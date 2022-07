Poutine prévoit d’accélérer la citoyenneté russe pour les Ukrainiens alors que le nombre de morts augmente dans la grève des appartements

Alors que des missiles russes frappaient une ville ukrainienne clé, le président russe Vladimir Poutine a étendu lundi une procédure accélérée d’obtention de la citoyenneté russe à tous les Ukrainiens, un autre effort pour renforcer l’influence de Moscou sur l’Ukraine déchirée par la guerre.

Jusqu’à récemment, les seuls résidents éligibles pour demander la procédure simplifiée de passeport étaient ceux des régions séparatistes ukrainiennes de Donetsk et de Louhansk, ainsi que les résidents des régions du sud de Zaporizhzhia et de Kherson, dont une grande partie est désormais sous contrôle russe.

Les responsables ukrainiens n’ont pas encore réagi à l’annonce de Poutine selon laquelle il avait signé un décret sur les passeports, qui s’applique également à tous les résidents apatrides actuellement en Ukraine.

Entre 2019, date à laquelle la procédure a été introduite pour les résidents de Donetsk et Louhansk, et cette année, plus de 720 000 personnes vivant dans les zones tenues par les rebelles dans les deux régions – environ 18 % de la population – ont reçu des passeports russes.

Fin mai, trois mois après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la procédure accélérée a également été proposée aux habitants des régions de Zaporizhzhia et de Kherson.

Le mouvement du passeport russe semble faire partie de la stratégie d’influence politique de Poutine, qui a également impliqué l’introduction du rouble russe dans le territoire occupé en Ukraine et pourrait éventuellement entraîner l’annexion de plus de territoires ukrainiens à la Fédération de Russie. La Russie a déjà annexé la péninsule ukrainienne de Crimée sur la mer Noire en 2014.

Le président russe a préparé le terrain pour de telles mesures avant même l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février, écrivant un essai l’été dernier affirmant que les Russes et les Ukrainiens forment un seul peuple et tentant de diminuer la légitimité de l’Ukraine en tant que nation indépendante. Des rapports ont fait état de autorités russes confisquant des passeports ukrainiens à certains citoyens.

Les secouristes ont éteint un incendie de véhicule après une attaque russe dans un quartier résidentiel du centre-ville de Kharkiv, où de hauts responsables ont déclaré que les forces russes avaient lancé trois frappes de missiles sur la ville visant une école, un immeuble résidentiel et des entrepôts. (Evgeny Maloletka/Associated Press)

6 morts dans l’attaque de Kharkiv

L’annonce du passeport est intervenue quelques heures après que le bombardement russe de la deuxième plus grande ville d’Ukraine lundi a tué au moins six personnes et en a blessé 31, ont déclaré des procureurs et des responsables locaux.

Les troupes russes ont lancé trois frappes de missiles sur Kharkiv, la deuxième plus grande ville d’Ukraine, lors d’une attaque qu’un responsable a qualifiée de “terrorisme absolu”.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que les attaques avaient frappé les points de déploiement des “bataillons nationalistes” ukrainiens. Le gouverneur régional de Kharkiv, Oleh Syniehubov, a déclaré sur Telegram que les bombardements provenaient de plusieurs lance-roquettes et que parmi les blessés et hospitalisés figuraient des enfants âgés de 4 et 16 ans.

“Seules des structures civiles – un centre commercial et des maisons de paisibles habitants de Kharkiv – ont essuyé le feu des Russes. Plusieurs obus ont touché les cours de maisons privées. Des garages et des voitures ont également été détruits. Plusieurs incendies se sont déclarés”, a écrit Syniehubov.

Plus tôt, il a déclaré qu’un missile avait détruit une école, un autre avait touché un immeuble résidentiel, tandis que le troisième avait atterri près des entrepôts.

“C’est du terrorisme absolu !” a déclaré Syniehubov, notant que les trois ont été lancés exclusivement sur des sujets civils.

Alexander Peresolin, un habitant de Kharkiv, a déclaré que les attaques étaient survenues sans avertissement, avec une explosion si violente qu’il avait perdu connaissance. Des voisins l’ont porté au sous-sol, où il a repris connaissance.

“J’étais assis et je parlais à ma femme”, a-t-il déclaré. “Je n’ai pas compris ce qui s’est passé.”

Des secouristes ukrainiens transportent le corps d’une victime retrouvée sous les décombres après une attaque à la roquette russe contre des immeubles d’habitation à Chasiv Yar, dans la région de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine, samedi soir. (Nariman El-Mofty/Associated Press)

Le nombre de morts s’alourdit dans la grève des immeubles d’habitation

Les frappes ont eu lieu deux jours après qu’une attaque à la roquette russe a frappé des immeubles d’habitation dans l’est de l’Ukraine.

