais « ils nous ont traîtreusement trompés ».

Le colonel général Sergei Surovikin, commandant adjoint des forces russes en Ukraine, a exhorté les troupes de Wagner à arrêter tout mouvement contre l’armée, affirmant que cela ferait le jeu des ennemis de la Russie qui « attendent de voir l’exacerbation de notre politique intérieure ». situation. »

À Washington, l’Institut pour l’étude de la guerre a déclaré que « le renversement violent des loyalistes de Poutine comme Choïgou et Gerasimov causerait des dommages irréparables à la stabilité de l’emprise perçue de Poutine sur le pouvoir ».

À la Maison Blanche, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, Adam Hodge, a déclaré que l’administration surveillait la situation et consulterait ses alliés et partenaires sur les développements.

Les dirigeants des pays européens, dont l’Italie et la Pologne, ont déclaré qu’ils suivaient de près l’évolution de la situation, tandis que l’Estonie, qui borde la Russie, a renforcé la sécurité des frontières.

