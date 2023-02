Poutine prévient que la Russie “répondra” si le Royaume-Uni envoie des avions de combat en Ukraine

Rishi Sunak et Volodymyr Zelensky ont déclaré que l’envoi d’avions de combat faisait « partie de la conversation » entre eux (Photo : Downign Street/Getty) Vladimir Poutine a lancé un avertissement effrayant au Royaume-Uni concernant toute fourniture potentielle d’avions de chasse à Ukraine. S’exprimant lors d’une conférence de presse conjointe lors d’une visite aérienne de Volodymyr Zelensky, Rishi Sunak a déclaré que l’envoi d’avions de combat faisait “partie de la conversation” entre les deux hommes et que “rien n’est sur la table”. Vêtu de ses treillis militaires vert kaki, il avait précédemment déclaré aux députés et à ses pairs à Westminster Hall: “Je vous lance un appel, à vous et au monde, avec des mots simples mais pourtant très importants: des avions de combat pour l’Ukraine, des ailes pour la liberté.” Boris Johnson, qui était Premier ministre au début du conflit et proche allié de M. Zelensky, a exhorté le Royaume-Uni à donner à l’Ukraine les “outils pour terminer le travail” de vaincre les troupes du Kremlin. Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à une version Web

navigateur qui

prend en charge HTML5

vidéo L’ambassade de Russie à Londres a mis en garde le Royaume-Uni contre la fourniture d’avions de guerre, affirmant que la Grande-Bretagne porterait la responsabilité “d’une nouvelle escalade et des conséquences militaro-politiques qui en résulteraient pour le continent européen et le monde entier”. Il a ridiculisé M. Zelensky en le qualifiant de “comique en sweat-shirt vert actuellement en tournée à travers l’Europe” et l’a accusé de “demander plus d’armes que Kiev a depuis longtemps cessé de prétendre être simplement de nature” défensive “”. La déclaration de l’ambassade a continué : “Nous voudrions rappeler à Londres : dans le cas d’un tel scénario, le nombre de morts d’une nouvelle escalade, ainsi que ses conséquences militaro-politiques pour le continent européen et le monde entier seront sur les mains du Royaume-Uni. “La Russie saura comment réagir à toute action hostile de la partie britannique.” L’ambassade britannique du président russe Vladimir Poutine a déclaré que le pays “saura comment réagir à toute action hostile” (Photo: Spoutnik / AFP via Getty Images) Des initiés militaires ont affirmé que Poutine était sur le point d’effrayer l’Occident avec un nouveau test majeur d’un missile stratégique – peut-être sa fusée Satan-2 “imparable”. On rapporte qu’elle n’a pas d’équivalent en Occident pour le carnage qu’elle pourrait déclencher. Les tirs peuvent même être programmés pour coïncider avec l’anniversaire du début de la guerre en Ukraine le 24 février. Le voyage de mercredi n’était que le deuxième voyage de M. Zelensky à l’étranger depuis l’invasion russe, après avoir eu des entretiens aux États-Unis et en Pologne lors d’un voyage en décembre. Il a également rencontré le roi au palais de Buckingham. Les deux dirigeants rencontrent des troupes ukrainiennes formées pour commander des chars Challenger 2 (Photo : EyePress News/Shutterstock)



Le roi Charles III tient une audience avec M. Zelensky au palais de Buckingham (Photo : ABACA/Shutterstock) Pour marquer l’occasion, M. Sunak a annoncé l’intention du Royaume-Uni de former des pilotes de chasse ukrainiens. Cela fait partie d’une stratégie à deux volets, offrant maintenant un équipement militaire pour repousser une offensive de printemps russe tout en préparant les forces ukrainiennes à plus long terme. La formation actuelle devrait permettre aux chars Challenger 2 de faire une « différence sur les champs de bataille » d’Ukraine le mois prochain, selon le Premier ministre. M. Sunak a également offert une puissance de feu à plus longue portée pour aider à contrer la capacité de la Russie à frapper les villes et les installations énergétiques ukrainiennes. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (fonction () { var fbApiInit = false ; var en attenteReady = []; var notifyQ = function () { var i = 0, l = en attenteReady.length ; for (i = 0; i < l; i++) { en attentePrêt[i](); } } ; var prêt = fonction (cb) { si (fbApiInit) { cb(); } else { en attenteReady.push(cb); } } ; var checkLoaded = fonction () { return fbApiInit ; } ; window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ appId : '176908729004638', xfbml : true, version : 'v2.10' }); fbApiInit = vrai ; notifierQ(); } ; return { 'prêt' : prêt, 'chargé' : checkLoaded } ; })(); (fonction () { fonction injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = vrai ; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js" ; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if (window.metro) { window.addEventListener('scroll', injectFBSDK, {une fois : vrai, passif : vrai}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })(); Lien source