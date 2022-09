Poutine publie une stratégie de politique étrangère basée sur la doctrine du “monde russe”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le président russe Vladimir Poutine a approuvé lundi un nouveau plan de politique étrangère basé sur un concept de “monde russe” qui s’appuie sur des politiques radicales comme celles utilisées pour justifier la guerre de Moscou en Ukraine.

Dans un document de 31 pages qualifié de “politique humanitaire”, Moscou a officialisé la doctrine de “protéger, sauvegarder et faire progresser les traditions et les idéaux du monde russe”, selon une traduction de Reuters.

Bien que l’idée ait été présentée comme une nouvelle stratégie de soft power pour Moscou, le concept de la ligne dure est maintenant inscrit dans l’approche officielle de la politique étrangère de la Russie.

Le document aurait indiqué que Moscou approfondira ses liens avec les Russes de souche vivant à l’étranger, en particulier dans les anciens pays de l’Union soviétique qui se sont séparés de l’URSS dans les années 1990.

Poutine a allégué que quelque 25 millions de Russes de souche vivant dans ces anciens États soviétiques ont été opprimés depuis l’effondrement de l’URSS – qu’il a qualifié de “plus grande catastrophe géopolitique du siècle” et utilisé comme argument pour justifier son invasion de l’Ukraine plus qu’il y a six mois.

Un aspect de la stratégie aurait appelé la Russie à approfondir ses liens avec la République populaire de Lougansk et de Donetsk en Ukraine, que Moscou a déclaré qu’elle prévoyait d’annexer illégalement à son voisin du sud.

Cependant, la dernière stratégie de politique étrangère est allée au-delà des plans de Moscou pour l’Ukraine et a ajouté qu’elle devrait approfondir ses relations avec les régions d’Abkhazie et d’Ossétie en Géorgie, qu’elle a jugées “indépendantes” après son invasion illégale en 2008.

La Russie a affirmé que renforcer son influence à l’étranger “renforcera sur la scène internationale son image de pays démocratique luttant pour la création d’un monde multipolaire”.

La politique appelait également la Russie à accroître sa coopération avec les nations slaves, la Chine et l’Inde, ainsi qu’à renforcer ses relations avec les nations du Moyen-Orient, d’Amérique latine et d’Afrique.

La Russie croit depuis longtemps qu’elle maintient une « sphère d’influence » sur les États slaves qui vont de la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie à l’ouest, la Biélorussie et l’Ukraine à l’est et la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, la Serbie, la Bulgarie, Macédoine du Nord, Monténégro et Slovénie au sud.

Les dirigeants de ces nations ont longtemps contesté l’influence supposée de la Russie sur eux.