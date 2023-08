Poutine profite de la dépendance mondiale au combustible nucléaire russe

WASHINGTON (AP) – Les États-Unis et leurs alliés européens importent de grandes quantités de combustible nucléaire et de composés de Russie, fournissant à Moscou des centaines de millions de dollars de revenus dont il a cruellement besoin alors qu’il fait la guerre à l’Ukraine.

Les ventes, qui sont légales et non autorisées, ont alarmé les experts en non-prolifération et les élus qui affirment que les importations contribuent à financer le développement de l’arsenal nucléaire de Moscou et compliquent les efforts visant à réduire les capacités de guerre de la Russie. La dépendance aux produits nucléaires russes – utilisés principalement pour alimenter les réacteurs civils – laisse les États-Unis et leurs alliés exposés à des pénuries d’énergie si le président russe Vladimir Poutine devait couper les approvisionnements. Le défi est susceptible de s’intensifier à mesure que ces pays cherchent à stimuler la production d’électricité sans émissions pour lutter contre le changement climatique.

« Nous devons donner de l’argent aux gens qui fabriquent des armes ? C’est absurde », a déclaré Henry Sokolski, directeur exécutif du Nonproliferation Policy Education Center basé à Washington. « S’il n’y a pas de règle claire qui empêche les fournisseurs d’énergie nucléaire d’importer du combustible de Russie – et c’est moins cher de s’en procurer – pourquoi ne le feraient-ils pas ? »

La Russie a vendu pour environ 1,7 milliard de dollars de produits nucléaires à des entreprises américaines et européennes, selon des données commerciales et des experts. Les achats ont eu lieu alors que l’Occident a imposé des sanctions sévères à Moscou pour son invasion de l’Ukraine en 2022, bloquant les importations de produits de base russes tels que le pétrole, le gaz, la vodka et le caviar.

L’Occident a cependant hésité à cibler les exportations nucléaires russes, car elles jouent un rôle clé dans le maintien du fonctionnement des réacteurs. La Russie a fourni l’année dernière à l’industrie nucléaire américaine environ 12% de son uranium, selon l’US Energy Information Administration. L’Europe a déclaré avoir obtenu environ 17% de son uranium en 2022 de la Russie.

On s’attend à ce que la dépendance à l’égard de l’énergie nucléaire augmente à mesure que les nations adoptent des alternatives aux combustibles fossiles. Les centrales nucléaires ne produisent aucune émission, bien que les experts préviennent que l’énergie nucléaire s’accompagne du risque de fusion des réacteurs et du défi de savoir comment stocker en toute sécurité les déchets radioactifs. Il y a environ 60 réacteurs en construction dans le monde – 300 autres sont en phase de planification.

Bon nombre des 30 pays produisant de l’énergie nucléaire dans quelque 440 centrales importent des matières radioactives de la société énergétique publique russe Rosatom et de ses filiales. Rosatom est le leader mondial de l’enrichissement d’uranium et se classe au troisième rang pour la production d’uranium et la fabrication de combustible, selon son rapport annuel 2022.

Rosatom, qui affirme construire 33 nouveaux réacteurs dans 10 comtés, et ses filiales, ont exporté pour environ 2,2 milliards de dollars de biens et de matériaux liés à l’énergie nucléaire l’année dernière, selon les données commerciales analysées par le Royal United Service Institute, un organisme basé à Londres. groupe de réflexion. L’institut a déclaré que ce chiffre est probablement beaucoup plus élevé car il est difficile de suivre ces exportations.

Le PDG de Rosatom, Alexei Likhachyov, a déclaré au journal russe Izvestia que les activités étrangères de la société devraient totaliser 200 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie. Cette activité civile lucrative fournit des fonds essentiels à l’autre responsabilité majeure de Rosatom : la conception et la production de l’arsenal atomique russe, selon les experts.

Les responsables ukrainiens ont supplié les dirigeants mondiaux de sanctionner Rosatom pour couper l’un des derniers flux de financement importants de Moscou et de punir Poutine pour avoir lancé l’invasion. Le président ukrainien Volodmyr Zelenskyy a de nouveau pressé les dirigeants occidentaux de cibler Rosatom après que les forces russes ont capturé la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Rosatom gère l’usine partiellement fermée, et l’Agence internationale de l’énergie atomique a averti à plusieurs reprises qu’une fuite de rayonnement dans l’installation occupée par la Russie pourrait être une catastrophe majeure.

« L’Ukraine ne comprend pas pourquoi des sanctions n’ont pas encore été introduites contre Rosatom et ses dirigeants », a déclaré Zelenskyy en mai, « alors que des représentants de cette société continuent d’occuper la centrale nucléaire de Zaporizhzhia et de mettre notre sécurité générale en danger ».

Les défenseurs de l’énergie nucléaire disent que les États-Unis et certains pays européens auraient du mal à couper les importations de produits nucléaires russes. L’industrie américaine de l’énergie nucléaire, qui sous-traite en grande partie son combustible, produit environ 20 % de l’électricité américaine.

