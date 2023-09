Poutine promet d’aider la Corée du Nord à lancer ses satellites

La Corée du Nord pourrait bientôt bénéficier d’une assistance technologique pour l’aider à lancer ses satellites, alors que la Russie s’engage à contribuer à ses ambitions spatiales.

Mercredi, le président russe Vladimir Poutine a rencontré le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un au cosmodrome de Vostochny, le principal port spatial russe. La réunion a mis en lumière une coopération accrue entre les deux pays, la Russie ayant proposé de prêter main-forte au programme spatial nord-coréen.

Lorsqu’on lui a demandé si la Russie aiderait la Corée du Nord à construire ses satellites, Poutine a répondu en soulignant que la raison derrière la réunion au port spatial russe était de collaborer sur les lancements futurs, Reuters signalé. « C’est pour cela que nous sommes venus ici », aurait déclaré Poutine. «Le chef du [Democratic People’s Republic of Korea] montre un grand intérêt pour l’ingénierie des fusées ; ils essaient aussi de développer l’espace.

Kim a besoin d’aide pour développer les satellites de reconnaissance militaire de la Corée du Nord, qu’il a décrits comme essentiels pour accroître la menace de ses missiles à capacité nucléaire, selon l’Associated Press. signalé. En échange de l’aide de la Russie au développement des satellites nord-coréens, la Corée du Nord continuera à soutenir l’invasion russe de l’Ukraine.

La Corée du Nord a déjà a échoué dans ses deux tentatives de lancement d’un satellite espion cette année. Le premier satellite de reconnaissance militaire du pays était destiné à surveiller les activités militaires des États-Unis. La Maison Blanche a publié un déclaration condamnant le lancement comme « une violation flagrante de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU, augmentant les tensions et risquant de déstabiliser la situation sécuritaire dans la région et au-delà ».

L’échec du lancement, qui a eu lieu en mai, était la sixième tentative de lancement de satellite par la Corée du Nord et la première à avoir lieu en six ans. La Corée du Nord n’a que deux satellites en orbite, mais pas non plus de satellites espions.

