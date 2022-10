Poutine prévient froidement que la guerre avec l’OTAN serait une “catastrophe mondiale” alors qu’il admet les échecs en Ukraine

HUMILIÉ Vladimir Poutine a reconnu les échecs en Ukraine aujourd’hui – mais a également menacé une “catastrophe mondiale” alors que ses alliés ont averti l’Occident de ne pas “le pousser dans un coin”.

On dit que la Russie est à court de missiles et cherche désespérément à revenir à la table des négociations maintenant que ses troupes sont en fuite en Ukraine.

Vladimir Poutine a mis en garde contre une “catastrophe mondiale” lors d’un sommet aujourd’hui au Kazakhstan Crédit : Reuters

Les responsables ukrainiens estiment que la Russie a utilisé les deux tiers de ses missiles de précision à longue portée Crédit : Twitter/@oleksiireznikov

Poutine a tiré 100 missiles sur des villes ukrainiennes cette semaine Crédit : Reuters

Mad Vlad a lancé cette semaine un blitz de plus de 100 missiles sur des villes ukrainiennes pour se venger de l’attentat contre le pont de Crimée.

Les responsables occidentaux ont condamné aujourd’hui les “nouvelles agressions barbares contre la population civile” – mais les analystes pensent que Poutine ne peut pas continuer.

Un responsable a déclaré: “La Russie épuise rapidement son approvisionnement en munitions de précision à longue portée – en particulier ses missiles de croisière à lancement aérien.

“Donc ce n’est pas une campagne qu’il pourra soutenir indéfiniment.”

Poutine a alimenté aujourd’hui les doutes sur son stock dans un discours lors d’un sommet des anciens États soviétiques au Kazakhstan.

Il a déclaré qu’il n’avait aucun plan pour de nouvelles “frappes massives – pour l’instant”, et a ajouté : “Nous ne nous fixons pas pour tâche de détruire l’Ukraine. Non, bien sûr que non”.

Il a également déclaré que la Russie était disposée à tenir des pourparlers de paix avec une médiation internationale.

Et dans un rare aveu d’échec, Poutine a déclaré qu’il était “impossible” de tenir la ligne en Ukraine sans des milliers de nouveaux conscrits.

Il a affirmé que 222 000 hommes avaient été appelés jusqu’à présent sur un objectif de 300 000 et que la mobilisation durera encore deux semaines.

Le tyran a déclaré: “La ligne de contact est de 1 100 km (680 miles), il est donc pratiquement impossible de la tenir avec des forces formées uniquement de soldats contractuels, d’autant plus qu’ils participent à des activités offensives.”

Cependant, il a insisté sur le fait qu’il n’avait aucun regret sur la guerre “désagréable”.

Et dans une menace effrayante à l’OTAN, il a averti : « L’introduction de troupes dans une confrontation directe avec l’armée russe est une étape très dangereuse qui pourrait conduire à une catastrophe mondiale.

“J’espère que ceux qui en parlent ont assez de bon sens pour ne pas prendre de telles mesures.”

Pendant ce temps, Alexandre Loukachenko, le dictateur fantoche de Poutine en Biélorussie, a averti que la Russie avait des armes nucléaires « pour une raison ».

Il a déclaré à NBC: “Le plus important est de ne pas enfoncer votre interlocuteur et même votre adversaire dans un coin.

“Donc, vous ne devez pas franchir ces lignes – ces lignes rouges, comme disent les Russes. Vous ne pouvez pas les franchir.

“Comme pour les armes nucléaires, toute arme est une arme créée pour quelque chose.”

Lors du sommet, Loukachenko a annoncé le début d’une “opération anti-terroriste”.

Au total, 70 000 soldats russes et biélorusses se masseront à la frontière de l’Ukraine – le relais de l’assaut raté contre Kyiv en février.

Cela a fait craindre que Poutine ne force son voisin à entrer dans le conflit.

D’autres analystes estiment que la Russie n’est pas en mesure d’ouvrir un nouveau front car les troupes ont le moral bas et manquent de puissance de feu.

Le Kremlin a fait pression sur les dirigeants occidentaux pour convaincre le président ukrainien Volodymy Zelensky de revenir à la table des négociations, ont déclaré des sources au site d’information Meduza.

Mais des sources affirment que Poutine ne veut qu’un cessez-le-feu comme couverture pour se regrouper et se réapprovisionner avant une nouvelle “offensive à grande échelle” en février ou mars.

Zelensky a exclu toute négociation, insistant sur le fait que la guerre se terminera lorsque les dernières troupes russes quitteront le sol ukrainien.

Les analystes estiment que la Russie a utilisé au moins les deux tiers de ses missiles de précision à longue portée au cours du conflit de huit mois.

Sa gamme complète a été déployée lors du blitz plus tôt cette semaine, y compris les missiles de croisière Kh-55 et Kh-101 tirés par des bombardiers stratégiques, les missiles de croisière Kalibr lancés en mer et les missiles Iskander lancés au sol.

Les troupes russes auraient également réaffecté des missiles sol-air S-300 pour attaquer des cibles au sol.

C’est un signe que la Russie est à court de missiles avancés mpore destinés à cette tâche, a déclaré à ABC News Ian Williams, chercheur au Centre d’études stratégiques et internationales basé à Washington.

Le responsable du gouvernement ukrainien, Oleksi Reznikov, a déclaré que la Russie s’était “démilitarisée” en utilisant la plupart de ses missiles.

Il a tweeté : « La défaite militaire de la Russie est inévitable.

Poutine a admis qu’il ne pouvait pas tenir la ligne en Ukraine sans 300 000 conscrits Crédit : Getty

Il s’est exprimé lors d’un sommet avec des dirigeants d’anciens États soviétiques au Kazakhstan aujourd’hui Crédit : AP