La valeur du combustible et des produits nucléaires russes envoyés aux États-Unis a atteint 871 millions de dollars l’année dernière, contre 689 millions de dollars en 2021 et 610 millions de dollars en 2020, selon le US Census Bureau. En termes de poids, les importations américaines de produits d’uranium en provenance de Russie ont presque doublé, passant de 6,3 tonnes en 2020 à 12,5 tonnes en 2022, selon les données commerciales d’ImportGenius.

Les raisons de cette dépendance remontent à des décennies. L’industrie américaine de l’uranium a été battue à la suite d’un accord de non-prolifération de 1993 qui a entraîné l’importation d’uranium de qualité militaire bon marché en provenance de Russie, selon des experts. Le ralentissement s’est accéléré après une baisse mondiale de la demande de combustible nucléaire à la suite de la fusion en 2011 de trois réacteurs de la centrale japonaise de Fukushima Daiichi.

Les centrales nucléaires américaines ont acheté 5 % de leur uranium à des fournisseurs nationaux en 2021, la dernière année pour laquelle des données officielles de production aux États-Unis sont disponibles, selon la US Energy Information Administration. La principale source d’uranium pour ces usines était le Kazakhstan, qui représentait environ 35% de l’approvisionnement. Proche allié de la Russie, le Kazakhstan est le premier producteur mondial d’uranium.

L’administration Biden dit qu’elle essaie de relancer l’extraction de l’uranium et la production de combustible nucléaire, et les législateurs ont présenté une législation pour accélérer le processus. Cette semaine, cependant, le président Joe Biden a annoncé la formation d’un monument national pour préserver les terres autour du parc national du Grand Canyon qui empêcherait de nouvelles mines d’uranium dans la région.

« Il est essentiel que nous arrêtions de financer le monopole nucléaire d’État russe, Rosatom », a déclaré le sénateur John Barrasso, le républicain du Wyoming qui a introduit une législation plus tôt cette année pour financer la chaîne d’approvisionnement en combustible nucléaire de l’Amérique. « Nous devons également donner aux fournisseurs américains de combustible nucléaire une certitude sur le marché. »

L’Europe est dans une impasse en grande partie parce qu’elle possède 19 réacteurs de conception russe dans cinq pays qui dépendent entièrement du combustible nucléaire russe. La France a également une longue histoire de dépendance à l’uranium enrichi en Russie. Dans un rapport publié en mars, Greenpeace, citant la base de données Comtrade des Nations Unies, a montré que les importations françaises d’uranium enrichi en provenance de Russie sont passées de 110 tonnes en 2021 à 312 tonnes en 2022.

L’Europe a dépensé près de 828 millions de dollars (près de 750 millions d’euros) l’année dernière pour les produits de l’industrie nucléaire russe – y compris les éléments combustibles, les réacteurs nucléaires et les machines – selon Eurostat, l’office des statistiques de l’UE.

Certains pays européens prennent des mesures pour se sevrer de l’uranium russe. Au début du conflit ukrainien, la Suède a refusé d’acheter du combustible nucléaire russe. La Finlande, qui dépend de l’énergie russe pour deux de ses cinq réacteurs, a mis fin à un accord difficile avec Rosatom pour construire une nouvelle centrale nucléaire. La société énergétique finlandaise Fortum a également annoncé un accord avec la société américaine Westinghouse Electric Company pour fournir du combustible à deux réacteurs après l’expiration de ses contrats avec la filiale de Rosatom, Tvel, au cours des sept prochaines années.

La République tchèque a cherché à se sevrer totalement des approvisionnements russes et s’est tournée vers Westinghouse et la société française Framatome pour les futures expéditions d’assemblages combustibles de sa seule centrale nucléaire, actuellement approvisionnée par Tvel, les nouveaux approvisionnements devant débuter en 2024. Slovaquie et la Bulgarie, deux autres pays qui dépendent de Tvel pour le combustible nucléaire, se sont également tournés vers différents fournisseurs.

Malgré les défis, les experts pensent que la pression politique et les questions sur la capacité de la Russie à couper les approvisionnements finiront par inciter une grande partie de l’Europe à abandonner Rosatom. « Sur la base des perspectives apparentes (de diversification des approvisionnements en carburant), il serait juste de dire que Rosatom a perdu le marché européen », a déclaré Vladimir Slivyak, coprésident du groupe environnemental russe Ecodefense.

Ce qui reste flou, a déclaré Slivyak, c’est comment la Hongrie et la France aborderont la question. La France n’a pas exprimé sa volonté de fermer le robinet d’uranium de la Russie. La Hongrie, qui entretient des liens étroits avec la Russie, dépend entièrement de Moscou pour fournir du combustible à sa centrale nucléaire à quatre réacteurs. Il prévoit d’agrandir cette usine de deux réacteurs Rosatom – un projet financé par une ligne de crédit de 10 milliards d’euros d’une banque russe.

Ces réacteurs, selon les experts, dépendront entièrement du combustible nucléaire russe pendant des années, voire des décennies, à venir.

___

Litvinova a rapporté de Tallinn, Estonie. Les rédacteurs d’Associated Press Courtney Bonnell à Londres, Jari Tanner à Helsinki et John Leicester à Paris ont contribué à ce rapport.

L’Associated Press reçoit un soutien pour la couverture de la sécurité nucléaire de la Carnegie Corporation de New York et de la Fondation Outrider. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Martha Mendoza et Dasha Litvinova, Associated Press