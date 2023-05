Poutine prononce un discours en colère lors du défilé dépouillé du Jour de la Victoire

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

Après que la Russie a attaqué l’Ukraine avec son dernier barrage de missiles de croisière, Vladimir Poutine a prononcé un discours de colère pour marquer le Jour de la Victoire à Moscou, frappant les pays occidentaux pour avoir déclenché ce qu’il prétend être une « vraie guerre » contre la Russie.

Cependant, signe du bilan que son invasion de l’Ukraine a fait peser sur les forces russes, le défilé militaire annuel sur la Place Rouge a été réduit, alors que Moscou jette des hommes et des armes sur les lignes de front après une campagne hivernale décevante et une contre-offensive ukrainienne attendue.

« Aujourd’hui, la civilisation est à nouveau à un tournant décisif », a déclaré M. Poutine alors qu’il cherchait à nouveau à défendre son invasion de l’Ukraine en décrivant la Russie comme ayant été acculée par « les élites mondiales occidentales ». « Une véritable guerre a été déclenchée contre notre patrie », a-t-il déclaré.

L’image la plus durable du défilé, qui a eu lieu dans le cadre des commémorations annuelles de la victoire soviétique sur les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, était celle d’un seul char T-34 de l’ère soviétique roulant sur la route, près du début de ce qui est généralement une démonstration de la puissance militaire russe lors d’un événement annuel qui est devenu une pièce maîtresse du mandat de Poutine. Le T-34 a traditionnellement ouvert l’affichage, mais il est généralement accompagné de chars de combat plus modernes, tels que le T-14 Armata et le T-74, qui ont tous deux été utilisés en Ukraine.

Le défilé comprenait quelque 8 000 soldats – le nombre le plus bas depuis 2008. Même en 2020, année du début de la pandémie de Covid-19, le cortège comptait quelque 13 000 soldats, et en 2022, 11 000 soldats y participaient. Le nombre total de véhicules pourrait être mesuré en dizaines, tandis que l’événement de 2021 aurait comporté près de 200. Les pays occidentaux ont déclaré que la Russie avait dû piller ses stocks de chars pour la ligne de front, mais le manque de matériel moderne exposé était rigide. Il n’y a pas non plus eu de survol d’avions militaires et l’événement a duré moins d’une heure.

« C’est faible. Il n’y a pas de chars », a déclaré Yelena Orlova, regardant les véhicules dévaler l’avenue Novy Arbat de Moscou après avoir quitté la Place Rouge. « Nous sommes contrariés, mais ça va ; ce sera mieux à l’avenir.

Moscou a déclaré que les événements avaient été réduits en raison de problèmes de sécurité liés à ce qu’il a qualifié de tentative d’attaque ukrainienne contre le Kremlin la semaine dernière. L’accusation a été accueillie avec scepticisme par les alliés occidentaux de l’Ukraine et un démenti catégorique de Kiev. Les analystes ont suggéré que la réduction de la pompe a plus à voir avec une tentative d’éviter d’attirer l’attention sur l’ampleur des pertes russes en Ukraine.

Quant à l’allocution fougueuse de 10 minutes de M. Poutine, elle revenait en grande partie sur le même terrain que tous les discours du président ces derniers mois – décrivant son invasion de l’Ukraine comme nécessaire pour défendre la Russie contre une menace occidentale.

« Nos ancêtres héroïques ont prouvé qu’il n’y a rien de plus fort, de plus puissant et de plus fiable que notre unité. Il n’y a rien au monde de plus fort que notre amour pour la patrie », a déclaré M. Poutine.

Le président russe a souvent utilisé une rhétorique patriotique qui rappelle la Seconde Guerre mondiale dans le but de rallier ses citoyens et ses forces, le 9 mai étant l’une des dates les plus importantes du calendrier politique russe. M. Poutine a tenté de donner une note entraînante dans son dernier discours, affirmant que toute la Russie priait pour ses héros au front. Il l’a conclu en applaudissant « la Russie, pour nos vaillantes forces armées, pour la victoire! »

En ce qui concerne les frappes aériennes, l’Ukraine a déclaré que ses défenses aériennes avaient abattu 23 des 25 missiles de croisière russes tirés principalement sur la capitale Kiev pendant la nuit, et qu’aucune victime n’avait été signalée. Moscou a intensifié de telles attaques à l’approche du Jour de la Victoire et avant la contre-offensive ukrainienne anticipée, qui, selon le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, sera lancée « bientôt ». C’était la deuxième nuit consécutive de frappes aériennes russes majeures, et la cinquième jusqu’à présent ce mois-ci.

