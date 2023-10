MOSCOU –

Le président russe Vladimir Poutine a qualifié jeudi de « dégoûtantes » les ovations du Parlement canadien en l’honneur d’un ancien combattant ukrainien qui a servi dans l’une des unités Waffen SS d’Adolf Hitler et a déclaré que cela montrait que Moscou avait raison de « dénazifier » l’Ukraine.

Le mois dernier, le Premier ministre canadien Justin Trudeau s’est officiellement excusé après que le président de la Chambre des communes canadienne ait fait l’éloge d’un vétéran nazi dans la salle en présence du président ukrainien Volodymyr Zelenskiy. L’orateur a déclaré qu’il avait commis une erreur et qu’il avait démissionné au milieu d’une indignation croissante.

Cet épisode s’inscrit dans le récit défendu par Poutine selon lequel il aurait envoyé son armée en Ukraine l’année dernière pour « démilitariser et dénazifier » le pays. Kiev et ses alliés occidentaux affirment que les actions de la Russie constituent une guerre d’agression non provoquée visant à s’emparer de territoires.

La vice-première ministre canadienne Chrystia Freeland, interrogée sur les commentaires de Poutine à ce sujet, a déclaré que le président russe ne devrait pas être autorisé à profiter de ce qu’elle a qualifié de terrible erreur de l’ancien président.

« Je voudrais vraiment nous exhorter tous à comprendre que la propagande russe est réelle (…) et que nous devons nous opposer très, très durement à tout ce que dit et fait Vladimir Poutine », a-t-elle déclaré aux journalistes à Ottawa.

Zelenskiy, qui est juif, estime absurdes les affirmations de Moscou selon lesquelles son administration est dirigée par des nazis.



