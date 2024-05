Poutine prêt à « geler » la guerre en Ukraine (rapport)

Le président russe Vladimir Poutine est prêt à « geler » la guerre en Ukraine sur les lignes de front actuelles, selon un rapport.

Cette évolution a été rapportée par Reuters vendredi, citant quatre sources russes anonymes proches du dossier.

« Poutine peut se battre aussi longtemps qu’il le faudra, mais Poutine est également prêt à un cessez-le-feu, à geler la guerre », a déclaré à la publication une source russe de haut rang ayant travaillé avec Poutine.

Semaine d’actualités n’a pas pu corroborer le rapport de manière indépendante et a contacté le ministère russe des Affaires étrangères pour commentaires par courrier électronique.

Le président russe Vladimir Poutine tient une conférence de presse à l’Institut de technologie de Harbin, le 17 mai 2024, à Harbin, en Chine. Poutine est prêt à « geler » la guerre en Ukraine sur les lignes de front actuelles, selon un rapport.

Le contexte

La perspective de pourparlers de paix entre Kiev et Moscou a été évoquée à plusieurs reprises, sans succès, depuis que le dirigeant russe a lancé une invasion à grande échelle de l’Ukraine en février 2022.

Ce que nous savons

Reuters a déclaré s’être entretenu avec cinq sources qui ont travaillé avec le président russe à un niveau élevé. La cinquième source n’a pas commenté l’arrêt de la guerre en Ukraine sur les lignes de front actuelles.

Deux des sources ont déclaré que Poutine pensait pouvoir vendre les gains actuels de la Russie en Ukraine comme une victoire russe auprès de la population.

Trois sources du journal ont déclaré que Poutine souhaitait éviter de déclarer une mobilisation à l’échelle nationale, qui serait probablement nécessaire s’il espérait s’emparer de plus grandes parties du territoire ukrainien.

La popularité de Poutine a chuté après qu’il ait annoncé une « mobilisation partielle » de la population à l’automne 2022, a indiqué une source.

Neil Melvin, directeur des études de sécurité internationale au sein du groupe de réflexion britannique sur la défense et la sécurité, le Royal United Services Institute (RUSI), a précédemment déclaré : Semaine d’actualités que le message de propagande de Poutine signifie qu’il « continue de marcher sur la corde raide sur la question de la mobilisation ».

« Une mobilisation de masse, qui devient de plus en plus urgente compte tenu de l’attrition des forces russes en Ukraine, romprait ce contrat et ferait payer aux familles de toute la Russie les coûts de la guerre », a-t-il ajouté.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré à Reuters que la Russie était ouverte aux négociations et que Poutine ne voulait pas de « guerre éternelle ».

Semaine d’actualités a contacté le ministère des Affaires étrangères et le département d’État ukrainiens pour commentaires par courrier électronique.

Vues

L’ancien conseiller américain à la sécurité nationale, John Bolton, a déclaré Semaine d’actualités en mars, il pensait que Poutine envisageait un cessez-le-feu avec l’Ukraine après l’élection présidentielle américaine de novembre.

« Ce qu’il pourrait bien faire, c’est attendre novembre et voir qui remportera les élections. Et si c’est le cas, [Donald] Trump – parce que je pense que Poutine croira qu’il obtiendra un meilleur accord de la part de Trump – il pourrait alors dire : « Pourquoi ne pas appeler à un cessez-le-feu le long des lignes de front existantes et négocier à partir de là » », a déclaré Bolton, un ancien membre des Nations Unies. a déclaré l’ambassadeur qui a été conseiller à la sécurité de 2018 à 2019 dans l’administration de l’ancien président Donald Trump.

Et après?

Des sources de Reuters ont déclaré que Poutine était prêt à poursuivre le combat si l’Ukraine et Kiev ne répondaient pas à ses appels à un cessez-le-feu négocié reconnaissant les lignes de front actuelles sur le champ de bataille.

Le Kremlin a précédemment précisé quelques conditions non négociables pour la Russie, notamment que l’Ukraine doit accepter l’annexion en septembre 2022 de quatre de ses régions – Luhansk, Donetsk, Kherson et Zaporizhzhia – à la suite de référendums convoqués par Poutine et jugés illégaux par le gouvernement. communauté internationale.

L’Ukraine a déclaré que tout accord de paix devait invalider les annexions de son territoire en septembre 2022 et que la péninsule de Crimée, annexée par Poutine en 2014, devait à nouveau être considérée comme faisant partie de l’Ukraine.

Avez-vous un conseil sur une actualité mondiale qui Semaine d'actualités devrait-il couvrir ? Vous avez une question sur la guerre russo-ukrainienne ?