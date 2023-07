Poutine purge le haut général chargé de la guerre contre l’Ukraine | Nouvelles du monde

Poutine aurait évincé Valery Gerasimov qui est son ancien commandant (Photo : EPA/ Reuters) Vladimir Poutine a limogé un autre haut général chargé de la guerre contre L’Ukraine, a-t-on affirmé. Le dictateur russe a poursuivi sa purge de l’ordre supérieur après la tentative de coup d’État de Wagner le mois dernier. Le général Valery Gerasimov, 67 ans, a été démis de ses fonctions de commandant du conflit moins de six mois après sa nomination, a-t-on rapporté. Il a été remplacé par le colonel-général Mikhail Teplinskiy, selon les médias russes. Gerasimov n’occupe ce poste que depuis environ six mois (Photo: REUTERS)



On dit maintenant que Vladimir Poutine a évincé Gerasimov (Photo: via Reuters) La décision de Poutine – qui n’a pas été officiellement confirmée – est le dernier bouleversement dans le commandement de son invasion de l’Ukraine qui a duré près de 17 mois. Pendant la guerre, Poutine a limogé plusieurs dirigeants, dont le colonel-général Mikhail Mizintsev, également connu sous le nom de « Le boucher de Marioupol », ainsi que le général Rustam Muradov qui était à l’origine du massacre de Vuhledar plus tôt cette année. Gerasimov restera à la tête des forces armées russes en tant que chef d’état-major général, mais la responsabilité globale de la guerre revient désormais à Teplinskiy. Il deviendra le commandant des troupes aéroportées du pays, selon le Moscow Times citant des canaux Z pro-guerre liés à l’armée. Plus: Tendance

Cela survient après que Poutine, se remettant désespérément de la mutinerie d’Evgueni Prigojine le mois dernier, est furieux que le président ukrainien Volodymyr Zelensky ramène de Turquie les principaux commandants du régiment Azov. Zelenskyy aurait encore exaspéré Poutine en ramenant des commandants en Ukraine (Photo: via .)



Le président Zelenskyy s’entretient avec les commandants des défenseurs de l’Azovstal Iron and Steel Works à Mariupol Denys Prokopenko, Sviatoslav Palamar, Denys Shleha, Serhii Volynskyi et Oleh Homenko à l’intérieur d’un avion alors qu’ils reviennent d’Istanbul en Ukraine (Photo: .) Le dictateur affirme qu’il a été «trompé» sur un accord à la fin du siège de Marioupol selon lequel le commandant Azov Denys Prokopenko, 32 ans, et ses lieutenants resteraient en Turquie jusqu’à la fin de la guerre qui fait rage. Poutine est également susceptible d’être encore plus enragé par la visite de Zelensky sur l’île aux serpents libérée dans la mer Noire pour marquer le 500e jour de la guerre. La décision de licencier Gerasimov intervient quelques semaines seulement après la révolte armée de Wagner contre le régime de Poutine qui a été incitée par le chef de guerre du groupe de mercenaires privés Prigozhin, autrefois un proche copain de Poutine.



Le mois dernier, le groupe Wagner a tenté un coup d'État militaire en Russie (Photo: Getty) Le retrait de Gerasimov coïncide également avec un sommet de l'OTAN en Lituanie cette semaine, qui devrait renforcer le soutien occidental à l'Ukraine, et une décision du président américain Joe Biden d'autoriser la fourniture de bombes à fragmentation controversées à Kiev. Gerasimov n'a pas été vu en public depuis la mutinerie alors que Poutine cherche à blâmer ailleurs les échecs de la guerre.

