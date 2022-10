Poutine promet des attaques plus “sévères” après que des missiles russes ont frappé l’Ukraine

Une explosion endommagé un pont clé reliant la Russie à la péninsule de Crimée annexée à Moscou.

Le président russe Vladimir Poutine a averti que si les attaques se poursuivent, la réponse sera sévère.

Les forces russes ont tiré plus de 80 missiles sur des villes à travers l’Ukraine.

Les forces russes ont lancé un barrage de bombardements mortels à travers l’Ukraine tôt lundi et le président Vladimir Poutine a juré des représailles encore plus “sévères” contre Kyiv.

La plus grande vague de frappes à travers l’Ukraine depuis des mois a tué au moins 11 personnes dans tout le pays et était apparemment une représailles à une explosion ce week-end qui a endommagé un pont clé reliant la Russie à la péninsule de Crimée annexée à Moscou.

L’armée ukrainienne a déclaré que les forces russes avaient tiré plus de 80 missiles sur des villes à travers le pays et que la Russie avait également utilisé des drones iraniens lancés depuis la Biélorussie voisine.

“Qu’il n’y ait aucun doute”, a déclaré Poutine dans des commentaires télévisés adressés à son conseil de sécurité, “si les tentatives d’attentats terroristes se poursuivent, la réponse de la Russie sera sévère”.

Le prédécesseur de Poutine, Dmitri Medvedev, a averti sur les réseaux sociaux que les grèves – qui ont perturbé les services d’eau et d’électricité dans toute l’Ukraine – n’étaient que “le premier épisode”.

“Nous étions en train de dormir quand nous avons entendu la première explosion. Nous nous sommes réveillés, nous sommes allés vérifier et puis la deuxième explosion est arrivée”, a raconté à l’AFP Ksenia Ryazantseva, une professeure de langues de 39 ans.

“On a vu la fumée, puis les voitures, et puis on s’est rendu compte qu’on n’avait plus de fenêtre”, a-t-elle ajouté.

“Il n’y a pas de cible militaire ou quelque chose comme ça ici. Ils ne font que tuer des civils”.

– ‘Manifestation de faiblesse’ –

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que les frappes russes visaient à détruire les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Les responsables régionaux de tout le pays ont confirmé des perturbations généralisées des services.

Le ministère russe de la Défense a quant à lui confirmé qu’il avait ciblé les installations énergétiques, de commandement militaire et de communication ukrainiennes, affirmant que les frappes avaient été un succès et “avaient atteint leurs objectifs”.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères a déclaré que les attaques n’avaient pas été “provoquées” et que l’assaut était la réponse de Moscou à une série de pertes militaires embarrassantes dans l’est de l’Ukraine.

“Poutine est désespéré à cause des défaites sur le champ de bataille et utilise la terreur des missiles pour essayer de changer le rythme de la guerre en sa faveur”, a écrit le ministre Dmytro Kuleba sur les réseaux sociaux.

LIRE | Les forces de Poutine ont pillé des musées en Ukraine, pillant des milliers de trésors, selon le ministre de la Culture

Le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, a déclaré que les frappes de missiles russes sur la capitale ukrainienne, Kyiv, et d’autres villes étaient “inacceptables”.

“C’est une démonstration de faiblesse de Poutine, pas de force”, a-t-il tweeté, ajoutant qu’il avait contacté Kuleba.

Zelensky a déclaré sur les réseaux sociaux qu’il s’était entretenu avec les dirigeants français et allemand et les avait exhortés à “augmenter la pression” sur la Russie.

– Des dizaines de blessés –

À Kyiv, la police nationale a déclaré qu’au moins 11 personnes avaient été tuées et au moins 64 autres blessées.

Des responsables ukrainiens ont déclaré que le quartier central de Shevkenko de la ville avait été touché et qu’une université, des musées et le bâtiment philharmonique avaient été endommagés.

Un journaliste de l’AFP à Kyiv a vu un projectile atterrir près d’une aire de jeux et de la fumée s’élever d’un large cratère sur le site de l’impact.

Plusieurs arbres et bancs à proximité ont été carbonisés par l’explosion et un certain nombre d’ambulances étaient sur les lieux.

“S’il n’y a pas de besoin urgent, il vaut mieux ne pas aller en ville aujourd’hui”, a déclaré le maire de Kyiv, Vitali Klitschko.

Dans la ville de Lviv, dans l’ouest du pays, le maire Andriy Sadovyi a déclaré qu’il y avait eu des interruptions des services d’électricité et d’eau chaude après des bombardements qui ont ciblé des infrastructures essentielles, notamment des installations énergétiques.

Des photographes de l’AFP sur place ont déclaré que des panaches de fumée noire s’élevaient au-dessus de l’horizon de la ville.

La Moldavie, une ancienne république soviétique pro-démocratie, a déclaré que plusieurs missiles de croisière russes visant l’Ukraine avaient traversé son espace aérien et qu’elle avait convoqué l’envoyé de Moscou pour exiger une explication.

“Nos pensées vont aux victimes des frappes brutales”, a déclaré sur Twitter le ministre moldave des Affaires étrangères, Nicu Popescu.

La Moldavie, candidate à l’adhésion à l’Union européenne, possède une petite région sécessionniste, la Transnistrie, armée et soutenue par la Russie.

– Attaque du pont de Crimée –

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko, proche allié de Poutine, a quant à lui affirmé lundi que l’Ukraine préparait une attaque sur le territoire de son pays.

Il a déclaré que la Russie et la Biélorussie “déployeraient” des troupes ensemble, sans préciser où.

Le dirigeant autocratique a également accusé l’Ukraine, aux côtés de la Pologne et de la Lituanie voisines, d’entraîner des militants biélorusses à commettre des attentats chez eux.

Les frappes à travers l’Ukraine sont survenues un jour après que Moscou a accusé Kyiv d’être responsable de l’explosion qui a endommagé un pont reliant la Crimée à la Russie, faisant trois morts.

“Les auteurs, les auteurs et les commanditaires sont les services secrets ukrainiens”, a déclaré Poutine à propos de l’attentat à la bombe de samedi, qu’il a qualifié d'”acte terroriste”.

L’explosion qui a frappé le pont a déclenché des célébrations parmi les Ukrainiens et d’autres sur les réseaux sociaux.

Mais Zelensky, dans son allocution nocturne de samedi, n’a pas directement mentionné l’incident, et les responsables de Kyiv n’ont revendiqué aucune responsabilité directe.

Samedi, la Russie a déclaré qu’une partie du trafic routier et ferroviaire avait repris sur le lien stratégique, symbole de l’annexion de la Crimée par le Kremlin en 2014.

Le pont de 19 kilomètres (12 milles) est également un lien d’approvisionnement vital entre la Russie et la péninsule de Crimée annexée.

Certains analystes militaires affirment que l’explosion pourrait avoir un impact majeur si Moscou voit la nécessité de déplacer des troupes déjà pressées vers la Crimée depuis d’autres régions – ou si elle incite les résidents à partir.