« Comme au front, les plans de l’agresseur ont échoué », a déclaré Sergei Popko, chef de l’administration militaire de la ville de Kiev.

Le Kremlin ressent clairement le besoin de garder le moral, l’invasion de l’Ukraine étant devenue une guerre d’usure, en particulier dans les combats sanglants autour de la ville orientale de Bakhmut. Mais le message de M. Poutine a été sapé par une nouvelle tirade grossière du patron des mercenaires russes Wagner – le groupe qui a été à l’avant-garde de la bataille pour Bakhmut. Yevgeny Prigozhin avait menacé ces derniers jours de retirer ses forces faute de munitions et de soutien, et mardi, il a semblé le faire à nouveau.

« Un ordre de combat est venu hier qui stipulait clairement que si nous quittions nos positions [in Bakhmut], cela sera considéré comme une trahison contre la patrie », a déclaré M. Prigozhin dans un message audio. « [But] s’il n’y a pas de munitions, alors nous quitterons nos positions et nous demanderons qui trahit vraiment la patrie.

M. Zelensky a déclaré que Moscou n’avait pas réussi à capturer Bakhmut malgré un délai auto-imposé pour donner à M. Poutine un trophée du champ de bataille à temps pour le jour de la victoire. Le dirigeant ukrainien a accueilli mardi à Kiev la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lors d’une réunion qui a permis de mettre en valeur les liens étroits de Kiev avec ses alliés occidentaux. « Nos efforts pour une Europe unie, pour la sécurité et la paix, doivent être aussi forts que le désir de la Russie de détruire notre sécurité, notre liberté, notre Europe », a déclaré M. Zelensky lors de leur conférence de presse conjointe.

Ce que l’on appelle en Russie le Jour de la Victoire est traditionnellement marqué comme la Journée de l’Europe par l’UE, commémorant le mouvement d’intégration d’après-guerre qui a conduit à la fondation de l’Union européenne. M. Zelensky a signé un décret pour faire de cette journée une célébration de la paix et de l’unité en Europe. Il a également soumis un projet de loi au parlement ukrainien pour faire de la veille, le 8 mai, une « Journée du souvenir et de la victoire sur le nazisme » en Ukraine.

« Kiev, en tant que capitale de l’Ukraine, est le cœur battant des valeurs européennes d’aujourd’hui », a déclaré Mme Von der Leyen lors de la conférence de presse. « Courageusement, l’Ukraine se bat pour les idéaux de l’Europe que nous célébrons aujourd’hui. »

Le chancelier allemand, Olaf Scholz, s’adressant au Parlement européen à Strasbourg, a déclaré : « Poutine fait parader ses soldats, ses chars et ses missiles aujourd’hui. Il ne faut pas se laisser intimider par de tels jeux de pouvoir ! Restons inébranlables dans notre soutien à l’Ukraine – aussi longtemps qu’il le faudra !

Pendant ce temps, un groupe de pays européens dirigé par le Royaume-Uni a demandé des manifestations d’intérêt pour fournir à l’Ukraine des missiles d’une portée allant jusqu’à 190 miles (300 km). L’appel à réponses des fabricants qui pourraient fournir de tels missiles a été inclus dans un avis publié par le Fonds international pour l’Ukraine – un mécanisme de financement mis en place par la Grande-Bretagne, la Norvège, les Pays-Bas, le Danemark et la Suède pour accélérer la fourniture d’armes à Kiev. L’avis a été publié la semaine dernière, mais a été signalé mardi.

Interrogé lors d’un groupe de réflexion à Washington sur la politique britannique de fourniture d’avions de combat et de missiles à longue portée à l’Ukraine, le secrétaire britannique aux Affaires étrangères, James Cleverly, a refusé de donner des détails sur des plans spécifiques. Mais il a dit qu’il était important de continuer à chercher des moyens « d’améliorer et d’accélérer le soutien que nous apportons à l’Ukraine ».

« Si nous économisons des choses pour un jour de pluie, c’est le jour de pluie », a-t-il déclaré.

Reuters et Associated Press ont contribué à ce rapport