Le bilan de cette attaque contre la ville de Chasiv Yar est passé à 30 morts lundi. Neuf personnes ont été secourues des décombres, mais d’autres seraient encore prises au piège, ont déclaré des responsables des urgences.

L’attaque de samedi soir a détruit trois bâtiments dans un quartier résidentiel utilisé principalement par des personnes travaillant dans des usines. Le ministère russe de la Défense a insisté lundi sur le fait que la cible de Chasiv Yar « était une brigade de défense territoriale ukrainienne, et que « plus de 300 nationalistes » ont été tués.

Les attaques russes se sont poursuivies dans l’est de l’Ukraine, le gouverneur régional de Louhansk, Serhiy Haidai, ayant déclaré lundi que les forces russes avaient effectué cinq frappes de missiles et quatre séries de bombardements, frappant des colonies à la frontière avec la région de Donetsk.

Les secouristes ukrainiens s’efforcent de sortir les gens des décombres après qu’une roquette russe a percuté des immeubles d’habitation à Chasiv Yar. (Nariman El-Mofty/Associated Press)

Les régions de Lougansk et de Donetsk constituent le cœur industriel de l’est de l’Ukraine, connu sous le nom de Donbass, où les rebelles séparatistes combattent les forces ukrainiennes depuis 2014.

Plus tôt ce mois-ci, la Russie a capturé le dernier bastion majeur de la résistance ukrainienne à Louhansk, la ville de Lysychansk.

Des centaines d’enfants tués à la guerre, selon l’ONU

Les Nations Unies ont déclaré qu’elles enquêteraient sur les meurtres et les blessures d’enfants en Ukraine, alors qu’elles publiaient leur rapport annuel sur les enfants et les conflits armés.

Sans blâmer, la chef des droits de l’homme de l’ONU, Michelle Bachelet, a déclaré la semaine dernière qu’au 3 juillet, 4 889 civils avaient été tués en Ukraine, dont 335 enfants, soulignant que le chiffre réel était probablement beaucoup plus élevé.

La Russie nie avoir ciblé des zones civiles.

Le chef de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré lundi que le rapport révélait que 2 515 enfants avaient été tués et 5 555 mutilés dans des conflits mondiaux en 2021.

Il a déclaré que le rapport de l’année prochaine inclurait les violations vérifiées contre les enfants en Ukraine.

ÉCOUTEZ | La guerre apporte la possibilité de pénuries alimentaires extrêmes, de famine potentielle :

Rien n’est étranger25:48Comment la faim est une arme dans la guerre en Ukraine La dévastation de l’invasion de l’Ukraine par la Russie se fait sentir bien au-delà des lignes de front de la guerre. Plus de 20 millions de tonnes d’exportations de céréales ukrainiennes sont bloquées par la Russie dans la mer Noire – une route commerciale vitale qui approvisionne des millions de personnes en Afrique du Nord et au Moyen-Orient ; de nombreux pays de ces régions sont désormais confrontés à des pénuries alimentaires extrêmes et à une famine potentielle. Nous expliquons comment le rôle de l’Ukraine en tant que “grenier à blé de l’Europe” est utilisé comme pièce d’échecs dans la guerre et ce qui peut être fait pour résoudre cette crise croissante. Avec : Dr Hassan Khannenje, directeur de l’Institut d’études stratégiques HORN Yevheniya Kravchuk, députée ukrainienne

Préoccupations pour la santé des Ukrainiens au Canada

Les experts en santé des migrants préviennent que l’afflux rapide d’Ukrainiens fuyant vers le Canada pourrait mettre certains à risque de passer à travers les fissures des soins primaires.

Une nouvelle analyse publiée aujourd’hui dans le Canadian Medical Association Journal suggère que le programme canadien de visas spéciaux pour les Ukrainiens fuyant la guerre pourrait aider à rationaliser le processus d’immigration, mais pourrait également créer des lacunes dans l’accès aux soins médicaux.

L’auteur principal, le Dr Christina Greenaway, explique que si les nouveaux arrivants ukrainiens bénéficient d’une couverture médicale, ils ne sont pas éligibles à l’aide standard des agences d’établissement des réfugiés car ils sont classés comme “résidents temporaires”.

Le médecin spécialiste des maladies infectieuses de l’Hôpital général juif de Montréal affirme que ces organismes d’établissement aident les migrants à entrer en contact avec des services médicaux et psychologiques qui jouent un rôle important pour assurer une intégration harmonieuse au Canada.

Greenaway affirme que le Canada doit renforcer ses systèmes pour fournir une couverture sanitaire équitable aux personnes touchées par les migrations massives, comme l’amélioration de l’accès aux interprètes qui permettraient aux médecins de mieux communiquer avec les patients nouvellement arrivés.

Selon le gouvernement fédéral, 55 488 Ukrainiens sont arrivés au Canada entre le 1er janvier et le 26 juin.