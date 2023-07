VLADIMIR Poutine a juré d’utiliser son « stock suffisant » de bombes à fragmentation « si nécessaire » dans un message effrayant à l’Occident aujourd’hui.

Le tyran a déclaré que la Russie utiliserait les munitions – qui sont interdites dans plus de 100 pays – si elles étaient déployées contre ses forces en Ukraine.

Poutine a juré de répondre avec son « stock » de bombes à fragmentation « si nécessaire » Crédit : AP

Les bombes à fragmentation controversées sont interdites dans plus de 100 pays

La Russie aurait utilisé des bombes à fragmentation en Ukraine – tuant 47 personnes et rasant une école

L’Ukraine a reçu jeudi dernier des bombes à fragmentation controversées – moins d’une semaine après que les États-Unis ont annoncé qu’ils feraient don des armes pour aider à la lutte contre la Russie.

Les munitions – qui peuvent libérer un grand nombre de bombes plus petites sur une grande surface – sont largement interdites car des « bombes » non explosées peuvent s’attarder sur le sol et exploser des années plus tard sur des civils.

Kiev a déclaré qu’il utiliserait les armes pour faire exploser les soldats ennemis alors qu’il tentait de reprendre des régions de l’Ukraine – mais a déclaré qu’il ne les utiliserait pas sur le territoire russe.

Poutine a déclaré à la télévision d’État que Moscou répondrait si nécessaire.

Il a déclaré : « Je tiens à souligner qu’en Fédération de Russie, il existe un stock suffisant de différents types de bombes à fragmentation.

« Nous ne les avons pas encore utilisés. Mais bien sûr, s’ils sont utilisés contre nous, nous nous réservons le droit de prendre des mesures réciproques. »

Poutine a déclaré qu’il considérait l’utilisation des bombes à fragmentation comme un crime – et que la Russie n’avait jusqu’à présent pas eu besoin de les utiliser.

Human Rights Watch a déclaré que Moscou et Kiev ont utilisé des armes à sous-munitions pendant la guerre – qui fait rage depuis plus d’un an.

La Russie, l’Ukraine et les États-Unis n’ont pas signé la Convention sur les armes à sous-munitions – qui interdit la production, le stockage, l’utilisation et le transfert des armes.

La Maison Blanche avait initialement retardé l’envoi des bombes à fragmentation à Kiev par crainte de nuire à des innocents.

Mais le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré qu’elles étaient « nécessaires » en raison de l’utilisation des armes par la Russie.

Il a ajouté : « L’Ukraine n’utiliserait pas ces munitions dans un pays étranger.

« C’est leur pays qu’ils défendent. »

Les États-Unis ont annoncé le 7 juillet qu’ils enverraient les armes à l’Ukraine.

Des groupes de défense des droits de l’homme ont exhorté l’Ukraine à ne pas utiliser les bombes à fragmentation – et les États-Unis à ne pas les fournir.

Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a déclaré : « Les armes à sous-munitions dispersent de petites bombes sur une vaste zone, dont beaucoup n’explosent pas immédiatement.

« Ils peuvent tuer et mutiler des années plus tard. C’est pourquoi l’utilisation doit cesser immédiatement.

La Russie a déjà utilisé les bombes au début de la guerre, tuant 47 personnes et détruisant une école.

Des mères et des enfants terrifiés ont été contraints de se réfugier dans le sous-sol de l’hôpital dans un quartier résidentiel de Jytomyr.

Une vidéo effrayante filmée à la suite a montré des corps éparpillés dans les rues de l’une des régions les plus durement touchées par le conflit.

Des fenêtres ont été brisées dans l’explosion, tandis que des voitures incendiées ont dispersé la route après la grève.

La livraison des armes meurtrières à l’Ukraine intervient alors que la Russie fait face à des bouleversements dans les plus hauts rangs de son armée.

Des images obsédantes ont été révélées hier du moment où un capitaine de la marine russe de haut rang a été assassiné alors qu’il fuyait.

Beaucoup pensent qu’une purge par Poutine a commencé après la disparition de trois de ses principaux conseillers.

Dans les retombées du coup d’État avorté du chef de Wagner Prigozhin, les vedettes du Kremlin ont mystérieusement et systématiquement disparu – provoquant la panique, la purge est en cours.